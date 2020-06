Um Wild-West-Gefühl zu erzeugen, zitiert Mimimis Taktik-Epos vor allem visuelle Stilmittel aus dem Cowboy-, Banditen- und Indianer-Genre. (Mimimi Games / THQ Nordic)

Das Münchener Entwickler-Studio Mimimi wird zur ersten Anlaufstelle für anspruchsvolle Taktik-Spiele. Nachdem man mit „Shadow Tactics: Blades of the Shogun“ einen Strategie-Ausflug ins feudale Japan wagte, ist jetzt der Wilde Westen dran: In „Desperados 3“ begleitet der Spieler den Kopfgeldjäger John Cooper, der sich zeitweise mit Haudegen wie dem schießwütigen Arzt McCoy, dem Trapper Hector Mendoza, der Verkleidungs-Expertin Kate O'Hara oder Voodoo-Priesterin Isabelle Moreau zusammentut, um eine alte Rechnung zu begleichen.

Dabei tut sich „Desperados 3“ wie schon zuvor „Shadow Tactics“ vor allem beim Genre-Klassiker „Commandos“ von 1998 und dem 14 Jahre alten Vorgänger gütlich: Jede Figur verfügt über individuelle Fähigkeiten - und gemeinsam legt man die Feinde perfide aufs Kreuz. Obwohl in Mimimis taktischem Wild-West-Abenteuer mit Echtzeit-Schusswechseln auch mal ganz schön die Post abgeht, ist „Desperados 3“ wie sein großes Vorbild in erster Linie ein Spiel für Taktiker und Tüftler, die ihre Manöver gerne von langer Hand planen und es lieben, mit den verschiedenen Spielarten der 16 detaillierten Szenarien, ihrer Bewohner und den Eigenheiten ihrer Figuren zu experimentieren.

Der große Eisenbahnüberfall: Eines von vielen Genre-Klischees, die von den Entwicklern zitiert werden, um sich über 16 Einsätze hinweg bei verschiedenen Filmvorlagen anzubiedern. Leider funktioniert das nicht immer gleich gut. (Mimimi Games / THQ Nordic)

So kann Team-Arzt McCoy zum Beispiel eine feindlich gesinnte Dame mit der Medikamentenkeule ausknocken und Kollegin Kate ihr daraufhin die Klamotten mopsen, um anschließend - in passender Verkleidung - arglose Wachen in ein Gebüsch zu locken, in dem schon der Rest der Bande lauert. Auch nett: Man sondiert ausgiebig das Terrain und lässt eine Kirchturmglocke oder die Wand eines unfertigen Hauses auf die Schurken knallen, damit die Mit-Ganoven glauben, es handele sich nicht um eine Attacke, sonderlich „lediglich“ um einen Unfall.

Scheitern gehört dazu

Um die komplexen Szenarien mit all ihren Feinden, Stellungen und interaktiven Optionen im Überblick zu behalten, darf man die 3D-Grafik zoomen und schwenken. Mit dem Controller ist das leider ein ganz schönes Gefummel. (Mimimi Games / THQ Nordic)

Einfach ist die Ausarbeitung solcher Coups nicht: Ein falscher Schritt, der Plan fliegt auf - und die Crew endet auf dem Friedhof. Das selbst auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad noch knack-schwere „Desperados 3“ will, dass der Spieler regelmäßig scheitert, um das Problem dann aus einer neuen Perspektive zu betrachten - Versagen gehört einfach dazu.

Zum Glück lässt sich das dafür sonst in Echtzeit ablaufende Spielgeschehen auf Tastendruck einfrieren - damit der Spieler seine nächsten Schritte in aller Ruhe planen kann. Für zusätzliche Übersicht sorgen kegelförmige Markierungen auf dem Boden, die das Sichtfeld der Gegner anzeigen: Ist die Markierung grün, hat dieser Feind noch keine Lunte gerochen. Wechselt der Marker dagegen die Farbe, ist entweder äußerste Vorsicht (gelb) oder gleich ausgewachsene Panik (rot) angesagt.

Wer dem Spiel etwas Zeit gibt, bekommt zumindest einige wirklich sehenswerte Szenarien vorgesetzt. Insgesamt rangiert "Desperados 3" leider nur auf visuellem Mittelmaß. (Mimimi Games / THQ Nordic)

Geht es um taktischen Spielraum und raffinierte ausgearbeitete Strategie-Szenarien, macht „Desperados 3“ so schnell keiner etwas vor: An dieser Stelle übertrumpft der Titel seine Vorgänger ebenso mühelos wie Mimimis eigenes „Shadow Tactics“ und das (zugegebenermaßen überschaubare) Angebot an ähnlichen, ebenfalls „Commandos“-gepolten Titeln.

Dass die Motivations-Kurve trotzdem immer wieder abflacht und nur eingefleischte Genre-Fans alle 16 Einsätze durchspielen werden, ist der (gerade auf Konsolen) etwas fummeligen Steuerung und der eher mittelprächtigen Inszenierung der Taktik-Tüftelei geschuldet: Weder die steifen Dialoge noch der oft fremdschämige „Witz komm raus“-Humor von „Desperados 3“ zeugen von einem sonderlich reflektierten Umgang mit dem Wild-West-Genre oder einem tiefen Verständnis für dessen erzählerische Mechanismen.

Für die Spezialfähigkeiten der spielbaren Figuren hat sich Entwickler Mimimi bei verschiedenen prominenten Film-Charakteren bedient. Das ist clever, aber die Gruppen-Chemie funktioniert trotzdem nicht immer und leidet unter dem allgemein schwachen Dialog-Skript des Spiels. (Mimimi Games / THQ Nordic)

Wer allerdings kein Problem damit hat, dass sich der „Commandos“-Western „typisch deutsch“ und dadurch manchmal ganz schön steif anfühlt, wird mit der Geschichte von John Cooper, aber vor allem mit seinen taktischen Eskapaden eine Menge Spaß haben.