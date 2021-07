„Bremer Bode stürmt für Kirsten“

Der WESER-KURIER schrieb am 8. September 1999:

Am Jahrestag des Wachwechsels von Berti Vogts zu Erich Ribbeck lastet auf der deutschen Fußball- Nationalmannschaft in Dortmund gegen Nordirland beim Sprung über die vorletzte Qualifikations-Hürde ein großer Erfolgsdruck. „Das ist ein Meilenstein in der EM Qualifikation„, gab der Dortmunder Christian Nerlinger gestern nach dem Training im Westfalenstadion die Stimmung wieder. Während DFB-Teamchef Ribbeck ankündigte, im heutigen Duell gegen die Briten (20.30 Uhr/ARD) werde der Bremer Marco Bode im Sturm den Platz des verletzten Leverkuseners Ulf Kirsten einnehmen, sagte Verteidiger Markus Babbel mit Blick auf die spannende Konstellation in der Gruppen-Tabelle: „Der Druck ist schon da. Wenn wir als Titelverteidiger nächstes Jahr in Holland und Belgien dabei sein wollen, müssen wir gewinnen.“

Ribbeck bestätigte, dass nach dem 2:1-Zittersieg in Finnland alle den Ernst der Lage kennen würden. „Alle wissen, dass wir einen Sieg brauchen, um Gruppen-Erster zu bleiben", erklärte der 62-Jährige. Parallel findet in der Gruppe 3 die Partie zwischen Moldawien und dem Tabellen-Zweiten Türkei statt, der die gleiche Punktzahl (15) wie die DFB-Auswahl erreicht hat. Siegen die deutsche und die türkische Elf wie zuletzt wieder im Gleichschritt, bekäme das letzte Gruppenspiel am 9. Oktober in München Final-Charakter.

Im spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen fürchtet das DFB-Personal, dass man am vorletzten Hindernis auf die Nase fallen könnte. „Wir haben schon mal vor kurzem 0;l gegen die Reserve von Schottland verloren„, meinte Ribbeck. Auch gelten die Nordiren nach wie vor als Angstgegner, obwohl sie nach dem 0:3 gegen die Türkei keine Qualifikations-Chance mehr besitzen. „Trotz dieser Niederlage werden sie gegen uns motiviert sein. Wenn sie gegen den Europameister gewinnen, hätten sie bei ihren Fans sicher etwas gutgemacht“, sagte Marco Bode, der beim 3:0-Hinspielsieg in Belfast am 27. März zwei Treffer erzielt hatte. Der Bremer, der gegen die Finnen aussetzen musste, hat seine Wadenprellung auskuriert und nimmt neben Mittelstürmer Oliver Bierhoff und Rechtsaußen Oliver Neuville wieder die Linksaußen-Position ein. Christian Ziege wird sich mehr ins halblinke Mittelfeld zurückziehen, wo er bei der EM 1996 in England seine besten Länderspielleistungen bot.

In der „Fußball-Oper„ Westfalenstadion, dessen Fassungsvermögen bei internationalen Spielen auf 54 455 Zuschauer reduziert ist, hoffen die Spieler auf Unterstützung. „Wie schwer das werden kann, haben wir beim 1:1 in der WM-Qualifikation vor zwei Jahren in Nürnberg gesehen“, sagte Bierhoff und bat um „Anschubhilfe„: „Wir brauchen die Rückendeckung des tollen Publikums.“ Allerdings lief der Vorverkauf bis Dienstag eher schleppend. Während der BVB 45 500 Bundesliga-Dauerkarten absetzte, konnten für das Länderspiel erst

30 000 Tickets verkauft werden. Ribbeck versprach dem Publikum für die Begegnung am 9.9.99 eine Fortsetzung der Offensiv-Taktik. „Ich weiß noch nicht, ob wir mit vier Stürmern spielen, mit drei mindestens, nicht mit zwei", sagte er. Im Mittelfeld stehen mit Markus Babbel, Mehmet Scholl, Jens Jeremies drei Akteure

vom Bundesliga-Neunten Bayern München sowie der Ex-Bayer Ziege vom FC Middlesbrough.

Gestern wurden die Spieler und Ribbeck häufig gefragt, was sich während des vergangenen Jahres geändert habe. „Mit dem Aufbau kann man sehr zufrieden sein. Man kann sagen, dass wieder eine Mannschaft zusammenwächst„, erklärte Bierhoff. Nach der Krise des Vorjahres bewerte er die Situation „jetzt etwas rosiger“. Erich Ribbeck hatte nach dem vorangegangenen Tag der Dementis nicht viel zu korrigieren, bis auf einen angeblichen Torwart-Geheimplan, über den eine Boulevard-Zeitung berichtet hatte. Das Blatt hatte

vermeldet, dass der Teamchef wegen der großen Rivalität zwischen Jens Lehmann und Oliver Kahn, die zum Konfliktherd werden könne, nur einen der beiden Torleute mit zur EM nehmen wolle. „Das ist überhaupt

kein Thema", erklärte Ribbeck.

