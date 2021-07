„Bewährtes aus Berlin“

Der WESER-KURIER schrieb am 13. September 2009:

Per Mertesacker hat in diesen Tagen viel zu tun gehabt. Mehr als sonst, was nur mittelbar durch seinen Dienst am Ball kam. Erst spielte er mit der Nationalmannschaft in Hannover, heute dann gastiert sein Ex-Verein Hannover 96 um 15.30 Uhr in Bremen – da häufen sich beim Nationalverteidiger die Kartenanfragen aus dem Familien- und Bekanntenkreis. „18, 20 Stück“ musste er diesmal allein fürs Bundesliga-Spiel im Weserstadion besorgen. Die Nachfrage aus Hannover indes ist wesentlich größer. Trotz allem.

Es mag ein Stück weit verwunderlich sein, dass immer noch so viele Fans der Roten – Werder erwartet heute mindestens 1800 weitere Anhänger – an die Weser kommen. Die Ereignisse der vergangenen Jahre jedenfalls erklären die Nachfrage nicht. Fünf Jahre, fünf Pleiten: Wer als erklärter 96-Liebhaber nach 2:21 Toren im Weserstadion immer noch gerne Bremen besucht, der ist wohl eher ein Opfer masochistischer Vorfreude.

Oder vielleicht nicht? Thomas Schaaf jedenfalls will die grün-weißen Erfolge vergangener Jahre völlig ausblenden und warnt vor dem scheinbar gern gesehenen Gast. Denn der war zuletzt gegen Hoffenheim gar nicht so schlecht wie sein Ruf, sagt Schaaf: „Sie haben hervorragende Möglichkeiten gehabt.“ Nur genutzt hat 96 die Gelegenheiten nicht, und so unterlagen die Niedersachsen mit 0:1. Ergebnis und Spielverlauf, urteilt denn auch Werders Chefcoach, passen beim heutigen Gegner nicht immer zusammen.

Bei Werder sah das vor zwei Wochen in Berlin anders aus: 3:2, eine im zweiten Abschnitt ordentliche Leistung, am Ende des Spieltages Platz drei – der Saisonstart war nach der Auftaktpleite gegen Frankfurt gerettet. Und da ein siegreiches Team doch nie geändert werden sollte, greift Schaaf heute zur selben Startaufstellung wie im Olympiastadion. Will heißen: Mittelfeldspieler Marko Marin spielt wieder in der Spitze, der aufstrebende Philipp Bargfrede rückt dafür in die Raute.

So zumindest las sich gestern das Leibchenspiel im Abschlusstraining. Als Bargfrede anschließend zur Kabine zurückging, trug er immer noch das hellblaue Zusatzhemd – und war sichtbar stolz. Natürlich, die üblichen Reflexe des Abwiegelns gegenüber Journalisten kennt der 20-Jährige auch schon: „Sicher kann man sich nie sein.“ Seiner Freude tat das allerdings keinen Abbruch, und klare Vorstellungen fürs Spiel hat er sowieso. Als da wären: a.) „Als allererstes: gewinnen.“ b.) „Dass wir ein gutes Spiel zeigen.“ Und c.) „Dass ich vielleicht mal einen Teil dazu beisteuern kann und ein Tor schieße.“

Mag der Einsatz von Bargfrede in der Startelf immer noch eine Besonderheit sein, so kommt die neuerliche Verwandlung Marins zum Stürmer nicht überraschend. Viele Alternativen für die Position neben Claudio Pizarro hat Schaaf zurzeit nicht. Almeida: verletzt. Rosenberg: nach monatelanger Pause gerade erst zurück. Moreno: nicht nur wegen seiner 20-stündigen Rückreise aus Südamerika keine Option. Hunt: überzeugte nur eingeschränkt. Marin indes will sich nicht festlegen auf eine Position: „Ich bin froh, wenn ich spiele. Vorne... da irgendwo...“

Vorne zu spielen, das war gegen Hannover in der Vergangenheit immer reizvoll: Die 21:2 Tore der vergangenen fünf Jahre sprechen Bände. Doch was alle Statistiken wert sind, hat Clemens Fritz ermittelt: „Ich glaube, gegen Frankfurt waren es in der vergangenen Saison 10:0 Tore“, erinnert sich der Rechtsverteidiger an die beiden 5:0-Siege der Spielzeit 2008/09. Und nun, in dieser Saison – da war doch was mit Eintracht Frankfurt: „Dieses Jahr“, sagt Fritz, „ging's in die Hose. Das sollte uns die Augen öffnen.“

