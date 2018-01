Wie inspirierend ist Bremen? Welches Karma hat die Stadt? Und wie lebt ein Bestsellerautor? Schriftsteller und Drehbuchschreiber David Safier wird am Freitag, 2. Februar, in der neuen Ausgabe der Talkreihe WESER-Strand zu Gast sein und über genau diese Themen sprechen – und über ostfriesische Kühe.

David Safier ist Autor zahlreicher Romane, in denen es oft um die Liebe und noch viel öfter um Missgeschicke und kuriose Erlebnisse geht. Etwa, wenn ein gezeichneter Traumprinz plötzlich zum Leben erwacht. Einen Namen gemacht hat sich Safier auch als Autor zahlreicher TV-Serien und Sitcoms. Aus seiner Feder stammen unter anderem die Krankenhausserie "Nikola" und die Comedy-Serien "Die Camper" und "Mein Leben und ich". Mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet wurde die von ihm entwickelte ARD-Serie "Berlin, Berlin".

Den Abend mit David Safier wird Axel Brüggemann moderieren, der sich für seine Gäste jedes Mal so einiges einfallen lässt. So bereitete er seinem Talkgast Claus Peymann kurzerhand Bremer Knipp zu oder begrüßte Ex-Werder-Trainer Alexander Nouri in Unterhose. Was er sich dieses Mal überlegt hat?

Erfahren Sie es vor Ort!

Freitag, 2. Febuar 2018 auf der Oceana (am Martinianleger, Schlachte in Bremen)

Einlass: 18.30 Uhr, Talkbeginn 19.30 Uhr

Eintritt: 13 Euro (inklusive Begrüßungsgetränk und Laugenbrezel)

Tickets: Hier online bestellen, per Telefon (+49 421 363636) oder

im Pressehaus Bremen (Martinistraße 43) und in den regionalen Zeitungshäusern

Einen Rückblick auf vergangene WESER-Strand-Talks sehen Sie im Video: