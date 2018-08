Berlin

Startschuss für IFA - Elektronikmesse lädt zu Pressetagen

Die Elektronikmesse IFA öffnet am Mittwoch für Pressevertreter ihre Tore. Bis zum 5. September sollen in Berlin wieder eine Fülle an technischen Innovationen präsentiert werden. Dazu gehören TV-Geräte mit vielfach verbesserter Bildschirmauflösung, Drohnen oder Haushaltsroboter.