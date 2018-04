Neues von Apple

Siri-Lautsprecher heißt HomePod - Neues Zwischengröße-iPad

Ob Amazons Alexa, Googles Assistant oder Microsofts Cortana: Sprachassistenten sind schwer in Mode - bevorzugt integriert in vernetzte Lautsprecher. Auch Apple bringt seine Siri jetzt in einer Netzwerk-Box unter, legt aber mehr Wert auf Hi-Fi als die Konkurrenz.