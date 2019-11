Kreischende Reifen und glühender Asphalt: "Need for Speed: Heat" soll die in Schlagseite geratene Traditions-Serie wieder auf High-Speed-Kurs bringen. (Electronic Arts / Ghost Games)

Als Electronic Arts 1994 das erste „Need for Speed“ für Panasonics 3DO-Konsole veröffentlichts, war die 3D-Raserei so etwas wie die effektvollere und zugängliche Antwort auf die vergleichsweise spießige „Testdrive“-Reihe. Anders als bei den meisten Rennspielen bretterte man hier nicht über die ewig gleichen Rundkurse, sondern preschte stattdessen über das öffentliche Straßennetz, wo man sich mit anderen Verkehrs-Rowdies und Gesetzeshütern spannende Verfolgungsjagden lieferte.

25 Jahre später ist das Straßennetz zur Open-World ausgewachsen, aber eine Identitätskrise hat die „Need for Speed“-Reihe trotzdem: Spätestens seitdem die Marke mit dem 2013 veröffentlichten „Rivals“ in die Hände des schwedischen Entwicklers Ghost Games überging, ist „Need for Speed“ im Vakuum zwischen fahrerischem Anspruch, nur vermeintlich hippen Szene-Storys und dem Bestreben gefangen, eine eskalierende Echtgeld-Einkaufsbude für Ingame-Objekte zu etablieren.

Wer seinen Widersachern davon fahren will, muss tief in die rasant drehende Rüstungsspirale des Spiels eintauchen: Neue Autos und Tuning-Teile gibt es nur gegen Ingame-Währung - und für die muss man erfolgreiche Rennen fahren. Tags und nachts. (Electronic Arts / Ghost Games)

Seit massiver Kritik am PS4- und Xbox-One-Einstand in „Rivals“ versucht sich Ghost Games hartnäckig an einer Neuerfindung. Die schlicht mit „Need for Speed“ betitelte Fortsetzung von 2015 sollte es wieder richten, fuhr den Hochglanz-Karren aber nur noch tiefer in den Spielspaß-Graben. Auch das 2017 nachgeschobene „Payback“ schrammte mit seinen aufdringlichen Ingame-Käufen nur dicht am spielerischen Totalschaden vorbei.

Der Fleiß-Raser

Bereits zu Spielbeginn entscheidet sich der Gamer für einen von mehreren vorgefertigten weiblichen oder männlichen Avataren. Die durch die Bank Facetten-losen Klischee-Figuren lassen sich ebenso wie das Auto schön machen und jederzeit gegen ein "anderes Modell" austauschen. (Electronic Arts / Ghost Games)

Darum soll „Heat“ jetzt endlich alles besser machen - wieder einmal. Dafür verlegt die Serie den Schauplatz in die Miami-ähnliche Raser-Metropole „Palm City“ - eine Art Schönwetter-Strandresort für Bleifüße, in dem man tagsüber das Gaspedal in zahllosen Wettbewerben bis zum Anschlag durchdrücken darf, ohne sich Gedanken um Konflikte mit dem Gesetz zu machen. Doch wer in Palm City richtig Raser-Karriere machen will, der kommt nicht umhin, auch nachts die Reifen durchdrehen zu lassen. Nur wenn Mond und Sterne am Himmel stehen, ist die Racing-hungrige Meute bereit, auch das Gesicht hinter dem Steuer wahrzunehmen und mit Social-Media-seitiger Hochstimmung zu belohnen.

Tatsächlich kennt „Heat“ zwei Währungen: Die eine sind harte Ingame-Dollar, die direkt auf das Konto des Spielers wandern - die andere resultiert in steigender Reputation. Wichtig sind am Ende beide: Geld wird in die schnell drehende Aufrüst-Spirale des Spiels investiert, um die Performance von Vehikel und Fahrer zu steigern. Aber wer nicht bekannt genug ist, dem bleiben wichtige Upgrades und Racing-Events versperrt.

