Er ballert, fliegt, klopft flotte Sprüche und schlägt sich neuerdings auch mit den Naturgewalten herum: "Just Cause"-Held Ricro Rodriguez in seinem vierten Abenteuer. (Square Enix)

Das Ziel: Revolution. Der Weg: Heilloses Chaos stiften! Auch im vierten Teil der überdimensionierten Action-Sause „Just Cause“ bieten Avalanche und Square Enix zahllose Möglichkeiten, um Feinde, Fahrzeuge und Behausungen auf kreative Weise auseinanderzunehmen. Sogar die Naturgewalten werden entfesselt. Aber verbirgt sich hinter dem Inferno auch ein gutes Action-Spiel?

Die menschliche Abrissbirne

Wichti: Den Wingsuit-Sturzflug abbremsen, bevor man hart auf den Boden knallt! (Square Enix)

Wer Wind sät, wird Sturm ernten: Getreu diesem Motto zerlegt Avalanches menschliche Abrissbirne Rico Rodriguez auch in „Just Cause 4“ ein von gierigen Diktatoren-Krallen geknechtetes Insel-Paradies. Wie immer mit dabei: Greifhaken, Fallschirm und der Wing Suit. Durch die clevere Kombination seines altbekannten „Rüstzeugs“ bewegt sich der kantige Action-Held erstaunlich flüssig und flexibel durch die fiktive Tropen-Nation Solis. So wuchtet er sich mit dem Greifhaken in die Luft, um anschließend per Gleitschirm zielsicher auf dem Dach eines fahrenden Autos zu landen und das Vehikel daraufhin zu kapern.

Ganz einfach ist das allerdings nicht: Bereits in den Vorgänger-Spielen hat das komplexe Handling von Ricos ungewöhnlicher Fortbewegungstechnik viele Gamer-Griffel auf eine harte Probe gestellt. Und weil Entwickler Avalanche in Teil 4 zahlreiche neue Mechaniken einführt, wird das Spielerlebnis nicht unbedingt komfortabler, sondern nur komplexer. Bereits bekannt ist zum Beispiel ein Gefechts-Manöver, bei dem der Held zwei Objekte per Greifhaken miteinander verknüpft und dann zusammen donnern lässt: Auf diese Weise lassen sich verschlossene Hangartore mit Explosivfässern bewerfen oder Autos crashen.

Gehört zur "Just Cause"-Serie wie Ricos Greifhaken: der gigantische Fuhrpark. Rico darf alle Fahrzeuge und Flug-Vehikel kapern, die in der Spielwelt unterwegs sind. (Square Enix)

Abgehobene neue Spiele-Features

Neu ist dagegen die Möglichkeit, Objekte auf diese Weise mit mehreren kleinen Fesselballons oder Düsenantrieben zu koppeln, damit sie anschließend übers Firmament trudeln oder zischen. Fantasievolle Spieler nutzen die Neuerungen, um sie auf kreative Weise mit der Spielphysik und Ricos Sprung-Manövern zu koppeln: Wer also seinen eigenen Luxus-Boliden zum Beispiel mit einer Ballon-Traube aufsteigen lässt, der kann seinen Wagen dann in luftiger Höhe verlassen, um nach dem Absprung mit dem Wingsuit pfeilschnell dem Erdboden entgegen zu schießen.

Wo der Greifhaken versagt, hilft im Zweifelsfall der Raketenwerfer weiter. (Square Enix)

Noch kreativer wird's, wenn man vom neuen Modifikations-System Gebrauch macht: Mit dessen Hilfen können Enterhaken, Ballons und Düsen in ihren Effekten spielerisch variiert werden - vorausgesetzt, man versteht den Umgang mit den fummeligen Mechanismen. Denn auch an dieser Stelle gilt: Erst viel Übung macht den Meister. Besonders Serien-Einsteiger tun sich mit der fortgeschrittenen Luftakrobatik schwer, weil „Just Cause 4“ die Kenntnis um seine Spielmechanismen bereits voraussetzt. Serien-Neuligen werden sich von der Kombination aus hochkomplexer Steuerung, viel zu hastig eingeführten Spielsystemen und einem erbarmungslosen Dauerfeuer-Betrieb hoffnungslos überfordert fühlen.

Taktik und Unwetter

Sieht im Spiel leider nicht ganz so gut aus: Rico. Die Gesichter und Gesichts-Animationen in "Just Cause 4" sind nicht auf der Höhe der Zeit. (Square Enix)

Darüber hinaus bereichert Avalanche seinen rasanten Baller-Sandkasten sogar um eine strategische Komponente: Um Solis vor seinem Diktator samt Privat-Armee zu befreien, muss Rico die ansässigen Rebellen-Milizen mobilisieren: Ein Kunststück, das ihm nur mithilfe des „Chaos“-Systems gelingt und bei dem ist der Name Programm: Hat der professionelle Randalierer erstmal genügend Gebäude und Gegner in Bildschirm-füllenden Ketten-Explosionen verglühen lassen, darf er per Übersichtskarte neue Truppen platzieren und die Widerstands-Front verschieben, um dem fiesen Diktator Oscar Espinosa ein weiteres Gebiet abspenstig zu machen.

Besonders kompliziert ist diese „Taktik-Komponente light“ zwar nicht, aber auch sie wird viel zu schnell eingeführt und erhöht ohne Not die Einstiegshürde, bevor man sich auch nur halbwegs warm ballern konnte. Überraschend spät führt Avalanche dagegen die Unwetter ein, mit denen das Spiel schon seit Monaten so eifrig geworben hat: Espinosa hält die Inselbevölkerung mit raffinierten Wettermaschinen im Würgegriff, die Hurricans, Sandstürme und Blizzards entstehen lassen. Die Technologie kann Rico in Kombination mit seiner Ausrüstung zwar clever nutzen, um noch mehr Chaos anzurichten - aber eine wirklich tragende Rolle im Gesamtgefüge des Spiels nehmen die Natur-Phänomene nicht ein, ist ihr Wirkungsbereich doch stark begrenzt. Spontan auf der Karte von Solis erscheinende Superstürme sucht man vergebens.

Just Cause 4" gewinnt zwar keinen Schönheitspreis, stellt seine Spielwelt aber angenehm flüssig dar. (Square Enix)

Fazit

Wer die schwindelerregend hohe Einstiegshürde nicht scheut und wer gelebtes Action-Chaos mit experimenteller Note lieber zelebriert als einem wohlgeordnetes Baller-Schema folgt, der dürfte auch mit dem neuen „Just Cause 4“ seinen Spaß haben. Allerdings haben Bewegungs- und Handlungsfreiheit ihren Preis - und der wird vor allem mit Grafik-Performance gezahlt: Selbst auf PS4 Pro, Xbox One X und hochgezüchteten PCs ist Ricos neues Abenteuer alles andere als ein Hingucker, vor allem aus der Nähe betrachtet offenbart es zahlreiche Schönheitsfehler.