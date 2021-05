„Bolzerei“: Werder startet neues Projekt

Ein Blick in die neu gestaltete „Bolzerei“ in der Überseestadt in Schuppen 1. Sieben Plätze sind in der ersten Etage gebaut worden auf rund3500 Quadratmetern. In der Woche können die Plätze ab 15 Uhr gebucht werden, an Sonntagen ist das Kicken bereits ab 10 Uhr möglich.

Wenn der Chef höchstpersönlich das erste Wort ergreift und sich der Sportdirektor als zweiter Redner anschließt, dann ist davon auszugehen, dass Werder Bremen was Größeres zu verkünden hat. Nein, es war kein neuer Spieler, den Klaus Filbry und Frank Baumann in der Überseestadt der geladenen Gästeschar präsentierten, sondern ein Projekt, von dem sich der Bundesligist künftig aber schon etwas Rendite verspricht. Es heißt „Bolzerei“ und ist ein Hallen-Fußball-Projekt, das es zwar in ähnlicher Form schon seit einigen Jahren an diesem Standort gibt, ab sofort aber zu 100 Prozent zu Werder gehört. „Und wir sind sehr froh, dass wir den Standort übernehmen konnten“, sagte Filbry.

Schon seit Jahren gibt es im Schuppen 1 die Möglichkeit, in der Halle auf Kunstrasen zu kicken. Lüder Kastens, Bremer Architekt und Brauer, entwickelte dort unter dem Begriff „Werder Sports“ vor sieben Jahren eine 8000 Quadratmeter große Location, in der es neben der Fußball-Halle auch ein großes Fitnessstudio gab. Es stand zwar Werder drauf, aber Werder war nicht drin, sondern hatte Kastens die Lizenz verkauft. Jetzt folgte die Rückabwicklung, Werder hat das Fitnessstudio im Erdgeschoss bereits fremdvermietet und ist Betreiber der „Bolzerei“ im ersten Obergeschoss. Und investiert in einem Segment, das in Bremen nach wie vor eine große und treue Anhängerschaft hat.

Kicken bis Mitternacht

Mit der „Bolzerei“, dem „Soccerking“ in Habenhausen und „Intoor“ in Woltmershausen gibt es drei große Hallen an der Weser, in denen Fußballer auf Kunstrasen kicken, grätschen und feiern können – und der Bedarf ist ungebrochen. „Im Prinzip sind wir schon jetzt bis Ende März ausgebucht“, sagt Neranjan Sivasubramaniam, Geschäftsführer bei „Soccerking“. Seit 2014 ist er für die sieben Plätze in der ehemaligen Tennishalle verantwortlich. Dass er jetzt Werder Bremen als Mitbewerber hat, stört ihn nicht. „Es gibt in Bremen definitiv einen Bedarf für drei Hallen.“ In der Woche seien die Plätze ab 16 Uhr gebucht, bei „Soccerking“ kann bis 24 Uhr gekickt werden. Am Wochenende geht es früher los, dann werden die Courts bereits ab 12 Uhr vermietet. Das Publikum sei breit gestreut – viele Firmen würden Hallenfußball für Betriebssport nutzen, hinzu kämen Freizeit-Kicker und an den Wochenenden Kindergeburtstage.

Ein Publikum, das auch das „Intoor“ in Woltmershausen besucht. Das gehört zwar seit längerer Zeit schon zur ULC-Sportwelt, „aber wir waren der erste Anbieter damals und haben deshalb den Namen behalten“, sagt Geschäftsführer Michael Garms. Er sei schon früher als aktiver Fußballer ins „Intoor“ gefahren, um in der Halle zu kicken. Natürlich sei die Verletzungsgefahr größer als auf Rasenplätzen – der stumpfe Untergrund, die ungewohnten Schuhe, die vielen Zweikämpfe auf engem Raum. „Aber kein Fußballer denkt daran, dass er sich in der Halle verletzen könnte.“ Über Zulauf kann sich auch Garms nicht beklagen. „Viele Betriebe buchen den Winter über einen festen Termin für die Angestellten durch, damit zu verlässlichen Zeiten gespielt werden kann.“ Hinzu kämen Fußball-Klubs, die in der Winterpause schon mal ein Training in die Halle verlegen.

Werder bietet ab sofort auf 3500 Quadratmetern acht unterschiedlich große Courts an – mit witzigen Namen. Auf „Mertes Acker“ kostet das Kicken ab 20 Euro, im „Schaafstall“ oder auf „Tims Wiese“ müssen 25 Euro bezahlt werden. Zwei Agenturen hatte Werder mit an Bord geholt, um das neue Bolz-Konzept umzusetzen. Schon in den vergangenen Jahren sei die Halle eine „Homebase für Freizeitkicker“ gewesen, sagt Werders Marketing-Leiter Christian Stoll. Jetzt wolle man die beste Soccer-Location der Stadt werden und dem ganzen Projekt mit der „Bolzerei“ einen neuen Kick geben. Zuletzt kamen rund 60.000 Besucher pro Jahr. Dazu passt, dass das Deutsche Fußballmuseum, seit 2015 in Dortmund beheimatet, schon vor zwei Jahren bei der UN-Kulturorganisation Unesco einen Antrag gestellt hat: Der Bolzplatz soll immaterielles Weltkulturerbe werden. „Kein Witz“, fügt Stoll schnell an, als er bei der Eröffnung die Anekdote aus dem Ruhrgebiet erzählt.

Urbaner Auftritt in der Überseestadt

Bolzplatz, Bolzerei, die Richtung, die Werder mit dem Hallen-Projekt einschlägt, ist klar: Ran an die Basis, an die Hobby-Kicker und an die Kinder, die bei Geburtstagen schnell mal in Kontakt gebracht werden sollen mit der Marke Werder, die da draußen in der Überseestadt in Schuppen 1 ganz cool daherkommt. Miefig ist die „Bolzerei“ tatsächlich nicht, Bremer Künstler haben die Wände besprüht und bemalt, um das Ambiente grün-weiß und jugendlich zu halten. Man wolle der Halle einen frischeren, frecheren und urbaneren Auftritt geben, erzählt Stoll.

„Soccerking“, „Intoor“, „Bolzerei“, alle drei Betreiber eint ein Anspruch: Die Menschen in Bewegung bringen und den Sport ausüben lassen, den Deutschland am meisten liebt: den Fußball. In der „Bolzerei“ wird es neben dem Sport noch ein zweites Standbein geben: die Event-Gastronomie. Die Flächen neben den Courts können für Veranstaltungen gebucht werden, dazu gehört auch eine großflächige Terrasse mit Blick über den Europahafen.