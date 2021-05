Qual der Wahl

Sind aktive oder passive Fonds besser?

Wer in Aktien oder Anleihen investieren möchte, kommt in der Regel an Fonds nicht vorbei. Dann stellt sich die Frage: Was ist sinnvoller für mich, aktive oder passive Fonds?