Verspätete Switch-Umsetzung: Das Original-"New Super Mario Bros. U" erschien 2012 als Starttitel für Nintendos glücklose Wii-U-Konsole. Die Switch-Neuauflage enthält als Bonus das frühere Add-On "New Super Luigi U". (Nintendo)

Der wichtigste Starttitel für Nintendos glücklose Tablet-Konsole Wii U war kein Effekt-geladenes 3D-Spektakel und keine Minispiel-Sammlung, sondern ein klassisches 2D-Jump&Run: „New Super Mario Bros. U“.

Der Clou damals: Der Titel ließ sich nicht nur in HD auf dem großen TV-Schirm, sondern auch auf dem Touchscreen des Gamepad-Controllers spielen. Entsprechend perfekt ist die Neuauflage der gut sechs Jahre alten Hüpferei für den Handheld-Betrieb der aktuellen Hybrid-Konsole Switch geeignet: Nach dem hochkomplexen „Super Mario Odyssey“ wirken die 2D-Brüder angenehm griffig und unkompliziert.

Bei seiner Erstveröffentlichung war "New Super Mario Bros. U" vor allem für die Gamepad-Nutzung konzipiert. Auch jetzt macht die Neufassung vor allem im Switch-Handheld-Betrieb Spaß, für große Screens ist die Grafik zu detailarm. (Nintendo)

Wer das Jump&Run allerdings auf die große Mattscheibe wirft, wird schnell erkennen, dass sich gegenüber dem Original nicht sonderlich viel getan hat: Die Auflösung mag etwas höher sein, doch visuell wirkte der Titel schon Ende 2012 wie mit der heißen Nadel gestrickt. Und auch inhaltlich hat sich nur wenig geändert. Man folgt noch immer der alten Geschichte von der geraubten Prinzessin und springt mit Mario und bis zu drei Begleitern von links nach rechts durch kunterbunte Kulissen und sammelt Münzen und Sterne im Akkord.

Ein großer Klempner-Kontinent

Wer das Abenteuer mit Mopsie bestreitet, hat es besonders leicht: Der kleine Langfinger kann von Feinden nicht verletzt werden. (Nintendo)

Es sind jedoch immer die kleinen, feinen, vor allem aber intelligenten Neuerungen der Nintendo-Entwickler, die nachhaltig Eindruck machen und das bekannte Gamedesign manchmal sogar auf den Kopf stellen: So wird man in „New Super Mario Bros. U“ unter anderem mit Plattformen konfrontiert, die zunächst durch ein Drehmanöver von Mario aktiviert werden wollen, ehe man darauf landen kann. Oder mit Flug- und Schwebe-Extras wie dem Flughörnchen-Kostüm, mit dessen Hilfe man sich an Wände klammern und Abgründe überwinden kann. Oder mit der Struktur der Oberwelt, deren Territorien und Klimazonen jetzt nicht mehr räumlich voneinander getrennt sind, sondern wie in Marios Frühzeit einen einzigen, großen Klempner-Kontinent bilden. Oder, oder, oder…

Obwohl Nintendo mit seinen 2D-Mario-Jump&Runs seit jeher vor allem die breite Kundenmasse und nicht nur die eingeschworene Fan-Gemeinde erreichen will, richtet man sich mit „New Super Mario Bros. U Deluxe“ - ob nun mit voller Absicht oder aus plumpem Versehen - in erster Linie an Profis. Und damit an diejenigen passionierten Spieler, die all die neckischen Details (darunter auch drei niedliche Blähbauch-Yoshis mit unterschiedlichen Talenten) nicht nur bemerken, sondern die auch geduldig genug sind, um sie richtig auszukosten.

Die Deluxe-Version des einstigen Wii-U-Jump&Runs kommt von Haus aus mit "New Super Luigi U": Das Solo-Abenteuer von Marios kleinem Bruder erschien ursprünglich als digitales Add-On, später als separat spielbarer Titel in der Box. (Nintendo)

In eine ähnliche Kategorie fällt der Mehrspieler-Modus, bei dem sich bis zu vier Mario-Freunde je ein Joy-Con schnappen dürfen, um gemeinsam auf einem TV- beziehungsweise Switch-Schirm loszulegen. Obendrein bieten sich Toadette und Mopsie als spielbare Charaktere an: Während Mopsie bei einer Feind-Kollision keinen Schaden erleidet, verwandelt sich Toadette nach dem Aufsammeln einer Superkrone in die Doppelsprung-taugliche Peachette.

Wer weder Mario noch den beiden Mädels viel abgewinnen kann, darf sich alternativ mit Toad oder Luigi auf die Socken machen, denn Nintendo hat zusätzlich den Ableger „New Super Luigi U“ in die „Deluxe“-Version integriert: Ursprünglich erschien Luigis Abenteuer als rein digitales Add-On für „New Super Mario Bros. U“, später fand es als eigenständiges Produkt seinen Weg in die Ladenregale.

Die meisten Level-Welten aus "New Super Luigi U" entsprechen denen aus "New Super Mario Bros. U", wurden allerdings an Luigis Gameplay-Besonderheiten angepasst - darunter zum Beispiel seine größere Sprungkraft. (Nintendo)

Wer von zweidimensionalen Mario-Erfahrungen nicht genug bekommen und obendrein das Wii U-Original verpasst hat, der kann mit der „Deluxe“Neuauflage nichts falsch machen. Vor allem dann nicht, wenn er sie unterwegs und auf dem Handheld-Screen genießen will.