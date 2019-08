Wollen zusammen den bisherigen "Wolfenstein"-Frontmann und Papa William befreien: die beiden Blazkowicz-Töchter Jessica und Sophia. Dabei verwandeln sie die ehemals im Singleplayer-Genre angesiedelte Serie in ein Koop-Multiplayer-Spiel. (Bethesda / Machine Games)

Mit „Wolfenstein“ und „Doom“ zählt Hersteller Bethesda zwei Shooter-Marken zu seinen Zugpferden, die Jugendschützern in der Vergangenheit immer wieder Kopfzerbrechen bereitet haben. Obendrein sind beide ursprünglich von id Software erfundenen Reihen die Urahnen des gesamten Ego-Shooter-Genres.

Zuerst war „Castle Wolfenstein“, dann kam „Doom“, in dessen Schatten die fast 25 Jahre lang indizierte Nazi-Hatz in Vergessenheit geriet. Bis Bethesda und das schwedische Studio MachineGames der angestaubten Marke im Jahr 2014 jenen modernen Biss verpassten, die sie für ein erfolgreiches Comeback brauchte: Seit „The New Order“ ballert sich der stiernackige Frontmann William J. Blazkowicz durch eine dystopische, alternative Realität, in denen die Nazis den Weltkrieg mithilfe von Stahlungetümen, Maschinen-Soldaten und Roboterhunden gewonnen haben.

"Youngblood" stellt den Spielern zu viele ultra-resistente Kugelfänge in den Weg. Die schlucken so viel Munition, dass der Spielspaß zeitweise aufhört. Einziger Ausweg: Ressourcen und Erfahrung sammeln, bis der Feldarzt kommt. (Bethesda / Machine Games)

Prächtig gelungen war das „Wolfenstein“-Revival nicht zuletzt deshalb, weil MachineGames und Bethesda einerseits die richtige Balance zwischen klugem Humor und drastisch überzogener Inszenierung gefunden hat. Andererseits setzte die Serie konsequent auf den Singleplayer-Betrieb und stemmte sich damit hartnäckig gegen den zunehmend dominanten Mehrspieler-Trend. Entsprechend dankbar stürzten sich Action-Solisten auf die beiden „Youngblood“-Vorgänger, die über weite Strecken eher einem Adventure als einer stumpfsinnigen Schießbude glichen.

Und jetzt?

Theoretisch geht es in "Youngblood" ums Erwachsenwerden - faktisch geht die Charakter-Entwicklung im Multiplayer-typischen Krawall unter. (Bethesda / Machine Games)

Gemeinsam einsam

Jetzt wirft Bethesda all das zugunsten eines kooperativen Zweispieler-Gameplays über Bord. Oder zumindest fast. Der Hersteller, der sich bis vor drei Jahren noch als Trutzburg der klassischen Einzelspieler-Tugenden verkauft hat, ist zusehends damit beschäftigt, seine einst in der Singleplayer-Domäne verorteten Spielwelten dem Multiplayer-Trend zu öffnen. Das gibt dem Hersteller einerseits die Chance, auf Basis von Ingame-Käufen und anderen Service-Modellen für ein regelmäßiges Einkommen zu sorgen. Doch andererseits birgt es das Risiko, es sich mit den alten Fans zu verscherzen. Wie letztes Jahr bei „Fallout 76“ geschehen, mit dem man die traditionsreiche Serie in die Welt der Online-Rollenspiele überführen wollte. Und das leider auf Kosten genau der vielen kleinen Geschichten, die „Fallout“ in der Vergangenheit so großartig gemacht haben.

