Mit "Marvel's Spider-Man" erlebt die Comic-Spinne ihr erstes Games-Abenteuer im Blockbuster-Format. (Sony)

Mehr der Comic-Vorlage als den Marvel-Kinofilmen folgt die aktuelle „Spider-Man“-Umsetzung von Insomniac Games: Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft schwingt sich in diesem PS4-exklusiven Abenteuer durch den Großstadtdschungel New Yorks und legt sich dabei Hollywood-reif inszeniert mit bekannten Super-Schurken wie Vulture oder Electro an. Ein paar Durchhänger hat's dennoch.

Superhelden wie die „Avengers“ dominieren seit Jahren das Blockbuster-Kino, trotzdem hat es „Spider-Man“ in Deutschland seit jeher schwer. Mehr noch als „Superman“ oder „Captain America“ ist „Spidey“ ein uramerikanischer Held: Peter Parker hat mit alltäglichen Problemen wie Studium, Mietrückständen und Herzschmerz zu kämpfen. Und selbst dann, wenn der Nerd sein Kostüm überstreift und zu „Spider-Man“ wird, bleibt er ganz „Working Class Hero“. Superschurken von kosmischen Dimensionen überlässt er in der Regel lieber den großen Jungs ...

Fühlt sich hoch über den Straßen am aller wohlsten: die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. (Sony)

Das vom unabhängigen Studio Insomniac entwickelte Action-Adventure „Spider-Man“ orientiert sich eher an den 90er-Jahre-Comics als an den jüngsten Kino-Ausflügen mit wechselnder Besetzung (Tobey Maguire, Andrew Garfield, aktuell: Tom Holland). Entsprechend wenig verwundert es, wenn Ganoven wie Vulture oder der Kingpin dem Design von Heften und Zeichentrickserie näher kommen als dem der jüngsten Leinwand-Adaptionen.

Für eingefleischte Comic-Leser ist das ein Fest: Sie dürfen ihren Helden dabei begleiten, wie er scheinbar schwerelos durch die Wolkenkratzerschluchten schwingt und immer wieder nur haarscharf über dem Verkehr und Asphalt bleibt. Zwar erfordert die luftige Turnerei zunächst einiges an Übung - aber hat man erstmal begriffen, wann und wo sich die Netzfäden befestigen lassen, gibt es kein Halten mehr.

Nie um einen flotten Spruch verlegen: Peter Parker alias Spider-Man. (Sony)

Ähnliches gilt für die Auseinandersetzungen mit Klein- und Großverbrechern: Spider-Man wechselt per Netzfaden blitzartig zwischen den Angreifern hin und her, windet sich zwischen den Beinen von besonders schweren Jungs hindurch, weicht tänzelnd feindlichem Beschuss aus und hält seine Widersacher mit allerlei freischaltbaren Gimmicks auf Trab. Aber auch hier ist die Lernkurve besonders zu Spielbeginn am höchsten: Insomniac konfrontiert den Spieler so schnell mit so vielen Button-Kombinationen und möglichen Manövern, dass gerade ungeübte Gamer schnell die Lust verlieren. Dabei lohnt sich die mühsame Einarbeitung: Die von den „Batman“-Games der „Arkham“-Reihe inspirierten Schlägereien sind nicht nur toll anzusehen - sie sind vor allem angenehm vielschichtig.

Wer ein Art Spider-Man-Simulator sucht, wird sich deshalb sofort in Insomniacs Action-Adventure verlieben: Die Möglichkeiten für spektakuläre Akrobatik sind immens. Zumal sich die Heldenspinne mithilfe von Erfahrungspunkten, ausbaubaren Fertigkeiten, Kostüm-Schneiderei oder Gadget-Gebastel geschickt entwickeln und individualisieren lässt.

Funktionieren über eingeblendete Button-Kombinationen: die atemberaubenden Stunts. (Sony)

Wer allerdings einen Großstadt-Kosmos voller kleiner und großer Geschichten erwartet, die der Spieler in seinem eigenen Tempo entdecken kann, wird vielleicht enttäuscht: Das New York von Insomniacs „Spider Man“ ist eher ein gigantischer Spielplatz für Spinnen-Parkour als eine lebende, atmende Open-World, wie man sie zum Beispiel aus einem „GTA 5“ kennt. Wer hier die schwindelnden Höhen der Wolkenkratzer verlässt, um all die Straßen, Gehwege und Parks am Boden zu besuchen, für den gibt es nicht viel zu entdecken. Außer den ewig gleichen Abziehbild-Statisten vielleicht, die sich mal mehr und mal weniger über den Boden-Besuch des Helden freuen.

Einen persönlichen Dreh, der die Welt der Spinne von einer anonymen Hochhaus-Sammlung in einen echten Schauplatz verwandelt, erhält „Spider-Man“ schließlich durch seine Kampagne: Die ist anders als bei den meisten Open-World-Games mehr als ein roter Faden, zu dem man hin und wieder zurückkehrt. Stattdessen bildet die Geschichte um Spider-Mans Kampf gegen das Erbe von „Kingpin“ Wilson Fisk einen ständig präsenten Handlungsbogen. In den Story-Missionen spielt der Insomniac-Titel eine weitere Stärke aus: Die Kampagne ist meist so vielseitig aufgebaut und cineastisch inszeniert, dass sie für die eindimensionale Spielwelt entschädigt. Sogar der obligatorische Gastauftritt von Marvel-Ikone und „Spider-Man“-Schöpfer Stan Lee ist mit an Bord.