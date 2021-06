„Am Schiedsrichter gescheitert“

Am 19. August 1974 schrieb der WESER-KURIER:

45 Minuten lang bot Schiedsrichter Eggert aus Bremerhaven beim Punktspiel der Fußball-Landesliga des Lüßumer TV bei den Amateuren des SV Werder Bremen eine ausgezeichnete Leistung. Dann fällte er einige umstrittene Entscheidungen, die die Gäste in der 47. Minute auf die Verliererstraße brachten, als Snater nach vorangegangenem Handspiel aus einem Gewühl Im Fünfmeterraum heraus den Ball über die Lüßumer Torlinie

stieß. In der Folgezeit entwickelten sich wenig schöne Szenen, die zu einem Elfmeter gegen die Nordbremer und zu Hinausstellungen der Lüßumer Kruschlnskl und Chimm führten.

Die Lüßumer, Angstgegner der zum Mitfavoriten auf den Meistertitel gestempelten Werder-Amateure, begannen druckvoll. Sie diktierten eine Viertelstunde lang deutlich das Geschehen und bremsten den gefürchteten Werdersturm immer wieder rechtzeitig im Mittelfeld ab. Dann jedoch stellten die Platzherren sich auf die Nordbremer ein und erspielten sich einige technische Vorteile, mußten aber immer wieder gefährliche Konter überstehen. Besondere Gefahr kam auf, wenn der eminent gefährliche Linksaußen Rosenfeld antrat. Ein ums andere Mal setzte er sich gegen Verteidiger Langer durch und konnte nur durch Regelwidrigkeiten gebremst werden. So resultierten sieben der elf Freistöße der Lüßumer im ersten Abschnitt aus Fouls nach Zweikämpfen dieser beiden Spieler. In der Schußausbeute ließen die Gäste aber Mängel erkennen, ansonsten wäre eine Führung durchaus möglich gewesen.

Unverständlich war für die Zuschauer die Mitte der ersten Halbzeit auftretende Hektik. Lüßum beging in dieser Phase den Fehler, Schiedsrichterentscheidungen zu kritisieren, und mußte neben Ermahnungen für Rosenfeld

und Tabing eine Verwarnung für Torwart Dammeier hinnehmen, der sich lautstark auf dem Platz bemerkbar machte. Auf der Gegenseite wurde Langer nach einem üblen Foul an Rosenfeld die gelbe Karte gezeigt.

Insgesamt gesehen zeigte die erste Halbzeit guten Landesligafußball, der zwar streckenweise hart, durchaus aber im Rahmen der Fairneß vorgetragen wurde. Das sollte sich in den zweiten 45 Minuten grundlegend ändern. Nachdem die Lüßumer Abwehr nach einem Eckstoß in der 47 Minute den Ball nicht aus dem Strafraum herausbekam, legte sich Werders Snater den Ball mit der Hand vor, und Ohling markierte daraufhin

das 1:0 für die Platzherren. Unmittelbar zuvor war ein Schuß von Ohling von der Latte zurückgeprallt. Die mit der Entscheidung des Schiedsrichters hadernden Gäste wurden in der Folgezeit stark unter Druck gesetzt. Snater scheiterte knapp bei einem Freistoß, Ohling verzog bei einem schwachen Abstoß von Tabing, und einmal bot Dammeier sein ganzes Können auf und klärte zur Ecke. Einem Ohling-Treffer versagte Schiedsrichter Eggert wegen Abseitsstellung eines Mannschaftskameraden die Anerkennung

Dann ging es Schlag auf Schlag. In der 63. Minute griff Kruschinski den am Boden liegenden Schlußmann der Platzherren hart an und wurde vorzeitig in die Kabine geschickt. Werder nutzte die Verwirrung der Nordbremer, Ohling kämpfte sich bis in den Lüßumer Strafraum vor und ließ sich, als er das Bein des Gegners spürte, spontan fallen. Die Folge war ein Elfmeter-Pfiff. Ohling ließ sich diese Chance nicht entgehen und versetzte Dammeier mit dem Tor zur 2:0-Führung. Als in der 66. Minute Werders Snater nach einem bösen Foul im Lüßumer Strafraum lediglich verwarnt wurde, verlief das Treffen immer hektischer. Lüßums Spieler kritisierten die nun immer häufiger auftretenden Fehlentscheidungen, und damit ging ein Heer an Verwarnungen an die Gäste.

Nach einem Foul sah Buggeln in der 60. Minute „gelb„, zwei Minuten darauf wurde Reinhold verwarnt, weil er nach einer Spielunterbrechung den Ball noch wegschlug. 60 Sekunden später wurde Chimm des Feldes verwiesen, weil er den Schiedsrichter „gebeten“ hatte, etwas objektiver zu pfeifen. Mit nur neun Akteuren auf

dem Platz rafften sich die Lüßumer noch einmal zu einer Energieleistung auf. Rosenfeld versetzte einmal mehr seinen Gegenspieler, und seinen genauen Paß drückte Schlüter in der 76. Minute zum 1.2 über die Torlinie.

Dann forderte die Hitze ihren Tribut von der nunmehr konditioneil überforderten Gästemannschaft. In der 85. Spielminute versetzte Ohling gleich drei Gegenspieler- Zunächst schüttelte er Buggeln ab, dann ließ er Bübel

aussteigen, und schließlich überwand er Dammeier aus kurzer Distanz mit hartem plaziertem Schuß.

Den Schlußpunkt setzte nur zwei Minuten später der für den verwarnten Snater eingewechselte Deppe, der einen Stellungsfehler von Dammeier routiniert ausnutzte. Auch Dammeier stand kurz vor einem Platzverweis. Nach dem Treffer lief er hinter dem provozierenden Sahli hinterher, konnte aber von Mannschaftskameraden zurückgehalten werden.

Insgesamt gesehen geht der Sieg Werders in Ordnung. Unschön jedoch der Weg zum 4.1-Erfolg der Platzherren, die letztlich von Schiedsrichterentscheidungen profitierten. Trainer van Koll, der sich zum Spiel nicht äußern wollte, muß auf die beiden „Sünder" am kommenden Sonntag im Spiel gegen BSC Grünhöfe verzichten, kann aber auf den dann spielberechtiqten Rodig zurückgreifen.

