Wissenswertes zu den E-Paper Apps

1. Ab wie viel Uhr wird das E-Paper täglich aktualisiert?

Die Ausgaben des nächsten Tages stehen bereits am Vortag ab 23 Uhr zur Verfügung.

2. Welche Zeitungen und Regionalausgaben stehen im E-Paper zur Verfügung?

Als E-Paper gibt es den WESER-KURIER, die Bremer Nachrichten, die Verdener Nachrichten und den KURIER am SONNTAG sowie alle Regionalausgaben und montags und donnerstags alle Stadtteil-Ausgaben.

3. Welche weiteren Publikationen stehen in den Apps zur Verfügung?

Neben den Zeitungsausgaben können die aktuellen Ausgaben des Werder HEIMSPIEL Magazins heruntergeladen werden. Zudem sind viele der vom Verlag veröffentlichten Magazine im Einzelverkauf erhältlich.

4. Welche Beilagen gibt es im E-Paper?

Genauso wie in der gedruckten Zeitung stehen dienstags der Extra-Markt und mittwochs das Event- bzw. TV-Magazin zur Verfügung. Verlagssonderveröffentlichungen und redaktionelle Beilagen finden Sie ebenfalls in den E-Paper-Apps wie eine Auswahl aktueller Werbeprospekte.

5. Mit welchen Geräten können die Apps genutzt werden?

Das E-Paper funktioniert auf allen Geräten mit den Betriebssystemen iOS (ab Version 8) und Android (ab Version 4). Je nach Größe des Displays und der Ausrichtung des Gerätes kann es zu Unterschieden in der Darstellung und den verfügbaren Bedienelementen kommen.

6. Sind weitere technische Voraussetzungen erforderlich?

Zum Herunterladen der Ausgaben sowie zur Nutzung der Bereiche Nachrichtenticker, Multimedia-Reportagen, Videos und Archiv-Suche ist eine Internetverbindung erforderlich. Einmal heruntergeladene Ausgaben können jedoch offline im Bereich „Meine Ausgaben“ geöffnet werden.

So funktioniert das E-Paper

1. Wie kann ich das E-Paper lesen?

Wählen Sie auf der Startseite der App eine Ausgabe aus – in einem Auswahlmenü stehen Ihnen die verschiedenen Titel zur Verfügung. Klicken Sie auf die Titelseite des gewünschten Datums, um das E-Paper zu öffnen. Sie können sich entweder durch die Ausgabe blättern oder sich mit verschiedenen Funktionen eine Übersicht verschaffen. Wenn Sie Artikel antippen, öffnen sie sich in einem eigenen Fenster. Sie können Inhalte drucken, speichern, per E-Mail versenden oder auf Facebook teilen.

2. Kann ich das E-Paper auch ohne Internetverbindung lesen?

Das ist möglich. Laden Sie die Ausgabe beim Öffnen auf Ihr Gerät herunter, um sie jederzeit über den Bereich „Meine Ausgaben“ zu öffnen. Ob eine Ausgabe vollständig geladen wurde sehen Sie bei geöffneter Ausgabe am blauen Balken am oberen Bildschirmrand. Während Ausgaben heruntergeladen werden, wird im Bereich „Meine Ausgaben“ ein kleiner Kreis über der Ausgabe angezeigt. Der Kreis füllt sich, bis die Ausgabe komplett geladen wurde.

3. Kann ich das E-Paper auch als PDF speichern?

Diese Möglichkeit besteht innerhalb der Apps nicht. Sie können aber unser Web-E-Paper unter www.weser-kurier.de/epaper nutzen, um ganze Ausgaben oder einzelne Seiten als PDF herunterzuladen. Diese Funktion steht jedoch nur zur Verfügung wenn Sie Ihr Abo direkt beim WESER-KURIER abgeschlossen haben, zum Beispiel in unserem Abo-Portal. Bei Abos über Apple und Google oder beim Kauf von Einzelausgaben ist ein PDF-Download nicht möglich.

4. Kann ich auch ältere Ausgaben lesen?

Sie können in den Apps auch auf ältere Ausgaben zugreifen.

