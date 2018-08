Der brasilianische Offensiv-Künstler Philippe Coutinho ziert das Cover von "PES 2019". (Konami)

Es war, als hätte der FC Bayern den Dortmundern mal wieder einen der besten Spieler weggekauft. Zumindest fühlte es sich so an, als im Mai die UEFA die digitalen Rechte an der Champions und Europa League nicht mehr an Konami und seine „Pro Evolution Soccer“-Reihe vergab, sondern an den übermächtigen Konkurrenten Electronic Arts. Der dominiert mit seinen „FIFA“-Games ohnehin seit Jahren den Markt für Fußballsimulationen nach Belieben - und wird das auch noch eine Zeit lang tun. Konami versuchte bei „PES 2019“, den Verlust sportlich zu nehmen. Mund abwischen, weitermachen ... das Schicksal eines Underdogs eben.

Spielerisch musste sich der Konami-Kick nie vor der „FIFA“-Reihe verstecken - im Gegenteil: Wie „PES 2018“ ist auch der Nachfolger mit der Rückennummer „2019“ fußballerisch, taktisch und grafisch eine Wucht. Das Laufverhalten der teils beeindruckend nachgebildeten Computer-Kicker ist zusammen mit der verfeinerten Ballphysik und der unfassbaren Animationsvielfalt eine Augenweide. Jeder Pass, jeder Schuss, jede Ballmitnahme, jedes Foul, jede Kollision, jeder Sturz ist anders. Und neuerdings sieht und spürt man auch noch deutlich, wenn die Kräfte schwinden. Die Profis schleppen sich dann nur noch über den Rasen, haben Probleme bei der Ballkontrolle, machen Fehler oder liegen auch mal mit Krämpfen am Boden und signalisieren ihre Auswechslung ... Das Unperfekte hält Einzug.

Schalke und Bayer Leverkusen sind die einzigen beiden Bundesligisten in "PES 2019". (Konami)

Neben der dezent überarbeiteten Grafik, die mit neu eingescannten Stadien und feineren Licht- und Schatteneffekten glänzt, ist die Erschöpfung eine der größten Neuerungen im Spiel, während sich bei den Modi so gut wie nichts getan hat. Mit der Ausnahme, dass die „Champions League“ jetzt „Europa Meisterliga“ heißt und ohne offizielles Hymnen-Trara auskommen muss.

Deutlich schmerzhafter: Nachdem auch noch Dortmund die Zusammenarbeit mit Konami aufkündigte und fortan EA-Partner ist, finden sich in „Pro Evolution Soccer 2019“ nur noch zwei deutsche Bundesliga-Vereine wieder: Schalke 04 und Bayer Leverkusen. Gerade für deutsche Käufer eine echte Belastungsprobe - da wirken auch neue Profi-Ligen wie die dänische, belgische, türkische, chilenische, schweizerische oder russische wie reine Trostpflaster auf einem Lizenzflickenteppich, der immer kuriosere Ausmaße annimmt. So sind Arsenal London und Liverpool zwar offizielle Konami-Partner, aber in der englischen Premiere League tragen andere Mannschaften wie Manchester City oder Chelsea Namen wie „Man Blue“ oder „London FC“. Klar, das war schon immer so - und die Fans schaffen hier dank Editor immer wieder für Abhilfe. Das kann man als Impro-Kunst goutieren oder als ewigen Makel wahrnehmen, der auf absehbare Zeit nicht verschwinden wird.

Schalke ist offizieller Partner von Konami, weshalb Stadium und Spieler besonders detailverliebt dargestellt werden. Der Haken: Thilo Kehrer (rechts) ist gar kein Spieler von Schalke 04 mehr, er wechselte nach Paris. Weston McKennie (links), Guido Burgstaller (zweiter von links) und Daniel Caligiuri sind noch da .... (Konami)

Unstrittig ist jedoch, dass „PES 2019“ wie auch im Vorjahr mühelos der Spagat zwischen lockerem Spaßkick und fordernder Simulation mit zahllosen taktischen Sperenzchen gelingt. Hier und da hat Konami an den Stellschrauben gedreht, ohne das ausbalancierte Gameplay ins Wanken zu bringen. Kopfbälle nach Flanken wurden entschärft, die Körperlichkeit der Spieler hat man dagegen betont. Feinschliff eben.