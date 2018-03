Um einen würdigen Nachfolger von Hasi, dem Top-Hoppel 2017, zu finden, brauchen wir natürlich Ihre Hilfe - und zwar gleich in doppelter Hinsicht: Zum einen sind Sie als möglicher Besitzer (oder Fotograf) eines vielversprechenden Top-Hoppel-Kandidaten gefragt, uns ein Foto des plüschigen kleinen Rackers zu schicken. Zum anderen brauchen wir natürlich auch die wahlweise nachsichtigen oder kritischen Blicke der gesamten Leserschaft, um am Ende der Abstimmungsphase zu einem Ergebnis zu kommen, das die gesamte Basis mitträgt. Sie wissen schon...

Dieses Trio ist zugegebenermaßen zum Niederknien – für die Top-Hoppel-Wahl wäre das Bild allerdings ungeeignet, denn wie beim Highlander gilt auch hier: Es kann nur einen (Top-Hoppel) geben. (Björn Hake)

Schicken Sie uns Ihr schönstes Kaninchenfoto

Zunächst suchen wir aber die Top-Hoppel-Kandidaten. Und zwar ab sofort! Locken Sie Ihre Plüschnase mit etwas Leckerem aus der Deckung, schießen Sie ein möglichst scharfes Foto und dann schicken Sie es uns per Mail oder Briefpost. Oder Sie laden es gleich hier ganz bequem hoch. Aber bitte nur jeweils ein Kaninchen pro Teilnehmer. Wenn Sie einen ganzen Stall voll zu Hause haben, müssen Sie vorab ein internes Casting veranstalten.

Die Regeln:

Wie immer gilt: Wichtig ist, dass das Foto von Ihnen stammt und nicht aus einem der zahlreichen Internetforen widerrechtlich entnommen wurde. Wichtig ist außerdem, dass das Kaninchen nicht in unnatürliche Posen genötigt wird oder in einem Umfeld sitzt, in dem es sich nicht wohlfühlt. Das Motiv „Kaninchen vor der Schlange“ werden wir also beispielsweise nie und nimmer für den Wettbewerb zulassen! Um ganz sicher zu gehen, werden wir Tierschutzaspekte in diesem Jahr von den Experten einer 12.000 Mitglieder umfassenden Kaninchen-Community auf Facebook prüfen lassen und fragwürdige Fotos gegebenenfalls nicht zum Wettbewerb zulassen.

Hasi von Mareike Meyer-Wilkens ist noch bis Ostersonntag im Amt. Danach darf vielleicht Ihre kleine Fellnase den ruhmreichen Titel Top-Hoppel 2018 tragen...

Bilder, auf denen Personen zu sehen sind – vor allem Kinder –, können wir leider auch nicht veröffentlichen. Da gilt es, Persönlichkeitsrechte zu wahren. Bitte achten Sie auch auf eine gewisse Qualität des Fotos. Verwackelte Bilder haben kaum eine Chance – da kann das Model noch so vielversprechend posen.

Drei Wochen im Top-Hoppel-Fieber!

Bis zum 20. März sammeln und veröffentlichen wir die Kandidaten-Fotos auf einer Online-Sonderseite unter weser-kurier.de/tophoppel2018. Ab dem 21. März um 10 Uhr können Sie dort dann über Ihre Top-Hoppel-Favoriten abstimmen. Am Ostersonntag schließlich wird der Top-Hoppel 2018 feierlich verkündet – je nach Nachrichtenlage möglicherweise auch gleich auf dem Titel des WERSER-KURIER.

Neben Ruhm und Ehre gibt es natürlich auch etwas zu gewinnen: Die Besitzer der drei erstplatzierten Kaninchen können sich über je ein exklusives Wellness-Arrangement von unserem Kooperationspartner OASE im Weserpark freuen. Wert: über 700 Euro.

Senden Sie das Bild (nebst Namen des Kaninchens und natürlich Ihrem eigenen!) per Mail an: tophoppel(at)weser-kurier.de.

Top-Hoppel-Bilder in Papierform schicken Sie bitte an:

WESER-KURIER

Stichwort „Top-Hoppel“

Martinistraße 43

28195 Bremen

Einsendeschluss ist der 20. März. Die daran anschließende Abstimmungsphase geht vom 21. bis zum 29. März. Wir wünschen Ihnen schon jetzt viel Spaß und Erfolg!