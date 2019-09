Schneller Datenfunk-Standard

Samsung kündigt auf IFA Mittelklasse-Smartphone mit 5G an

Samsung gibt bei 5G Gas. Auf der IFA in Berlin kündigte das Unternehmen am Mittwoch sein erstes Mittelklasse-Smartphone mit dem schnellen Datenfunk-Standard an.