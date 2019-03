Was für ein Auf und Ab an den Börsen: 2018 verliert der DAX fast 20 Prozent, um allein im Januar 2019 wieder um knapp 10 Prozent zu steigen. Und der Aufschwung dauert an. Viele verpassen ihn jedoch, weil sie aufgrund der Kursrückgänge Ende 2018 verstärkt aus Aktienanlagen ausgestiegen sind. Was psychologisch erklärbar ist, führt Anleger immer wieder in die Falle. mehr »