Re:publica: Verkürzung überlebenswichtig und gefährlich

Das Motto der Digital-Konferenz re:publica "tl;dr - too long; didn’t read" gehört inzwischen maßgeblich zur Kultur des Netzes. Der Trend der Verkürzung sei ein Überlebens-Werkzeug im Netz, sagte die Forscherin und Analystin Nanjira Sambuli auf ihrer Eröffnungsrede der Internet-Konferenz am Montag in Berlin.