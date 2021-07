890 Euro für die Weihnachtshilfe

Teja Möller ist Werder-Fan. Ein großer Fan sogar, sagt er. „Und das gilt auch für Zeiten wie jetzt, wenn es mal nicht so gut läuft.“ Geschäftsmann Möller hat aber auch ein großes Herz. Gemeinsam mit seiner Familie spendet er alljährlich für die vom WESER-KURIER initiierte Weihnachtshilfe, „Kindern zu helfen, ist eine tolle Sache“, sagt er. „Für den guten Zweck“ hat sich Möller auch an der Versteigerung zugunsten der Weihnachtshilfe beteiligt, bei der es für den jeweils Höchstbietenden ein aktuelles Werder-Trikot und einen Werder-Ball mit den Unterschriften von allen Spielern zu gewinnen gab. Teja Möller hat sich gleich beide Preise ersteigert. 444,99 Euro für das Trikot, 445,01 Euro für den Ball, das waren die Gebote des 53-Jährigen, der seinen Gewinn am Montag persönlich im Pressehaus des WESER-KURIER in der Martinistraße in Empfang genommen hat.

Der Verein „Spendenaktion Weihnachtshilfe der Bremer Tageszeitungen AG“ sammelt seit 1998 jedes Jahr in der Weihnachtszeit Geld für Menschen in Bremen und Umgebung, denen es finanziell nicht gut geht. Dank Möllers Gebote für Trikot und Ball fließen nun weitere 890 Euro in die Weihnachtshilfe. „Das ist eine stolze Summe, mit der wir drei bedürftigen Familien einen Wunsch erfüllen können“, sagt Silke Hellwig. Die Chefredakteurin des WESER-KURIER ist seit acht Jahren Vorsitzende der Aktion Weihnachtshilfe, die von der Sparkasse Bremen und der Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport, Anja Stahmann, unterstützt wird. „Jeder Cent, der gespendet wird, kommt bei den Familien an, die etwas benötigen“, sagt Silke Hellwig. „Wir sind für jede Spende dankbar.“