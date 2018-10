In der Anfangsphase der Partie war noch wenig von der Unsicherheit zu spüren, die den Fußball der deutschen Mannschaft zuletzt beim 0:1 gegen Mexiko durchzogen hatte. Auf vier Positionen hatte Joachim Löw sein Team verändert: Antonio Rüdiger, Jonas Hector, Sebastian Rudy und Marco Reus waren neu in der Mannschaft, der angeschlagene Mats Hummels, Marvin Plattenhardt, Sami Khedira und etwas überraschend auch Ex-Werderaner Mesut Özil fehlten in der Startformation.

Die Änderungen zahlten sich zunächst aus: Mit Rudy als weiterem gestalterisch veranlagten Sechser neben Toni Kroos ließ das DFB-Team den Ball flüssiger laufen als zuletzt, Reus, Thomas Müller und Julian Draxler tauschten hinter Stürmer Timo Werner immer wieder die Positionen und starteten in die Tiefe. Auch über die linke Seite passierte offensiv mehr als gegen die Mexikaner, Hector wurde deutlich aktiver von seinen Teamkollegen eingebunden als Plattenhardt zuvor.

Eine Doppelchance durch Draxler und Hector in der 3. Minute, ein weiterer Versuch von Draxler nach 8 Minuten, ein starker Angriff über Reus nur eine Minute später: In der Frühphase der Partie ließ die deutsche Mannschaft noch erahnen, dass sie auf Wiedergutmachung aus war.

Schweden gelingt der Gegenangriff

Mit jeder Minute, in der die schwedische Abwehr um Werders unauffällig spielenden Linksverteidiger Ludwig Augustinsson standhielt, wurden die deutschen Angriffsversuche jedoch weniger vehement. In der 13. Minute kamen die Schweden erstmals gefährlich vor das Tor von Manuel Neuer, der nach einem Abspielfehler von Antonio Rüdiger aus kurzer Distanz glänzend gegen Ex-HSV-Stürmer Marcus Berg reagiert hatte. Einen weiteren Versuch von Berg blockte Jerome Boateng, der schon bei Bergs vorherigem Abschluss mitentscheidend (und beinahe elfmeterwürdig) gestört hatte, in der 18. Minute ab.

Dramatisch wurde es dann Mitte der ersten Hälfte: Erst bekam Rudy einen schwedischen Stollenschuh versehentlich ins Gesicht und musste in der 31. Minute für Ilkay Gündogan vom Platz, dann nutzten die Skandinavier einen leichten Fehler von Toni Kroos, um durch einen ansehnlichen Lupfer von Stürmer Ola Toivonen mit 1:0 in Führung zu gehen. Die Reaktion der DFB-Elf geriet zunächst wütend bis unpräzise: Angriffe wurden zu unsauber zu Ende gespielt, nur in der 39. Minute musste Schwedens Keeper Robin Olsen wirklich eingreifen. Auf der anderen Seite prüfte wiederum Berg Neuer fast mit dem Pausenpfiff erneut per Kopf.

Gomez kommt zur Pause

Zur Halbzeit brachte Löw mit Mario Gomez einen zweiten Stürmer. Ein glückliches Händchen: Keine drei Minuten nach Wiederanpfiff war es Gomez, der Marco Reus den 1:1-Ausgleichstreffer auflegte. Auch danach präsentierte sich Löws Mannschaft druckvoller im Vorwärtsgang als noch vor dem Seitenwechsel. Die Schweden zogen sich nun in ihr tiefes 4-4-2-Pressing zurück und kamen seltener zur Entlastung. Klare Chancen auf deutscher Seite waren aufgrund der ultradefensiven Ausrichtung des Außenseiters vorerst weiter Mangelware – erst in der 68. Minute folgte der nächste Hochkaräter, als wiederum Gomez den Ball aus fünf Metern noch über die Torlatte setzte.

In der 82. Minute folgte der nächste Tiefschlag für Deutschland: Nach einer missglückten Rettungstat kassierte Boateng eine berechtigte Gelb-Rote Karte. In Unterzahl entwickelte sich eine hektische, offene Schlussphase: Die Einwechslung des gebürtigen Bremers Julian Brandt für Linksverteidiger Hector machte Deutschland noch ein wenig offensiver, in der 88. Minute hatte Gomez mit einem Kopfball aus kurzer Distanz erneut die Gelegenheit zum Siegtreffer. Zwei Minuten nach Ende der regulären Spielzeit setzte Brandt wie schon im ersten Gruppenspiel gegen Mexiko einen Distanzschuss an den Pfosten.

Kroos wird zum Helden

Doch es war noch nicht vorbei: In der 5. Minute der Nachspielzeit war es ein Freistoßtreffer von Toni Kroos aus spitzem Winkel, der die deutsche Mannschaft erlöste – und dem DFB-Team vor dem letzten Gruppenspiel gegen Südkorea nun eine gute Ausgangslage verschafft, während Augustinssons Schweden ihrerseits am Mittwoch (16 Uhr) unbedingt gegen Mexiko gewinnen müssen, um noch eine Chance zu haben.