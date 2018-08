Berlin (dpa/tmn) - Neue Uhr, neue Marke: Samsungs neue Smartwatch heißt nicht mehr Gear, sondern Galaxy Watch und kommt am 7. September in den Handel.

Die auf Samsungs Tizen-Betriebssystem basierende Uhr soll es in 42 und 46 Millimetern Durchmesser geben, außerdem als reine Bluetooth- und als LTE-Variante mit integrierter eSIM. Die Preise beginnen bei 309 Euro für die Bluetoothversion der 42-Millimeter-Uhr, für die LTE-Variante der 46-Millimeter-Uhr werden 399 Euro fällig.

Die Galaxy Watch rückt optisch nahe an klassische Armbanduhren heran. Dazu gibt es laut Samsung nun Ziffernblätter mit Tiefeneffekt für eine realistische Darstellung der Zeiger und Zusatzinstrumente. Nutzer können alle 22- und 20-Millimeter-Uhrenarmbänder nutzen. Das runde Display hat je nach Uhr-Variante einen Durchmesser von 3,05 oder 3,3 Zentimetern.

Die Uhr bietet zum einen klassische Sport- und Gesundheitsfunktionen - es gibt einen Pulsmesser, Barometer, Unterstützung für bis zu 39 Trainingsprogramme, automatische Workout-Erkennung und Entspannungsprogramme. Daneben lassen sich Nachrichten versenden, Anrufe annehmen oder Musiklisten abrufen. Interessant für Schwimmsportler: Die Galaxy Watch ist wasserdicht und verfügt über einen Wassersportmodus, der den Bildschirm sperrt und automatisch am Lautsprecher eingedrungenes Wasser auswirft.