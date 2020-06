Vor 25 Jahren verhalf "Command & Conquer" den Genre der Echtzeitstrategie zum Durchbruch. Nun gibt's die "Remastered Collection". (EA)

Sie drehen sich orientierungslos im Kreis, manövrieren sich in eine Sackgasse, blockieren breit angelegte Offensiven oder fahren blindlings ins Feindesland und damit ins Verderben. Schnell wird beim Anspielen der jüngst veröffentlichten „Remastered Collection“ des Echtzeitstrategie-Klassikers „Command & Conquer“ klar: Die Gefährte, die den wertvollen Rohstoff Tiberium einsammeln sollen, sind noch so doof wie vor 25 Jahren. Und das mit voller Absicht!

Diese - nun ja - Unbeholfenheit der Ernter ist im Lauf der Jahre fast zu einem Markenzeichen der „Command & Conquer“-Reihe geworden. Zu einem Running Gag der Games-Historie. Und damit offenbar auch zu einem schützenswerten Gut. Denn die Macher der Neuauflage und die in die Entwicklung miteinbezogenen Fans waren sich einig, dass die unglückliche Wegfindung der Rohstoffsammler wesentlicher Bestandteil des Gameplays sei. Mehr Feature als Fehler, sozusagen. Und ein maßgeblicher Nostalgie-Faktor. Eine Änderung hätte dazu geführt, dass es schlicht nicht mehr dasselbe Spielgefühl wie 1995 sei, als „Command & Conquer“ dem Genre der Echtzeitstrategie auf breiter Front zum Durchbruch verholfen hat. Aus diesem Grund funktioniert wohl auch noch der alte Trick, bei dem man Sandsäcke bis zur gegnerischen Basis schichtet - und dann Kanonentürme installiert.

Wer auf die Leertaste drückt, wechselt zwischen klobiger Original-Grafik (links) und moderner Variante (rechts). (EA)

Fehler oder Feature?

Dass die „Remastered Collection“, die neben „Command & Conquer: Der Tiberiumkonflikt“ auch den Ableger „Alarmstufe Rot“, die drei dazugehörigen Erweiterungen („Der Ausnahmezustand“, „Gegenangriff“ und „Vergeltungsschlag“) sowie bislang Konsolen-exklusive Missionen und vier Stunden Bonus-Filmmaterial enthält, ein Projekt aus Leidenschaft und Fan-Service in Reinkultur ist, merkt man an Merkwürdigkeiten wie diesen.

In "Command & Conquer: Der Tiberiumkonflikt" kämpfen die "gute" GDI und die böse Sekte NOD gegeneinander. (EA)

Die perfekte Balance zwischen Modernisierung und Originaltreue - sie war ein zentrales Anliegen einiger der damaligen Westwood Studios-Teammitglieder, die nun im Studio Petroglyph arbeiten. Und das vorweg: Sie gelingt nahezu perfekt. Die „C&C“-Nauauflage ist ein hervorragend spielbares Remake geworden, das sich zwar in erster Linie an alte Genre-Hasen richtet, aber auch Neulinge aufgrund seiner doch simplen Mechaniken nicht überfordern dürfte: Basisbau, Rohstoffe sammeln, Truppen ausheben - und dann mit der richtigen Mischung an Einheiten ausrücken, um in den nach dem „Schere, Stein, Papier“-Prinzip ausgetragenen Schlachten die Oberhand gewinnen - mehr ist nicht.

Die EA-Verantwortlichen waren bei der Restaurierung vorgewarnt: Anfang des Jahres zog Kult-Hersteller Blizzard mit der „Reforged“-Fassung seines Klassikers „Warcraft 3“ den Zorn der Fans auf sich, weil nicht nur an den richtigen Stellen angepasst und dadurch den Charme des Originals verfälschte wurde.

Der glatzköpfige NOD-Sektenführer Kane wird dargestellt vom Schauspieler Joseph D. Kucan. Die Original-Videosequenzen wurden digital überarbeitet. (EA)

Fremdscham hochaufgelöst

Die auffälligste Neuerung der „Remastered Collection“ ist natürlich die Grafik: Ein Druck auf die Leertaste katapultiert PC-Generäle aus den groben Pixelwelten mit der damaligen Standard-Auflösung von 320 x 240 Bildpunkten in die 4K-Gegenwart im 16:9-Format. Da die Perspektive dieselbe geblieben ist, klappt das nahtlos.

