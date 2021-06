„Amateure schlugen sich wacker“

Der WESER-KURIER schrieb am 26. Juli 1984:

Es sollte der erste ernsthafte Test in der noch jungen Spielzeit für Werders Bundesliga-Mannschaft werden, doch davon konnte gestern abend in Hänigsen keine Rede sein. Das lag weniger am Gegner AEK Athen, dem neunmaligen griechischen Meister, der zur Zeit in Duisburg im Trainingslager weilt. Der Grund lag vielmehr in der Bremer Aufstellung, in der beim Schlußpfiff vier Amateure standen, dafür die angekündigten Völler und Pezzey noch fehlten. Vereinsarzt Dr. Wiedenmann hatte striktes Spielverbot erteilt, weil bei beiden die Verletzungen - Handbruch bei Völler, Knöchelverletzung bei Pezzey - noch nicht ausreichend verheilt sind. Wie gut sich die junge Bremer Garde aber schlug, zeigt das Endergebnis: Werder gewann 5:3 (1:1).

Werder begann vor 1600 Zuschauern recht druckvoll und hatte in den ersten elf Minuten drei gute Chancen. Aber Lellek wagte zunächst in aussichtsreicher Position keinen Schuß, dann strich sein Kopfball knapp über die Latte, und schließlich scheiterte Hermann am gegnerischen Torwart. In die starke Anfangsphase der Bremer fiel das 0:1, als Nationalspieler Navros bei einem Alleingang nicht energisch genug attackiert wurde. Dieser Treffer wirkte auf Werder wie eine kalte Dusche, und danach verflachte die Partie zusehends. Zum Glück fiel unmittelbar vor dem Pausenpfiff der Ausgleich durch Neubarth, der ein halbhohes Zuspiel von Lellek geschickt annahm, sich gekonnt gegen Nationalspieler Ardizoglou durchsetzte und aus neun Metern einschoß.

Im zweiten Durchgang wirkte Werder wie ausgewechselt. Die Bremer spielten jetzt taktisch klüger, kamen mehr über die Flügel und schlugen vor allem hohe Flanken in den Strafraum auf ihre „langen Kerls", die den griechischen Gegenspielern körperlich überlegen waren. So fielen die nächsten drei Werder-Tore durch Kopfbälle: Neubarth verwandelte einen Reinders-Freistoß von der Torauslinie, dann trafen Sidka und Neubarth jeweils nach Flanken von Schaaf und Okudera. Beim 2:4 half Lellek unfreiwillig mit, denn beim Versuch, den Ball mit der Brust zu stoppen, prallte das Leder Dintsicos direkt vor die Füße. Das 5:2 erzielte Ordenewitz mit tollem Schuß aus spitzem Winkel nach einem Otten-Solo. Den Schlußpunkt setzte wiederum Dintsicos nach einem Konter.

Während Völler und Pezzey vorwiegend Autogramme schrieben, zeigte Otten nach überstandener Verletzung eine solide Leistung. Geschickt wechselte er sich mit Okudera bei seinen Vorstößen ab. Ebenso erfolgreich war das Wechselspiel von Sidka und Lellek in der Innenverteidigung. Amateur Lellek gehörte gestern abend mit Hermann als Antreiber im Mittelfeld zu den Aktivposten, während Neubarth seine Gefährlichkeit einmal mehr unter Beweis stellte. AEK Athen wird von Wenzel Halama trainiert, und der konnte in Hänigsen Wiedersehen mit ehemaligen Schützlingen feiern. Bei München 1860 hatte er einst Völler und Sidka unter seinen Fittichen, und davor in Wien gehörte Pezzey zu seinem Team.

Werder spielte mit Burdenski, Sauer, Sidka, Lellek, Otten, Schaaf, Hermann, Okudera (ab 87. Tettenborn), Reinders, Neubarth, Ordenewitz.

Torfolge: 0:1 (18.) Navros, 1:1 (44.) Neu-barth, 2:1 (54.) Neubarth, 3:1 (57.) Sidka, 4:1(60.) Neubarth, 4:2 (4.) Dintsicos, 5:2 (81.) Ordenewitz, 5:3 (89.) Dintsicos.

Das hochauflösende PDF der originalen Zeitungsseite von damals gibt es hier (bei iOS den Link länger gedrückt halten).