5. Kann ich gezielt nach Artikeln oder Anzeigen suchen?

Die Inhalte aller Ausgaben sind komplett durchsuchbar. Die Ausgaben werden dabei auch durchsucht, wenn sie nicht auf Ihrem Gerät gespeichert sind. Sobald Sie einen Inhalt aus der Trefferliste auswählen, startet automatisch der Download der entsprechenden Ausgabe.

6. Wie kann ich in eine andere Ausgabe wechseln?

Möchten Sie in eine andere Ausgabe wechseln, zum Beispiel vom WESER-KURIER zum Achimer Kurier, tippen Sie bitte auf den Button „Ausgaben“ auf der Startseite der App.

7. Kann ich auch andere Magazine des Verlages in der App ansehen?

Zusätzlich zu den Zeitungsausgaben können Sie in der E-Paper-App auch das Werder HEIMSPIEL Magazin sowie weitere Magazine des Verlags (bspw. Rad & Tour) herunterladen. Das HEIMSPIEL Magazin erhalten Sie als E-Paper-Abonnent oder im Rahmen Ihres HEIMSPIEL-Abonnements. Sollten Sie kein Abonnement besitzen, können Sie dieses und alle anderen Magazine auch im Einzelverkauf in der App erwerben.

8. Kann ich auch einzelne Ausgaben kaufen?

Die App bietet die Möglichkeit einzelne Ausgaben der Zeitung zu erwerben. Beim Kauf einer Zeitungsausgabe können alle Ausgaben des gekauften Tages (u.a. WESER-KURIER, Die Norddeutsche und Stadtteil-Kurier Bremen Mitte) heruntergeladen werden.

Abonnenten unseres E-Papers nutzen die WESER-KURIER App kostenlos. Nicht-Abonnenten haben die Möglichkeit, innerhalb der App Tagesausgaben oder ein Abonnement zu erwerben.



Einzelausgabe: 0,99 €

Monatsabo: 24,99 €

Jahresabo: 299,99 €



Der Betrag für das Abonnement wird nach der Zahlungsbestätigung über Ihr iTunes-Konto eingezogen (Hinweis: Das Abonnement verlängert sich nur automatisch, wenn es nicht 24 Stunden vor dem Ablauf der Abonnementperiode abbestellt wurde).

9. Besteht die Möglichkeit, Ausgaben automatisch von meinem Gerät zu löschen?

Ja, Sie können Ausgaben nach einer bestimmten Zeit automatisch löschen lassen: nach sieben, 14 oder 30 Tagen. Den gewünschten Zeitraum können Sie innerhalb der App einstellen.

10. Kann ich neue Ausgaben automatisch auf mein Gerät laden lassen?

Sobald eine neue Ausgabe für Sie zur Verfügung steht, wird diese automatisch heruntergeladen. Die App orientiert sich dabei immer am zuletzt von Ihnen gelesenen Titel. Wenn Sie also den WESER-KURIER lesen und die App schließen, dann wird die neue Ausgabe des WESER-KURIER automatisch auf Ihr Gerät geladen. Sollten Sie keinen automatischen Download wünschen, so können Sie dies in der App (Android) bzw. in den Einstellungen Ihres Gerätes (iOS) deaktivieren.

11. Darf ich einen Artikel oder anderen Inhalt auf meiner Homepage veröffentlichen?

Das ist nicht erlaubt. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen.

Datenschutzerklärung

Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter http://verlag.weser-kurier.de/verlag/datenschutz.php.

Impressum

WESER-KURIER Mediengruppe

Bremer Tageszeitungen AG

Martinistraße 43

28195 Bremen

Telefon: 0421/3671-0

Telefax: 0421/3671-1000

Hotline Anzeigenservice: 0421/3671-6655

Hotline Anzeigenservice Familien- und Traueranzeigen: 0421/3671-6488

Hotline Abonnentenservice: 0421/3671-6677

Hotline E-Paper-Service: 0421/3671-6699

Kontakt zu Service-Center und Redaktion »

Chefredaktion:

Chefredaktion: Moritz Döbler (v.i.S.d.P.), Silke Hellwig

Stellv. Chefredakteur: Marcel Auermann

E-Mail: redaktion(at)weser-kurier.de

Online-Redaktion:

E-Mail: online(at)weser-kurier.de

Verantwortlich für den Inhalt:

Bremer Tageszeitungen AG

Vorstand: Eric Dauphin, Jan Leßmann

Gerichtsstand:

Bremen

Handelsregister:

HRB 8834, Amtsgericht Bremen

Steuernummer:

60 100 01 259

Umsatzsteueridentifikationsnummer:

DE 811126910

Web-Agenturen / App-Entwicklung:

AdNord Media GmbH »

MSP Medien-Systempartner GmbH & Co. KG »

newsfactory GmbH »

newscope – iPhone, iPad, Apple Watch und Android Software-Entwicklung in Hamburg.

