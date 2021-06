„Blamage gegen verkappte Profis“

Am 15. August 1994 schrieb der WESER-KURIER

Es ist schwer zu verkraften, als Titelverteidiger von einer Amateurmannschaft lächerlich gemacht worden zu sein, die auch noch den Namen „FC BayernMünchen" trägt. Vorgeführt von einer Elf, in der die einen noch die Schulbank drucken, andere — wie der überragende Ofei Kuffour — im Jugendheim an der Säbener Straße

wohnen und der Chef der Abwehr, Hans Pflügler, im Hauptberuf rot-weiße Schals und Teddybären vermarktet.

Auf der Suche nach den Gründen lobte Otto Rehhagel zwar die Gegner, die „um ihr Leben gerannt" seien, ob ihrer „großartigen kämpferischen und disziplinierten Leistung". Doch letztlich zählte für den Bremer Trainer nicht die Jugend der Münchner und auch nicht die Tatsache, daß die zweite Mannschaft des großen Rivalen aus dem tiefen Süden in den vergangenen Jahren nicht annähernd so dominierte in der Oberliga wie etwa der Nachwuchs seines eigenen Klubs im Norden. Für Otto Rehhagel hat der SV Werder Bremen nicht einfach gegen einen krassen Außenseiter verloren, sondern vielmehr gegen „verkappte Profis".

Otto Rehhagel: „Das sind keine Anfänger„. Nein, Anfänger nicht. Was sollte ein Verein wie der FC Bayern München auch mit Anfängern anfangen. Die Talente von heute sind das Kapital von morgen. Aber wie professionell können elf Spieler sein, deren Durchschnittsalter trotz eines Hans Pflügler (34) bei 22,7 Jahren liegt? Wieviele Blößen darf sich der Pokalsieger, der vier Titel in vier Jahren gewonnen hat, gegen eine Mannschaft geben, deren „Star“ Osei Kuffour 45 Minuten nach Spielschluß vor dem Stadion an der Grünwalderstraße auf den Linienbus wartete?

Für Vizepräsident Klaus-Dieter Fischer endete die Reise nach München folgerichtig mit „einer der größten Blamagen, seit ich im Präsidium bin„. Was ziemlich exakt einem Vierteljahrhundert entspricht. Fischer hätte gefahrlos auch „die größte Blamage“ sagen dürfen, denn selbst nach kurzem Nachdenken fiel ihm kein vergleichbar deprimierenderes Ereignis ein. Es mußten aber auch gerade die Bayern sein. Die Animositäten zwischen beiden Vereinen — und das ist eine geschönte Zustandsbeschreibung — fanden auch in München ihre Fortsetzung. Der geballte Haß der Bayern-Fans schlug diesmal Uli Borowka entgegen, dem vermeintlichen

Treter, der beim angesichts der Pokalpleite zur Bedeutungslosigkeit verkommenen Supercupsieg lediglich einen Zweikampf mit Alain Sutter per Grätsche beendet hatte.

„Alle auf die sechs", forderte lautstark das Publikum im Grünwalder Stadion — im Trikot mit dieser Nummer steckte eben Borowka. Nach der Partie formierten sich gut 100 Münchner vor dem Spielerausgang, „eine

falsche Bewegung von mir", vermutete der Bremer Verteidiger, „und es wäre wer weiß was passiert". Körperliche Gewalt war ihm ohnehin schon während der Woche per Telefon angegekündigt worden, „das ging bis hin zu Morddrohungen", sagte Uli Borowka. Daß ausgerechnet ihm das Eigentor unterlief, das die Partie letztlich entschied — Uli Hoeneß wird sich auf die Schenkel geklopft haben. Der Münchner Manager hatte

den Bremer Verteidiger schon in der Halbzeit des Supercup-Spiels in die Killer-Ecke gestellt und Sutters Verletzung — eine weitgehend harmlose Bänderdehnung — per Ferndiagnose als Bänderriß dem Live-

Publikum vorm Fernseher verkauft.

„Was sich hier abgespielt hat und in der vergangenen Woche„, sagte Borowka nach dem 1:2 bei den Amateuren, „hat Hoeneß ausgelöst.“ So dürfte Manager Willi Lemke nicht nur die Quantität, sondern die Qualität des Publikums gemeint haben, als er sagte: „Noch nie haben wir vor so einer miesen Kulisse eine solche Enttäuschung erlebt.„ Es wird eine Weile dauern, bis sie sich bei Werder mit der Rolle des Pokalzuschauers abgefunden haben. Das Geld spielt dabei weniger eine Rolle, wenngleich Klaus-Dieter Fischer einwarf, daß die Niederlage „mitunter Millionen“ gekostet haben könnte. Ärgerlich ist, den genüßlich ausgekosteten Supercup-Triumph der Vorwoche selbst als Nebelkerze enttarnt zu haben.

„Ich würde sofort tauschen", gab Lemke zu. Ärgerlich ist außerdem die Tatsache, ausgerechnet der „Bild"-Zeitung die Antwort auf ihre Titelfrage zur ersten Pokalrunde gegeben zu haben: „Wer wird die Lachnummer?"

Und ärgerlich ist nicht zuletzt der Umstand, den Nimbus verloren zu haben, vor solchen Pleiten gefeit zu sein, wie sie schon allen großen Mannschaften widerfahren sind — nur eben nicht Werder.