Wie Papa William werfen sich seine schießwütigen Töchter mit Motorrüstungen ins Nazi-Getümmel. (Bethesda / Machine Games)

In „Wolfenstein: Youngblood“ geht man nun einen Zwischenweg. Den bisherigen Serien-Helden William B. versetzt man erzählerisch in den „Verschollen“-Modus, damit sich dessen Töchter Jessica und Sophia in einem fiktiven Neu-Paris der 80er-Jahre auf die Suche nach ihrem Vater „Terror-Billy“ begeben können. Dabei nieten sie nicht nur Heerscharen aus schwer gepanzerten Motor-Soldaten um, sondern sammeln zudem fleißig Ressourcen ein, um ihre Ausrüstung zu verbessern.

Leider fühlt sich „Youngblood“ dadurch oft mehr nach einem Loot-Shooter als nach einem klassischen „Wolfenstein“ an. Vor allem das bei vielen Action-Traditionalisten verpönte „Grinding“ spielt eine wichtige Rolle - sprich: Bevor man spezielle Passagen im Spiel meistern kann, muss man erst genug Rohstoffe und Erfahrungspunkte sammeln, um die eigenen Figuren entsprechend zu verbessern. Stellenweise abkürzen kann man dieses Procedere durch virtuelle Goldbarren, die sich in den Onlineshops wie dem Playstation oder Microsoft Store mit echtem Geld kaufen lassen. Doch irgendwie wirkt dieses Angebot völlig fehl am Platz,

Die trostlose, von monolithischen Nazi-Bauten gezeichnete Spielwelt ist auch in "Youngblood" imposant anzusehen - aber eine ähnlich dichte Atmosphäre wie ihre Singleplayer-Vorgänger entfaltet sie nicht. (Bethesda / Machine Games)

Solide Koop-Action, die Fans kalt lässt

Wer sich auf die neue Gangart des jüngsten „Wolfensteins“ einlässt, bekommt allerdings reißerische Action kredenzt: Waffen-Handhabung und Bewegungs-Dynamik sind ideal auf das kooperative Miteinander eingespielt, auch das Level-Layout hat man geschickt angepasst. Obendrein unterhält das Zwillingspärchen dabei mit einigen überdreht-jugendlichen Kalauern.

Für die deutsche Version wurden einmal mehr alle Hakenkreuze und andere verfassungsfeindliche Symbole gegen fiktive Zeichen getauscht.Doch es gibt eine internationale Version des Spiels, die offiziell verkauft wird - und dafür ohne deutsche Sprachausgabe auskommen muss. (Bethesda / Machine Games)

Theoretisch ist das explosive Shooter-Doppel auch für den Singleplayer-Modus geeignet: In diesem Fall wird eine von den Blazkowicz-Schwestern vom Computer gesteuert, wirklich Spaß macht Papas Befreiung auf diese Art aber nur bedingt - dafür wurde zu viel von der Persönlichkeit über Bord geworfen, von der das Singleplayer-„Wolfenstein“ früher gelebt hat.

Als Mehrspieler-Shootout ist die Natzi-Jagd zwar noch immer funktionell, aber leider nur noch ein Ballerfest von vielen. Auf diesem Terrain lässt sich die Serie auf einen offenen Kampf mit Schwergewichten an, den sie auf Dauer unmöglich gewinnen kann. Besser, Entwickler MachineGame macht beim nächsten Mal wieder das, was er am besten kann: Action-geladene Geschichten für Baller-Solisten erzählen.

Gehören wieder mal zu den besonders hartnäckigen Gegnern: die riesigen Panzerhunde des Nazi-Regimes. (Bethesda / Machine Games)

Immerhin: „Youngblood“ ist mit 30 bis 40 Euro bereits zum Start spürbar günstiger als die Vorgänger bei ihrer Markteinführung. Für besonderes Aufsehen sorgt neben der nach wie vor angepassten deutschen Verkaufsversion eine internationale Fassung des Spiels - ohne deutsche Tonspur, dafür mit Hakenkreuzen und anderer Nazi-Symbolik, die erstmals offiziell in Deutschland verkauft werden darf. Bei der Gewaltdarstellung sind beide Fassungen identisch und von der USK „ab 18 Jahren“ eingestuft.