Spotify mit hohem Verlust durch schwedische Steuern

Spotify ist im Musikstreaming-Markt mit Abstand die Nummer eins. Der Erfolg hat aber auch seine Schattenseiten. So stiegen die Anteile der Mitarbeiter nach dem jüngsten Kursanstieg deutlich an Wert - was in massiven Steuernachzahlungen resultiert.