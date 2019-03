Das Märchen vom richtigen Timing

Tatsächlich ist die Geschichte vom richtigen Timing an der Börse - also dem Finden idealer Ein- und Ausstiegszeitpunkten - ein Märchen. Warum man dieser Anlegersehnsucht besser nicht folgen sollte und auch in turbulenten Zeiten gelassen bleiben kann, erklärt die unabhängig beratende Quirin Privatbank.

Zahlen zeigen, dass Anleger aufgrund der Kursschwankungen Ende 2018 systematisch und in Scharen aus den Aktienmärkten ausgestiegen sind. So war im Monat Dezember die Summe der Abflüsse aus US-amerikanischen Aktienfonds fast genauso hoch wie im gesamten restlichen Jahr zusammen[1]. Das Problem daran: Wer im Dezember ausgestiegen ist, hat die Erholung der Aktienmärkte mit deutlichen Kurssteigerungen im neuen Jahr komplett verpasst.

Renditeminus durch Timing-Versuche

Die Furcht vor Verlusten und der Versuch, diese durch gezieltes Timing zu vermeiden, münden oft in einer Rendite, die deutlich unter der Marktrendite liegt. So erzielten private Fondsanleger in den USA mit dem Versuch, ideale Ein- und Ausstiegszeitpunkte an den Aktienmärkten zu erwischen, in den vergangenen 20 Jahren eine deutlich niedrigere Performance als der Marktindex (siehe Grafik I - Vergleich Anleger- und Marktrendite). Lag die Rendite der Privatanleger mit einem ausgewogenen Depot durchschnittlich bei 2,85 Prozent per anno[2], fiel die ausgewogene Marktrendite deutlich höher aus und lag bei durchschnittlich 5,9 Prozent[3].

Verführerischer Fehler

„Fallen die Kurse, haben Anleger das Bedürfnis, bestehende Anlagen zu verkaufen und das Geld in Sicherheit zu bringen. Um dann - wenn es wieder aufwärtsgeht - erneut in den Markt einzusteigen“, erklärt Prof. Dr. Stefan May, Leiter Anlagemanagement der Quirin Privatbank AG. „So verführerisch dies auch erscheinen mag, es ist doch ein Fehler: Anleger, die in Stressphasen aussteigen, wagen den Wiedereinstieg oft erst dann, wenn die heftigen positiven Gegenbewegungen bereits vorbei sind. Damit gehen ihnen aber entscheidende Renditepunkte verloren – wie zuletzt im Januar und Februar dieses Jahres“, so May.

„Verhaltenslücke“ kostet Rendite

Dieser missglückte Versuch, einen günstigen Ein- oder Ausstiegszeitpunkt zu erwischen, ist so typisch, dass es dafür einen eigenen Begriff gibt – die „Verhaltenslücke“. Gemeint ist, dass Anleger systematisch nach Kursanstiegen kaufen und nach Kursverlusten enttäuscht verkaufen. Sie steigen also zu hohen Kursen ein und zu niedrigen aus (siehe Grafik II). Im Vergleich zu einer durchgehenden Investitionsstrategie führt das zu einer Renditelücke. Das Analysehaus Morningstar hat diese Lücke an realen Fonds- und Anlegerrenditen gemessen und kommt auf durchschnittlich 1,4 Prozent pro Jahr, die Anlegern durch schädliches Timing-Verhalten entgehen.[4] „Das Rezept für nachhaltigen Anlageerfolg besteht eben gerade nicht im richtigen Timing, sondern vielmehr darin, einen einmal eingeschlagenen Kurs konsequent durchzuhalten“, erklärt Prof. May.

Provisionsbanken nutzen Unsicherheit der Anleger aus

Dabei gibt es jedoch zwei Probleme: den nervösen Anleger, der sein Geld in Sicherheit bringen will und provisionsfinanzierte Banken, die diese Nervosität nutzen, um immer neue Provisionserträge zu generieren. Herkömmliche Banken verdienen Provisionen bei jeder Transaktion, also bei jedem Kauf und Verkauf. Somit haben sie ein Interesse daran, ihre Kunden immer wieder in die Märkte ein- und aussteigen zu lassen. Das aber geht doppelt zu Lasten des Anlegers. Erstens verpasst er oft die Aufwärtsbewegung der Märkte. Und zweitens entstehen ihm durch den ständigen An- und Verkauf von neuen Fonds- oder Anlageprodukten im Laufe der Zeit erhebliche Zusatzkosten – zum Beispiel in Form von Ausgabeaufschlägen und anderen Gebühren. Beides schmälert seine Erträge spürbar.

Unabhängige Beratung erforderlich

Im Umkehrschluss heißt das: Anleger sollten sich nur von unabhängigen Experten oder Instituten beraten lassen, wo nicht der Verdienst von Vertriebsprovisionen die „Beratung“ bestimmt. „So läuft es zumindest bei der Quirin Privatbank: Wir lehnen jedwede Provision für Produktverkäufe an unsere Kunden ab, sondern finanzieren uns durch das Kundenhonorar. Das befreit uns von dem Zwang, unsere Kunden in immer neue Anlagen treiben zu müssen, um immer neue Erträge zu generieren“, erläutert May das Prinzip der unabhängigen Beratung.

Der richtige Zeitpunkt ist hier und jetzt

„Deshalb können wir unsere Kunden dazu ermutigen, auch in turbulenten Zeiten an der einmal festgelegten und zum Kundenprofil passenden Anlagestrategie festzuhalten“, erklärt May. „Mittel- bis langfristig werden die Rendite-Chancen der gewählten Strategie immer wieder die Oberhand gewinnen“, ist May aus seiner jahrzehntelangen Erfahrung heraus überzeugt. Zudem erspart diese Strategie die nervenaufreibende Suche nach den richtigen Kauf- und Verkaufszeitpunkten. „Langfristig betrachtet ist der richtige Einstiegszeitpunkt immer hier und jetzt“, bringt May es auf den Punkt.

„Investieren Sie deshalb lieber heute als morgen und lassen Sie sich dabei unabhängig beraten. Wenn Sie unsicher sind, ob Sie mit Ihren derzeitigen Investitionen optimal aufgestellt sind, dann stellen Sie Ihre Depots jetzt auf den Prüfstand - mit dem kostenlosen Vermögens-Check der Quirin Privatbank AG“, lädt der Kapitalmarktexperte ein.

[1] Quelle: https://www.morningstar.com/articles/907877/investors-swap-long-funds-for-money-markets.html; Abflüsse in 12/18 143 Mrd. USD, von 1/18 bis 11/18 zusammen insgesamt 158 Mrd. USD

[2] Anlegerrendite: Rendite eines durchschnittlichen US-Anlegers, der zu jeweils 50 % in aktiv gemanagte Aktien- und Anleihefonds investiert; Quelle: Dalbar Report 2018, eigene Berechnungen

[3] Marktrendite: Rendite einer repräsentativen Indexmischung aus 50 % S&P 500 und 50 % Barclays Global Aggregate Bond (globaler Anleiheindex); Quelle: Dalbar Report 2018, eigene Berechnungen

[4] https://newsroom.morningstar.com/newsroom/news-archive/press-release-details/2018/Morningstars-Annual-Mind-the-Gap-Study-Shows-Better-Timing-and-Market-Conditions-Led-to-Solid-Investor-Returns/default.aspx