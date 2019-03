„Sekiro: Shadows die twice“ im Test

Sterben im Akkord

Robert Bannert

Frust in eine Art Kult zu verwandeln - dieses Kunststück ist From Software mit der „Dark Souls“-Reihe gelungen. Aber es geht offenbar noch schwieriger, wie „Sekiro“ beweist. Der Untertitel „Shadows die twice“ ist übrigens glatt gelogen: Der vom Spieler gesteuerte Ninja stirbt am Fließband ...