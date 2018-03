Eurojackpot

Bremen/Münster. Es ist so weit: Der Topf ist voll. In der letzten Ziehung am 1. Mai wurde der Eurojackpot nicht geknackt. Deshalb steigt der Jackpot in der obersten Gewinnklasse nun ein letztes Mal – auf die Rekordhöhe von 90 Millionen Euro!

mehr