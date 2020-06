Hat es zu Spielbeginn vor allem auf Rache abgesehen: die 19-jährige Protagonistin Ellie. Ziehvater Joel ist diesmal nur sehr kurz spielbar. (Sony / Naughty Dog)

Als Sony im Juni 2013 auf das erste „The Last of Us“ der PS3 veröffentlicht, wird das Endzeit-Abenteuer zum Symbol für Sonys Exklusiv-Titel-Engagement und dadurch zum Wegbereiter für den PS4-Erfolg wenige Monate später. Das verantwortliche Studio Naughty Dog hatte bisher mit vergleichsweise quirligen und lauten Spielen wie „Uncharted“ oder „Jak & Daxter“ punkten können - bei the „The Last of Us“ stellt man Action- und Schleich-Sequenzen zum ersten Mal eine anspruchsvolle Erzählung zur Seite: Die meiste Zeit über schlüpft der Spieler in die Rolle des grummeligen Texaners Joel, um die 14-jährige Ellie durch eine von Pilz-Zombies, irrsinnigen Kannibalen und paramilitärischen Gruppen bevölkerte Endzeit zu geleiten.

Ziel der Reise: Das Hauptquartier der vermeintlichen Freiheitskämpfer-Bewegung „Fireflies“. Weil Ellie gegen die Pilzsporen immun ist, die Menschen in willenlose Fressmaschinen verwandeln, soll sie für die Herstellung eines Impfstoffes herhalten.

"The Last of Us 2" bietet mit einigen großen Spiel-Hubs mehr Bewegungsfreiheit als der Vorgänger, fühlt sich 2020 aber noch immer zu eng und dadurch spielerisch etwas überholt an. (Sony)

Der Haken an der Sache: Ellie würde den Vorgang nicht überleben. Weil Joel während des hunderte Kilometer langen Survival-Trips für das Teeanger-Mädchen väterliche Gefühle entwickelt hat, startet er eine brutale Rettungsaktion, die das Ende der Fireflies und ihrer Impfstoff-Forschung bedeutet. Damit findet „The Last of Us“ eine polarisierende Antwort auf ein moralisches Dilemma: Ist es richtig, zur Rettung vieler einen Einzelnen zu opfern? Und ist eine Gesellschaft aus ethischer Perspektive überhaupt überlebenswert, wenn sie das Leben der Mehrheit kühl und berechnend über das Schicksal des Individuums stellt?

Zurück im Alltag?

In der Siedlung Jackson können die Überlebenden ein überraschend normales Leben führen. Die Strategie dafür: hohe Mauern und Säuberungs-Patrouillen, die das Gebiet um den Ort vor Infizierten befreien. (Sony)

In „The Last of Us 2“ findet der Spieler die beiden Protagonisten zunächst in einer deutlich entspannteren Lage wieder: Joel und Ellie leben seit fünf Jahren in der Kleinstadt Jackson. Hier haben sich mehrere hundert Überlebende zusammengetan, um im Schutze eines hohen Holzwalls etwas aufzubauen, das der Alltags-Normalität ähnelt, die man vor dem Ausbruch der Pilz-Pandemie hatte. Inklusive diverser Annehmlichkeiten wie fließendem Wasser, (Generator-betriebenem) Strom, Straßenbeleuchtung, gemütlichen DVD-Abenden, PlayStation3-Spielen und kreativer Betätigung wie Schnitzerei oder Gitarren-Geklimper.

Joel geht trotz seines fortgeschrittenen Alters (Mitte 50) nach wie vor auf Anti-Zombie-Patrouille, und die 19-jährige Ellie hat inzwischen reges Interesse an ihrer Altersgenossin Dina entwickelt - ein Umstand, der schon nach dem ersten Ankündigungs-Trailer in vielen Online-Communities für grenzwertige Diskussionen gesorgt hat.

Ellie findet zwischenzeitlich die Liebe. (Sony / Neughty Dog)

Zwischen den beiden Hauptcharakteren selbst herrscht indes Eiszeit: Seit dem Ende von Joels und Ellies erstem großen Abenteuer stehen nämlich einige Fragen im Raum - denn Ellie weiß nicht, dass Joel für ihr Leben die Zukunft der Menschheit geopfert hat.

Aus diesem Spannungsfeld und anderen traumatischen Ereignissen spinnen Entwickler Naughty Dog und Chef-Autor Neil Druckmann die Fortsetzung einer Geschichte, die man eigentlich schon souverän zu Ende erzählt hatte: So verwundert es auch kaum, dass der schnell zum gnadenlosen Rachefeldzug avancierende Plot stellenweise ganz schön konstruiert und künstlich gestreckt wirkt - ungefähr so, als wüsste die Entwickler oft selber nicht so recht, womit sie das Spieler-Interesse noch aufrechterhalten sollen, während man damit beschäftigt ist, die immer fanatischer agierende Ellie nebst diverser Computer-Sidekicks durch eine von Ressourcen-Suche und Action-Schlachten geprägte Endzeit-Odyssee zu lotsen.

