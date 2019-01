Die Weltmeisterschaft in Russland ist in vollem Gange. Etwas mehr als die Hälfte 64 Partien des Turniers absolviert. In dieser Woche entscheidet sich, welche Mannschaften ins Achtelfinale einziehen werden. Vor dem Ende der Gruppenphase ist es Zeit für ein Zwischenfazit: Wie haben sich die Werder-Spieler und ihre Teams bislang geschlagen? Wer hat welche Chancen, sich für das Achtelfinale zu qualifizieren? Und welche Gegner könnten in der K.O.-Phase warten?

Ludwig Augustinsson

Für die Schweden um Werders Linksverteidiger Ludwig Augustinsson verläuft das Turnier bislang wechselhaft: Erst ein durchaus verdienter 1:0-Sieg gegen die Südkorea, dann die späte 1:2-Niederlage gegen Deutschland. Mit drei Punkten ist vor dem letzten Spieltag in Gruppe F ein Sieg gegen Tabellenführer Mexiko Pflicht, sollten die Koreaner nicht überraschend gegen die DFB-Elf gewinnen. Um sicher aus eigener Kraft die nächste Runde zu erreichen, wäre sogar ein Erfolg mit zwei Toren Unterschied nötig. Für Augustinsson selbst verläuft das Turnier bislang unspektakulär: Im defensivorientierten schwedischen 4-4-2 ist er Teil eines ordentlich funktionierenden Kollektivs, nach vorne werden die Außenverteidiger kaum eingebunden.

Dabei steht der ambitionierte Augustinsson trotz Vertrag bis 2021 zumindest ein bisschen im Schaufenster: „Im Fußball kann ich nie etwas versprechen, weil ich weiß, dass es viele Interessenten gibt“, erklärte der 24-Jährige nach dem ersten Gruppenspiel. Aktuell kann man sich bei Werder aber wohl zurücklehnen: Besonders auf sich aufmerksam gemacht hat Augustinsson bislang nicht. Falls die Schweden weiterkommen sollten, könnte sich im Achtelfinale dafür allerdings doch noch eine Bühne bieten: Ein möglicher Gegner ist das brasilianische Nationalteam um Superstar Neymar.

Milos Veljkovic

Apropos unauffällig: Milos Veljkovic, kurz vor Schluss noch für Serbien mit auf den WM-Zug aufgesprungen, ist bislang noch gar nicht zum Einsatz gekommen. Nationaltrainer und Ex-Werderaner Mladen Kristajic vertraut in der Innenverteidigung stattdessen Dusko Tosic und Nikola Milenkovic. Das hinderte seine Serben nicht daran, sich mit 1:0 gegen Costa Rica durchzusetzen – im zweiten Gruppenspiel gegen die Schweiz musste der gebürtige Basler Veljkovic sich dann allerdings eine späte 1:2-Niederlage von der Bank anschauen.

Ob der Rückschlag gegen den ärgsten Konkurrenten um das Weiterkommen in Gruppe E Veljkovic nun vor der letzten Vorrundenpartie noch in die Startelf spült, ist allerdings fraglich: In der entscheidenden Partie geht es gegen den Turnierfavoriten aus Brasilien. Mit 22 Jahren und lediglich 39 Minuten Länderspielerfahrung ist Werders Innenverteidiger auf diesem Niveau noch weitestgehend unerfahren. Und Experimente sind von serbischer Seite nicht zu erwarten, denn für den Achtelfinaleinzug braucht es zwingend einen Sieg. Gut möglich also, dass Veljkovic sich ohne eine Einsatzminute aus Russland verabschiedet.

Yuya Osako

Stammspieler ist dagegen Bald-Bremer Yuya Osako. Der Zugang vom 1. FC Köln ist in der japanischen Nationalmannschaft als Sturmspitze gesetzt – und spielt bislang ein gutes Turnier. Beim Auftaktsieg gegen Kolumbien gelang dem 28-Jährigen per Kopf sogar der 2:1-Siegtreffer. Auch im zweiten Gruppenspiel, einem ansehnlichen 2:2-Unentschieden gegen den Senegal, war Osako ein Gefahrenherd – allein die Chancenverwertung blieb verbesserungswürdig. Zumindest leitete eine Hereingabe des Offensivallrounders die Szene mit ein, die zum 2:2-Endstand durch Keisuke Honda führte.

Entsprechend komfortabel ist die Ausgangslage für Osakos Japaner in der Gruppe H: Mit einem Sieg oder einem Unentschieden im letzten Spiel gegen die bereits ausgeschiedenen Polen wäre der Einzug ins Achtelfinale sicher. Dort ginge es dann entweder gegen England oder Belgien. Auch eine Niederlage könnte ausreichen, falls der Senegal parallel gegen Kolumbien verliert und am Ende entweder eine schlechtere Tordifferenz aufweist oder bei gleichem Torverhältnis auf weniger selbst geschossene Tore kommt. Herrscht auch hier Gleichstand, entscheidet zunächst die Fairness-Wertung, anschließend käme das Los zum Einsatz.

Übrigens: Kommen die Japaner weiter, erhält Werder ab dem 1. Juli für jeden Tag, den Osako mit seiner Mannschaft im Turnier verbleibt, die rund 7200 Euro WM-Abstellungsprämie der FIFA. Im Juni fließt das Geld noch an den 1. FC Köln, danach tritt Osakos Vertrag bei Werder in Kraft. Ein mögliches Achtelfinale würden die Japaner am 2. oder 3. Juli austragen.

Thomas Delaney

Andersherum sieht es bei Thomas Delaney aus: Für den Rest des Monats Juni ist der Däne noch Werderaner, dann wird der 26-Jährige auch offiziell als Profi von Borussia Dortmund gelistet. Nach zwei grundsoliden Leistungen von Delaney und seiner Mannschaft stehen die Chancen gut, ins Achtelfinale einzuziehen: Im letzten Spiel der Gruppe C würde ein Unentschieden gegen Frankreich sicher reichen. „Wenn uns das vorher einer gesagt hätte: Wir hätten das angenommen“, zeigt sich der Mittelfeldspieler zufrieden.

Ein Ausscheiden ist nur noch dann möglich, wenn Australien bei einer Niederlage der Dänen zeitgleich gegen Peru gewinnt: In diesem Fall greifen dieselben Entscheidungskriterien wie bei der möglichen Punktgleichheit zwischen Japan und dem Senegal. Erreichen die Dänen die K.O.-Phase, würde Werder die Abstellprämie noch vom 27. bis zum 30. Juni zusätzlich einstreichen.