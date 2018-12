Fan-Service in Reinkultur: "Super Smash Bros. Ultimate" für die Switch ist mehr Figuren- und Marken-Museum als Kampfspiel. (Nintendo)

Wenn Mario und Bowser sich gegenseitig Saures geben, dann ist das nichts Besonderes. Auch ein episches Boss-Gefecht zwischen Donkey Kong und King K. Rool lässt niemanden verwundert die Augenbraue heben. Wenn sich allerdings Donkey Kong mit Wario verkloppt, Ness aus „EarthBound“ seinen Baseball-Schläger gegen Yoshi schwingt und „Metroid“-Star Samus Energie-Kugeln auf „Zelda“-Spitzohr Link abfeuert, dann war's das mit der Normalität. Bezieht dann auch noch „Final Fantasy 7“-Frontmann Cloud Prügel von Solid-Snake, während die beiden über das schwankende Piratenschiff aus „Wind Waker“ balancieren, dann muss irgendwas ganz schön durcheinander geraten sein ...

Oder: Nintendo hat einfach wieder ein neues „Smash. Bros“ veröffentlicht - also einen Ableger jener Kampfspiel-Serie, die trotz ihres großen Erfolges seit ihrem Nintendo-64-Debüt vor fast 20 Jahren immer wieder für Kontroversen sorgt. Kaum ein Genre-Vertreter polarisiert die Beat'em-Up-Gemeinde so stark wie das mit jedem Teil um weitere Figuren ergänzte Klassentreffen der Nintendo-Helden: Für den einen werden Träume wahr, wenn er als Spitzohr Link mit „Mega-Man“ die Klingen kreuzen kann, für den anderen ist's das blanke, ungezügelte Crossover-Chaos.

Jump&Shoot-Altmeister Mega Man im Clinch mit Shulk aus "Xenoblade Chronicles". (Nintendo / Namco Bandai)

Simpel und dennoch komplex

Dabei ist der Gameplay-Kern der Serie bis heute denkbar simpel geblieben: Weder komplizierte Tastenkommandos noch meterlange Manöver-Listen trüben hier die Spielfreude - und wer seines Feindes überdrüssig ist, bevor er ihm auch den letzten Pixel Lebensenergie aus dem 3D-Leib geprügelt hat, der kickt ihn einfach aus der Arena-Begrenzung. So viel zur „Smash“-Theorie - eine scheinbar überschaubare Lehrstunde, die Nintendo für das Switch-Debüt der Serie in einem kurzen Einführungsvideo zum Besten gibt. Frei nach dem Motto: „Prügel austeilen ist gar nicht so schwer!“

Kampfspiel-Legende Ryu wird von einem "Arms"-Kämpfer verdroschen. (Nintendo / Namco Bandai)

Ach wirklich? Denn noch ungleich leichter ist, Prügel zu beziehen: Ins Kampfspiel-Regelwerk eingestreute Jump&Run-Elemente, hektische Zooms aus den gigantischen Arenen hinaus (um alle Figuren im Blick zu behalten) und natürlich die fast schon einschüchternde Größe der Kämpfer-Riege machen jede Episode der Klopperei zu einem schwer zähmbaren Monstrum, auf das sich nur die geduldigsten Bildschirm-Duellanten einlassen. Die greifen dann übrigens auch gerne mal zum „Original“-Gamecube-Controller. Den produziert Nintendo bis heute und bietet auch regelmäßig Adapter für seine jeweils aktuelle Konsolen-Generation.

Fan-Verköstigung

Bissiger Vorbsteller-Bonus: eine fleischfressende Pflanze aus dem Mario-Kosmos. (Nintendo / Namco Bandai)

Bereits dieses neckische „Rand-Detail“ macht klar, wie speziell die Serie ist - und vor allem, für wen sie gemacht ist: für beinharte Nintendo-Fans. Die lachen sich vor Freude pixelig, wenn sie als Luigi eine Luft-Pirouette drehen können, um anschließend eine von über 70 anderen Figuren ungespitzt in den Erdboden rammen zu können. Darunter neuerdings auch Kampfspiel-Genossen wie der Inkling aus „Splatoon“, Samus' „Metroid“-Kollege Ridley, „Castlevania“-Haudrauf Simon Belmont, Isabelle aus „Animal Crossing“ und sogar das schwarze Silhouetten-Männlein aus Nintendos „Game & Watch“-LCD-Spielen.

Wem bei so viel aufwendig präsentiertem Fan-Service das Gamer-Herz aufgeht, der ist hier definitiv richtig - ganz gleich, wie lange es auch dauert, in die komplexe Kombination aus zunächst konfusem Gehüpfe und Button-Gehacke hineinzufinden. Zumal der Hersteller das Kämpfer-Angebot später noch um fünf weitere Figuren erweitern möchte, darunter angeblich „Xenoblade Chronicles 2“-Frontmann Rex.

Heizt zwischendurch den Kombattanten ein: ein Drache aus Capcoms "Monster Hunter"-Reihe. (Nintendo / Namco Bandai)

Schade nur, dass Nintendo es auch bei diesem „Super Smash Bros.“ wieder geschafft hat, die Freude über den Online-Modus zumindest zum Start gehörig zu trüben: Weil die Geschwindigkeit der Partien von der Internet-Verbindung des jeweils langsamsten Spielers abhängt, sind nur die wenigstens Turniere eine Freude - zumal es auch beim Verbindungsaufbau und der Spieler-Zuteilung für das nächste Online-Match hakt. Wer sich aktuell mit anderen Spielern anlegen will, macht das am besten lokal: Im Couch-Koop können sich obendrein bis zu acht Gamer in den Ring stürzen, online sind es dagegen nur vier. Trotzdem: Hoffentlich helfen künftige Updates dabei, den wichtigen Modus zu reparieren.

Ansonsten gilt das Gleiche wie für alle bisherigen Serien-Teile: Ausgesprochene Nintendo-Fans mit Kampfspiel-Gen greifen bedenkenlos zu - alle anderen machen einen großen Bogen drum. Denn einmal mehr ist die Massenkeilerei von Mario & Friends in erster Linie eins: Fan-Service vom Feinsten!