In Seattle sucht Ellie die Köpfe einer paramilitärischen Gruppe, um sie einen nach dem anderen auszuschalten. Das Motiv: Rache. (Sony)

Letztere bietet mit einigen umfangreichen Gegenden zwar spürbar mehr Bewegungsfreiheit als der Vorgänger, ist aber noch immer im selben, manchmal betagt wirkenden Bewegungs-Korsett gefangen: Türen lassen sich nicht durchqueren, weil sie von Pappkartons blockiert werden. Niedrige Böschungen erweisen sich als unüberwindbar, obwohl Ellie an anderer Stelle wesentlich schwerere und höhere Hindernisse mit Leichtigkeit bezwingt. Das ist eine Game-Design-Logik, die 2020 reichlich verstaubt wirkt - zumal Sony es mit Spielen wie „Days Gone“ oder „Horizon: Zero Dawn“ zuletzt vorgemacht hat, dass man es auch beweglicher hinkriegt.

Famose Optik, mitunter zähes Rohstoff-Sammeln

Anders als die meisten Menschen hält es Ellie auch ohne Atemmaske in von Pilzsporen verseuchten Gebieten aus: Die Teenagerin ist immun. (Sony / Neughty Dog)

Im Gegenzug sieht das zweite „Last of Us“ fast schon unverschämt gut aus und setzt - ebenso wie sein Vorgänger vor sieben Jahren - eine wichtige Grafik-Marke auf dem Weg zum spielbaren Action-Kino. Ob Endzeit-Paradies mit von Schlingpflanzen überwucherten Wolkenkratzern, stürmisches Schneegestöber oder filmische Nahaufnahme von gefühlvoll aufspielenden Polygon-Akteuren: Bei Technik und Art-Direction ist Naughty Dog ein so krönender Abschluss der PS4-Ära gelungen, dass man es kaum erwarten kann, die ersten PS5-Projekte des Studios zu sehen.

Wer einmal durch das verwitterte, von reißenden Flüssen und Hochhaus-Wasserfällen durchzogene Seattle reist, der möchte dort am liebsten sein Lager aufschlagen - wären da nicht all die Monstrositäten und streitlustigen Wahnsinnigen, die das Ruinen-Idyll in einen Action-Hexenkessel verwandeln.

Einige Infizierte schlucken jede Menge Munition und lassen sich auf höheren Schwierigkeitsgraden kaum bezwingen. Hier ist vorsichtiges Schleichen gefragt! (Sony)

Durchgedrehte Sektierer duellieren sich mit Paramilitärs, während in Kellern, dunklen Räumen und der Kanalisation die Zombie-ähnlichen Infizierten lauern: Die fallen wie schon im ersten Teil mit Heißhunger über die Gesunden her. Glücklicherweise sind die meisten Monstermodelle blind wie Maulwürfe und lassen sich deshalb umschleichen und ausmanövrieren. Das erfordert allerdings einiges an Geduld und wird trotz diverser taktischer Winkelzüge schnell repetitiv.

Die Lösung: Den Schwierigkeitsgrad herunterregeln, zum Angriff übergehen und die auf Dauer ermüdenden Zombie-Begegnungen dadurch gnädig abkürzen. Auf diese Weise erspart man sich obendrein ein Großteil der zähen Ressourcen-Sucherei, die das neue „The Last of Us“ leider nicht so motivierend hinbekommt wie Open-World-Spiele mit ähnlicher Survival-Komponente.

Größter Pluspunkt des Spiels: die gefühlvolle Inszenierung. (Sony)

So darf die zusehends verrohende Teenage-Heldin zwar Waffen wie Pistole, Schrotflinte oder Bogen aufmöbeln und gesammelte Pillen in verbesserte Fähigkeiten umwandeln. Nur leider bietet die geradlinige Spielwelt so wenig Bewegungsspielraum, dass man mit Ellies Verbesserungen nicht genug experimentieren kann. Dadurch fühlen sich Upgrades und Ressourcen-Management oft überflüssig an - und geht man rasch dazu über, das Abenteuer ohne großartige Erkundigungen zu spielen, damit man umso schneller die nächste Handlungssequenz zu sehen bekommt. Denn an dieser Stelle spielt Naughty Dog einmal mehr seine größte Stärke aus: die Fähigkeit, Charaktere und große Gefühle vor wunderschönen (tristen) Kulissen zu inszenieren, auch wenn das Ergebnis eine Reise in die Abgründe der Seele und in die Hoffnungslosigkeit ist.

Fazit

Ellie beobachtet ihre Feinde, während sie auf dem Bauch durch Luftschächte schleicht. (Sony / Naughty Dog)

Wer die spielerischen Defizite und erzählerischen Längen des Endzeit-Epos verwinden kann, bekommt auch mit dem zweiten „The Last of Us“ spektakulär aufgezogenes Interaktiv-Kino präsentiert, das in Abgründe der Seele blickt und voller Hoffnungslosigkeit ist.

Wer sich von einer virtuellen Postapokalypse aber in erster Linie Bewegungsfreiheit und kreative Zombie-Duelle wünscht, der hält sich vermutlich besser an das ebenfalls PS4-exklusive „Days Gone“. Außerdem sollte man eine hohe Toleranz für Bildschirm-Brutalitäten mitbringen: Vor dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse wirkt die deftige Gewaltdarstellung in „The Last of Us 2“ zuweilen geschmacklos, sinnlos und erschöpfend. Auch wenn der Entwickler dadurch vor allem den gnadenlosen Überlebenskampf und die Bedrohlichkeit seines Szenarios vermitteln möchte: Röchelndem winselnde, sich im Matsch vor Schmerz windende Opfer hinterlassen aktuell einen noch fadere Beigeschmack als sonst. Auch wenn Naughty Dog 2016 noch nicht wissen konnte, mit was man sich vier Jahre später vor allem im eigenen Land konfrontiert sehen würde.