Steht nach jeweils wenigen Rennen fest auf dem Raser-Programm: ein Besuch in der Werkstatt, um den fahrbaren Untersatz noch mächtiger zu machen. (Electronic Arts / Ghost Games)

Auch die Story des Spiels lässt sich nur abschließen, wenn man einen bestimmten Reputations-Level erreicht. Intensives Fleiß-Fahren, um immer mehr Punkte und Tuning-Teile zu erfahren, ist in „Heat“ deshalb erste Raser-Pflicht. Wer geradlinige Rennspiele schätzt und in erster Linie einfach fahren will, ist beim neuen „Need for Speed“ deshalb an der falschen Adresse. Immerhin hat Electronic Arts den aggressiven Ingame-Shop des Vorgängers „Payback“ kastriert: In „Heat“ ist Erfolg vor allem Fleißarbeit - und kein Ergebnis des dickeren Echtgeldbeutels.

Der Schlechtwetter-Raser

Sehen im Vergleich zu den visuell unspektakulären Rennen bei Tag richtig toll aus: die Nachtfahrten. Vor allem bei Schlechtwetter lässt "Heat" die Grafikmuskeln spielen. (Electronic Arts / Ghost Games)

Obwohl das Sommer-Sonne-Strand-Szenario etwas anderes suggeriert, spielt sich ein Gros der Asphalt-Action also bei Nacht ab - und tatsächlich sieht das Spiel dann auch merklich besser aus: Tagsüber enttäuscht „Need for Speed: Heat“ durch visuellen Detailmangel, nachts wiederum wird dieses Manko durch tolle Beleuchtung und den fast allgegenwärtigen Regen aufgefangen, der die Straßen von Palm City in ein nasses, üppiges Farben- und Neon-Effekt-Meer verwandelt. Einfacher wird die Raserei dadurch aber nicht: Bei all den Lichtern und Spiegelungen den Überblick über den oftmals komplizierten Streckenverlauf zu behalten, gerät hier zum Fahrkunststück.

Besonders knifflig wird's, wenn man dabei die aggressiven Gesetzeshüter der Beach-Metropole am Heck kleben hat. Nacht-Rennen sind in Palm City nämlich illegal - und entsprechend skrupellos gehen die Cops vor, um allen Rasern den Spaß zu verderben. Für den Gamer ist's vor allem ein Spielspaß-Problem, denn die Duelle mit den hartnäckigen Ordnungswächtern sind eher nervig als spannend. Bevor man die hervorragend ausgerüstete Polizei endlich abhängt, ist das eigene Vehikel ein qualmender Schrotthaufen und mit ihm ein empfindlicher Anteil dessen dahin, was man sich vorher mühsam erfahren hat.

Sind in "Heat" zu aufdringlich geraten und entpuppen sich schon früh als echte Spielspaß-Bremsen: die hartnäckigen Gesetzeshüter. (Electronic Arts / Ghost Games)

Das ist umso ärgerlicher, weil „Need for Speed“ über all das Feature- und Tuning-Drumherum ein bisschen vergisst, worauf es in einem Rennspiel eigentlich ankommt - Fahrspaß. Das Gefühl, mit einem superschnellen Boliden durch Haarnadelkurven zu schlittern, während sich das gegnerische Fahrerfeld mit kreischenden Bremsen und qualmenden Reifen ineinander verheddert. An dieser Stelle gibt sich „Heat“ überraschend leidenschaftslos und bietet - abgesehen von der Lust auf noch mehr Tuning-Teile - nur wenig, was den Rennfahrer bei der Stange halten würde.

Nur wer es unbedingt auf ein umfangreiches Open-World-Racing mit brachialer Feature-Wut und den vielleicht fiesesten Cops der Genre-Geschichte abgesehen hat, fährt in Palm City Probe - vorausgesetzt, er muss auf das deutlich bessere „Forza Horizon 4“ verzichten.