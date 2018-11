Teufel für die Hosentasche: "Diablo 3"-Spieler mit Switch schielen vor allem auf die Mobilität und die neuen Mehrspieler-Features der "Eternal Collection" des Action-Rollenspiels. (Blizzard)

Für ein teuflisches Weihnachtsfest entfesseln Blizzard und Nintendo die Macht des Teufels „Diablo“ auf der Switch: Teil drei der infernalischen Rollenspiel-Reihe erreicht Nintendo-Fans zwar mit fast fünf Jahren Verspätung, aber dafür bringt die neueste Fassung der Dämonenjagd reichlich exklusive und vor allem gesellige Features mit.

Gemeinsam ins Chaos - und gegen das Chaos: Die Switch-Version von „Diablo 3“ bietet neben den altbekannten Online-Partien des Action-Rollenspiels auch zwei Modi für launige Koop-Streifzüge auf der Couch: Bei der ersten Variante stürzt man sich gemeinsam auf einem TV-Schirm in die Schlacht gegen Diablos Horden - allerdings dürfen sich die Helden in diesem Spielmodus nicht allzu weit voneinander entfernen.

Typischer Nintendo-Gag: "Zelda"-Ekel Ganondorf gibt sich neben den bekannten sieben Charakterklassen in "Diablo 3: Eternal Collection" die Ehre. (Blizzard)

Wer bei der geselligen Jagd trotzdem nicht auf seinen gewohnten Bewegungsspielraum verzichten möchte, lässt den Fernseher stehen und verbindet stattdessen bis zu vier Switch-Konsolen drahtlos miteinander, um dann auf dem Konsolen-Display loszulegen. Ist man nach der etwas bockigen Verbindung der Systeme erstmal im eigentlichen Spiel angekommen, funktioniert auch diese Form des Zusammenspiels tadellos. Allerdings leidet „Diablo 3“ dann unter dem gleichen Problem wie bei der Handheld-Nutzung: Wer auf dem kleinen Switch-Display noch immer alle Details erkennen will, braucht gute Augen - vor allem die Menü-Texte sind für diese Art der Darstellung zu klein und schreien förmlich nach einer Interface-Generalüberholung für den Mobil-Betrieb.

Ansonsten macht die Switch-Version des modernen Genre-Klassikers aber alles richtig: Die visuelle Detailstufe wurde gegenüber den Fassungen für PS4 beziehungsweise Xbox One nur geringfügig reduziert und funktioniert zumindest im TV-Betrieb unter voller 1080p-Last und bei 60 Einzelbildern pro Sekunde, während die finstere Sound-Kulisse unverändert voluminös aus den Surround-Boxen dröhnt.

"Switch"-Helden müssen im Vergleich mit anderen Konsolenfassungen eine reduzierte Detailstufe in Kauf nehmen. Die etwas weniger aufwendige Grafik von "Diablo 3: Eternal Collection" macht sich allerdings nur im TV-Betrieb dezent bemerkbar. (Blizzard)

Obendrein kommt das Switch-„Diablo“ mit allen bisher veröffentlichten Zusatz-Inhalten - darunter der „Reaper of Souls“-Erweiterung, der bekannte Season-Betrieb und natürlich der Hardcore-Modus, in dem gefallene Monsterjäger nicht mehr wiederbelebt werden. „Zelda“-Fans freuen sich außerdem über Gimmicks wie den spielbaren Schurken Ganondorf, ein Begleiter-Huhn und einen Triforce-Rahmen. Wem diese Extras, die Möglichkeit zum mobilen Spielen oder das Miteinander allerdings egal sind, sollte wohl eher zur PC-, PS4- oder Xbox-One-Fassung greifen, denn hier läuft Blizzards Rollenspiel-Hit nach wie vor am besten.

Achtung: Wer sich in „Diablo 3“ mit deutscher Sprachausgabe bis in die Hölle kämpfen will, muss extra den fünf Gigabyte großen Sprach-Patch aus dem eShop und auf seine Switch schaufeln. Bei so viel Speicherhunger fliegt schnell mal ein anderes Spiel von der Konsole.