Da die Wegfindung der Einheiten nicht überarbeitet wurde, können Truppen mitunter blindlings ins Verderben fahren. (EA)

Gebäude und Einheiten der rivalisierenden Gruppen Globalen-Defensiv-Initiative (kurz: GDI) und Bruderschaft von NOD („Der Tiberiumkonflikt“) beziehungsweise Russen und Alliierten („Alarmstufe Rot“) wurden jedoch komplett überarbeitet und weisen nun deutlich mehr Details auf. Nostalgie-Generäle erkennen sie aber immer noch auf Anhieb. Apropos: Die einst zwecks USK-Freigabe eingebauten Androiden, die beim Ableben Öl verlieren, machen nun „echten“ Soldaten Platz. Und auch andere Zensuren sind passé - wie etwa das Intro von „Alarmstufe Rot“, in dem Albert Einstein durch die Zeit reist, um Adolf Hitler zu töten.

Die kultigen Zwischensequenzen wurden selbstredend nicht neu aufgenommen, aber mithilfe einer KI digital überarbeitet und hochskaliert. Das Ergebnis kann sich - vor allem in den herrlich trashigen Missionsbriefings - sehen lassen. Nur gelegentlich machen sich Schlieren und Artefakte bemerkbar, wenn Figuren wie der glatzköpfige NOD-Sektenführer Kane (dargestellt vom Schauspieler Joseph D. Kucan) vor Kamera und Green-Screen agieren. In späteren Teilen der Reihe, die es übergreifend auf über ein Dutzend Ableger und Erweiterungen brachte, wirkten immerhin Hollywood-Profis wie Tim Curry, Michael Ironside oder Udo Kier mit.

In "Alarmstufe Rot" kämpfen in einem alternativen Universum Alliierte und Russen um die Vormacht - mit immer ausgefallenerem Kriegsgerät. (EA)

„Komm Blechbubi, tanz mal!“

Auch Musik, Sprachausgabe und Soundeffekte wurden neu abgemischt - im Deutschen aber nicht aktualisiert. So kommt es immer wieder zu unfreiwilliger Komik, wenn von Bots die Rede ist oder Agentin Tanja beim Schießen auf Soldaten ihren Standardspruch „Komm Blechbubi, tanz mal!“ zum Besten gibt. Im Hintergrund donnert indes der exzellente Metal-Soundtrack von Frank Klepacki mit infernalischer Vehemenz aus den Boxen. Wem die neue Abmischung und die extra beigesteuerten Tracks nicht gefallen, der kann zum Original-Score zurückwechseln.

So trashig wie eh und je: die Missionsbriefings. (EA)

Die freie Wahl zwischen Komfort und Originalgetreue hat man auch bei der Steuerung, die man sich munter selbst einrichten kann. Einheiten lassen sich dann beispielsweise mit Linksklick auswählen und mit Rechtsklick kommandieren. Lebenbalken werden permanent angezeigt. Und frei belegbare Schnelltasten sowie diverse Kamera-Hotkeys, mit denen man von einer Seite des Schlachtfelds auf die andere springen kann, dürften vor allem Multiplayer-Fans begeistern.

Apropos: In „Command & Conquer: Der Tiberiumkonflikt“ sind Matches mit bis zu vier Kontrahenten möglich, bei „Alarmstufe Rot“ können acht Hobby-Generäle gegen und miteinander antreten. Ein schnelles Matchmaking sorgt dafür, dass sich rasch Mitspieler finden. Ob sich das „Remaster“ jedoch als eSports-Disziplin etablieren wird, bleibt abzuwarten.

Bei "Alarmstufe Rot" wurde das Tiberium gegen Erz und Edelsteine ausgetauscht - ansonsten ist die Spielmechanik absolut identisch. (EA)

Mit dem beigelegten Szenario-Editor, mit dessen Hilfe sich eigene Karten erstellen lassen, und dem von EA veröffentlichten Quellcode, der Moddern alle Freiheiten gibt, dürfte dem Spiel jedoch eine gewisse Langlebigkeit garantiert sein.