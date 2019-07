In einem Crash-Bandicoot-Spiel darf natürlich auch der Erzfeind Dr. Neo Cortex nicht fehlen. (2019 Activision Publishing, Inc. / Beenox)

Remakes über Remakes: Die Videospielbranche reitet seit Jahren auf der Nostalgie-Welle. Waren es zunächst noch die HD-Versionen alter Klassiker, die man einem mit-gealterten Zielpublikum als Erinnerungsstütze an die eigene Jugend angeboten hat, geht man mittlerweile dazu über, liebgewonnene Games komplett neu zu programmieren - zuletzt geschehen bei „Crash Bandicoot N.Sane Trilogy“ oder „Spyro Reignited Trilogy“.

Nun erfährt der einst für PSOne veröffentlichte Fun-Racer „Crash Team Racing“ nach 20 Jahren eine ähnliche Frischzellenkur und erscheint für PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Aber kann das Remake von Entwickler Beenox und Publisher Activision gegen die Konkurrenz bestehen? Auf Nintendos Switch dreht Dauerbrenner „Mario Kart 8 Deluxe“ seine Runden, für alle anderen Systeme erschien zuletzt das famose „Team Sonic Racing“.

Freund wie Feind versammelt sich auf der Rennstrecke. (2019 Activision Publishing, Inc. / Beenox)

Im Gegensatz zu „Mario Kart“ ist „Crash Team Racing Nitro-Fueled“, das Elemente aus dem originalen „CTR“ mit Inhalten aus „Crash Nitro Kart“ und „Crash Tag Team Racing“ kombiniert, bei Weitem nicht so zugänglich. Vielmehr: Die albern wirkende Raserei ist teilweise knüppelhart. Wer die Steuerung nicht beherrscht, der sieht vermutlich auf den insgesamt 31 Strecken nur das Heck der Konkurrenz.

Dabei kommt „Crash Team Racing Nitro-Fueled“ mit seiner quietschbunten Grafik zunächst denkbar harmlos daher: Die liebevoll gestaltete Welt von Beuteldachs Crash, seinen Freunden und Feinden erinnert an Cartoons der 1990-er. Doch unter Motorhaube steckt ein anspruchsvoller und zeitgleich motivierender Fun-Racer. Auf lange Sicht wird das Spiel seine Community natürlich aufgrund der Off- und Online-Multiplayermatches gewinnen, doch auch die Kampagne, der sogenannte Adventure-Modus, überzeugt.

Verrückte Outfits, kuriose Karts: In "Crash Team Racing Nitro-Fueled" kann man sich bei der individuellen Gestaltung der (vorgegebenen) Fahrer und Wagen austoben. (2019 Activision Publishing, Inc. / Beenox)

Fahren will gelernt sein

Die Handlung ist genauso hanebüchen-humorvoll wie im Original-Game von 1999: Weltraumschurke Nitros Oxide fordert Crash und Konsorten zum Wettkampf heraus. Wenn Oxide gewinnt, verwandelt er die Erde in einen riesigen Parkplatz - das muss der Spieler verhindern. Also schwingt man sich in das (individuell gestaltbare) Kart seiner Wahl und legt dem Fiesling das Handwerk auf dem Asphalt.

Nitros Oxide will die Welt in einen riesigen Parkplatz verwandeln. (2019 Activision Publishing, Inc. / Beenox)

Im Gegensatz zu „Mario Kart“ gibt es allerdings nicht so viele Gadgets auf der Strecke zu finden, die helfen könnten, auch ein verloren geglaubtes Match noch zu drehen. Hier ein paar TNT- und Nitro-Kisten, da Raketen, Schutzschilde, Bowling-Kugeln - oder die Aku-Aku-Maske, die dem Stern in „Mario Kart“ ähnelt. Das war's im Großen und Ganzen.

Wie beim großen Nintendo-Vorbild sind Drifts entscheidend: Mit geglückten Powerslides können Boosts entfacht werden, um der Konkurrenz davonzudüsen. Das ist auch notwendig, denn nicht nur die Rennen selbst, sondern auch die Zusatz-Herausforderungen und Bosskämpfe gegen bekannte Widersacher sind ziemlich anspruchsvoll geraten. Wer alle regulären Matches sowie die speziellen Challenges meistern möchte, dem bleibt nur eines übrig: powersliden und powerboosten in Perfektion!

"Crash Team Racing Nitro-Fueled" macht Laune - ist aber auch recht anspruchsvoll. (2019 Activision Publishing, Inc. / Beenox)

Alles in allem kann man „CTR Nitro-Refueled“ als „bösen Bruder“ von „Mario Kart“ bezeichnen: Casual Gamer sehen ab einem gewissen Zeitpunkt kein Land mehr. Und doch muss man die Entwickler für ihr Remake loben: „CTR Nitro Refueled“ ist herausfordernd, motivierend und wunderschön anzuschauen. Wer das kürzlich erschienene „Team Sonic Racing“ oder eben die „Mario Kart“-Spiele mag, der macht auch mit der Neuauflage von „Crash Team Racing“ grundsätzlich nichts falsch - solange man nicht gleich frustriert den Controller gegen die Wand schleudert.