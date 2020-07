Umstrittene Maßnahme

Sicherheitsgesetz: TikTok zieht sich aus Hongkong zurück

Chinas neues Sicherheitsgesetz beschneidet die Freiheit in sozialen Medien in Hongkong. TikTok zieht sich zurück. Facebook, Google und Twitter verweigern die Kooperation mit Behörden. Was droht ihnen?