Visiolink ApS »

Wichtiger Hinweis:

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere Aufführung, Sendung, Kopie, Verleih, Übertragung auf elektronische Speichermedien, Internet-Einsatz, andere öffentliche Nutzung und Verbreitung nur nach vorheriger Absprache und Erlaubnis durch die Herausgeber.

Haftungsausschluss für externe Links

Nach Gerichtsurteilen (LG Hamburg - Entscheidung vom 12. 5. 1998 - AZ: 312 O 85/98 und LG Lübeck, Entscheidung vom 24.11.1998 – AZ: 11 S 4/98) sind gelinkte Seiten ggf. mit zu verantworten, sofern man sich nicht ausdrücklich von deren Inhalten distanziert.

Auf unsere Web-Seiten übernommene Links werden unmittelbar bei Einrichtung der Seiten, sowie in sporadischen Abständen immer wieder überprüft.

Wir sind nicht für die Inhalte von Websites einschließlich dort angebotener Programme verantwortlich, auf die direkt oder indirekt per Link verwiesen wird. Wir haben keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb übernehmen wir keine Verantwortung für Inhalte aller gelinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, trägt allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde die straf- und zivilrechtliche Verantwortung.

Diese Erklärung gilt für sämtliche auf unseren Seiten angebrachten Links und Hyperlinks.

Öffentliches Verfahrensverzeichnis

Das Bundesdatenschutzgesetz §4g schreibt vor, dass der Beauftragte für den Datenschutz -jedermann- in geeigneter Weise folgende Angaben entsprechend §4e verfügbar macht:

1. Name der verantwortlichen Stelle:

Bremer Tageszeitungen AG

2. Vorstand:

Eric Dauphin, Jan Leßmann

3. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung:

Eric Dauphin

4. Anschrift der verantwortlichen Stelle:

Martinistr. 43, 28195 Bremen

5. Zweckbestimmung der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung:

Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung und der Vertrieb von Tageszeitungen, insbesondere der Bremer Tageszeitungen „WESER-KURIER“ und „BREMER NACHRICHTEN“ einschließlich Nebenausgaben sowie der Betrieb eines Verlages und einer Druckerei und die Vornahme aller damit zusammenhängenden Geschäfte. Eine Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung erfolgt ausschließlich zur Ausübung der oben angegebenen Zwecke.

6. Beschreibung der betroffenen Personengruppen und der diesbezüglichen Daten oder Datenkategorien:

Kundendaten, Mitarbeiterdaten sowie Daten von Lieferanten, sofern diese zur Erfüllung der unter 4. genannten Zwecke erforderlich sind.

7. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten mitgeteilt werden können:

Öffentliche Stellen bei Vorliegen vorrangiger Rechtsvorschriften, externe Auftragnehmer entsprechend §11 BDSG.

8. Regelfristen für die Löschung der Daten:

Nach Ablauf vom Gesetzgeber vorgeschriebener Aufbewahrungsfristen werden von uns gespeicherte Daten sachgemäß gelöscht oder gesperrt. Daten, die keiner gesetzlichen Aufbewahrungspflicht unterliegen, löschen wir nachdem die unter 4. aufgeführten Verwendungszwecke erfüllt wurden.

9. Geplante Datenübermittlung an Drittstaaten:

Eine Übermittlung an Drittstaaten findet nicht statt und ist auch nicht geplant.

Datenschutzbeauftragter:

Nordwest Datenschutz Peter Pawlowski e. K.

Email: datenschutz(at)nordwest-datenschutz.de

Homepage: www.nordwest-datenschutz.de