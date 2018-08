Gewohnt klischeehaft, aber trotzdem charmant: die siebenköpfige Heldentruppe aus "Streiter des Schicksals". (Square Enix)

Mit „Dragon Quest 11: Die Streiter des Schicksals“ will Square Enix seine japanische Erfolgsreihe auch hierzulande aus dem Nischen-Dasein befreien. Auf der Haben-Seite: Anime-Grafik im „Dragon Ball“-Stil, flotte Runden-Gefechte und ein umfangreiches Spiel-Erlebnis, das für 80 oder mehr Stunden an die Mattscheibe fesselt. Auf der Soll-Seite: etwas, das sich seit über 30 Jahren kaum verändert hat ...

Die meisten Rollenspieler im Westen kennen den Namen Square Enix durch dessen prominente Rollenspiel-Marke „Final Fantasy“: Die ist spätestens seit Teil 7 das wertvollste Exportgut des Publishers. Im Heimatland Japan sieht die Sache allerdings etwas anders aus: Hier ist die ebenfalls von Square Enix stammende „Dragon Quest“-Serie der Genre-Platzhirsch. Seit seligen 8-Bit-Tagen feiert die Rollenspiel-Reihe mit Charakter-Designs von „Dragon Ball“-Schöpfer Akira Toriyama gigantische Erfolge, ebenfalls bis heute mit an Bord sind Designer-Mastermind Yuji Horii und der stolze 87 Jahre alte Musikus Koichi Sugiyama.

Die "Dragon Quest 11"-Spielterrains können auch auf dem Pferderücken durchquert werden. Wirklich lohnenswert ist das Aufsatteln aber nur selten: Die meisten Gebiete sind überschaubar, zu Fuß hat man sie fast genauso schnell durchquert. In den Verliesen darf der Held sogar das eine oder andere Monster reiten und dabei von dessen speziellen Fähigkeiten profitieren. (Square Enix)

Kein Wunder, dass sich die Serie bis heute treu geblieben ist: Ob Monster-Design, Kampfsystem oder die heroischen Einstiegs-Fanfaren, mit denen jede Episode startet - „Dragon Quest“ ist so konservativ, dass man die Marke fast schon als erfolgreich gelebten Stillstand bezeichnen kann. Den Fans ist diese stoische Traditionsverbundenheit ziemlich egal: Sie stürzen sich mit ungebrochener Begeisterung in Rundengefechte, die seit 30 Jahren nach dem gleichen Schema ablaufen und verprügeln dabei mit wachsender Begeisterung noch immer jeden „Schleim“ und jede „Dunkelrübe“. Anschließend müssen sie noch immer in die örtliche Kirche tippeln, um Spielstände oder die eigene Heldentruppe zu verwalten.

Da machen auch die „Streiter des Schicksals“ keine Ausnahme: Das insgesamt elfte und seit vielen Jahren erste „Dragon Quest“, das nicht nur für ein Handheld-System erscheint, soll die Serie endlich auch im Westen einem großen Publikum zugänglich machen. Gelingen wird das allerdings nur bedingt: Denn die Änderungen am altbewährten Gameplay-Konzept sind so homöopathisch dosiert, dass vor allem eingefleischte Genre-Traditionalisten anbeißen, die endlich wieder ein Japan-Rollenspiel der ganz alten Schulte genießen wollen.

Derart flauschige Wiesen bestaunen Spieler vor allem auf starken PCs oder der PS4 Pro. Auf dem normalen PS4-Modell sieht "DQ 11" weniger opulent aus. (Square Enix)

Visuell gibt sich das gewohnt niedlich präsentierte Abenteuer dabei allerdings keine Blöße: Wie das 2004 für PS2 veröffentlichte „Dragon Quest 8“ zieht „Streiter des Schicksals“ alle Register seiner Zeit, um sich als eine Art spielbarer Akira-Toriyama-Anime zu präsentieren. Wer ein Faible für Kulleraugen und Wuschelfrisuren mit kindlicher Note hat, könnte mit „Dragon Quest 11“ glückselig werden. Ein auf Hochglanz poliertes und mit fotorealistischen Elementen versetztes Epos vom Schlage eines „Final Fantasy 15“ darf man allerdings nicht erwarten.

Auch die Geschichte um ein Findelkind, das sich schnell als vom Schicksal prophezeiter Retter entpuppt, spielt zwar gekonnt mit ausgetretenen Erzähl-Pfaden, bietet für die Dauer von rund 80 bis 100 Spielstunden aber schlicht zu wenig Stoff, um spannend zu bleiben. Kitsch und Pathos im Wandschrank-Format war allerdings noch nie Sache dieser Serie: „Dragon Quest“ ist selbst dann leicht und komödiantisch angehaucht, wenn es tragische Elemente ins Spiel bringt.

Stilvoll, aber auch manchmal ganz schön steril und detailarm: der Comic-Look des Spiels. (Square Enix)

Ähnliches gilt für das Spielsystem: Obwohl sich nicht jeder Kampf spielend leicht schlagen lässt und Elemente wie ein komplexes Crafting-System oder ein moderner Fertigkeiten-Baum dem Abenteuer überraschende Tiefe verleihen, ist „Streiter des Schicksals“ in erster Linie ein leichtes Rollenspiel. Ein gewisses Maß an Level- und Sammel-Fleiß sollte man allerdings mitbringen: Kaum ein Boss benötigt eine ernstzunehmende Taktik, um in die Stummel-Knie gezwungen zu werden - aber wer vorher nicht fleißig Erfahrung gewonnen hat, wird platt gewalzt.

Während das Genre-Profis zu simpel sein wird, gibt sich „Dragon Quest 11“ die größten Blößen jedoch in den Disziplinen „Welten-Design“ und Soundtrack: Zum x-ten Mal durch dasselbe, Schlauch-artig angelegte Szenario zu trampeln, während dazu altmodische Midi-Klänge aus den Boxen dringen - hier wäre man froh, wenn die Entwickler Tradition mal Tradition sein ließen und Neues wagen würden. Immerhin: Extra für die westliche Version seines Rollenspiels hat Square Enix zumindest die Intro-Musik orchestral neu eingespielt und die Dialoge der ehemals stummen Protagonisten auf Englisch vertont - vorbildlich.

Städte und Siedlungen sind Serien-typisch klein geraten. Metropolen wie in einem "Witcher 3" dürfen RPG-Ausflügler hier nicht erwarten. (Square Enix)

Wer entweder eingefleischter Serien-Fan ist oder auf der Suche nach einem auf herzerwärmende Weise altmodischen Rollenspiel-Erlebnis, der bekommt auf PS4 und PC derzeit kaum einen besseren Genre-Vertreter. Trotzdem: Ein bisschen mehr Mut zur Neuerung und mehr Bewegungsfreiheit würde dem nächsten „Dragon Quest“ gut zu Gesicht stehen. Aktuell ist die Serie noch so etwas wie ein liebenswerter Opa, dem man seine Verliebtheit in die Vergangenheit gerne verzeiht - aber der Gefahr läuft, bald zum halsstarrigen Fossil zu werden.