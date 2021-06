Bremer Gastronomen fürchten um Einnahmen

Die Zapfanlage kann weg. Sollte Werder Bremen am Ende der Saison in die zweite Liga absteigen, braucht er die nicht mehr, sagt Kim Döhling, Inhaber des Taubenschlags. In seiner Kneipe auf dem Peterswerder soll dann ein Kaffeevollautomat stehen, „ein richtiges Prachtexemplar“, dazu ein paar neue Tassen, „und irgendwer backt Kuchen". Kim Döhling macht bloß Scherze. Bei ihm gibt es auch künftig Bier. So richtig zum Lachen zumute ist dem Wirt aber nicht. Er verdient mit Fußballübertragungen und Bierausschank Geld. Steigt Werder ab, kostet das nicht nur den Verein und die Stadt Bremen viele Millionen (wir berichteten). Auch Wirte fürchten dann um ihre Einnahmen.

Das Hauptproblem, da sind sich die Gastronomen rund ums Weserstadion einig, wären die früheren Anstoßzeiten. Während in der Bundesliga am Sonnabend traditionell um 15.30 Uhr angepfiffen wird, müssen die Klubs eine Liga tiefer oft schon zur Mittags- und Kaffeezeit um 13 Uhr auf den Platz, gerne auch mal am Montagabend. Früherer Anpfiff, weniger Gäste, weniger Verzehr – so lautet die Befürchtung der Wirte. Noch stehen an Spieltagen Trauben von Menschen vor und in den Kneipen, um mit Freunden und Familie noch schnell ein paar Bierchen zu trinken, bevor es ins Stadion geht. Das könnte bald anders aussehen.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Werder-Wirte Gedanken über ein solches Szenario machen. Schon 2016 war ein turbulentes Jahr für den SV Werder Bremen, eines mit mehr Tiefen als Höhen, dafür aber einem höchst emotionalen Klassenerhalt. „Der nahende Abstieg hat mir damals ziemliche Bauchschmerzen bereitet“, sagt Döhling. Seitdem sei er da „etwas cooler“ geworden und versuche, den Worst Case, also den schlimmsten Fall, jedes Jahr mit einzukalkulieren.

30 bis 40 Prozent weniger Einnahmen

Worst Case, das hieße im Falle eines Abstiegs: rund 30 bis 40 Prozent weniger Einnahmen, „ein runtergeschraubter Kostenapparat“ und weniger Mitarbeiter. Döhling schätzt das nur, er hat keine Erfahrungswerte. „Als Wirt sind mir die Hände gebunden: Wenn Werder wirklich absteigt, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mit der neuen Situation zu wachsen.“

Döhling ist einer von vielen, denen es so geht. Auch Lüder Kastens, Geschäftsführer der Union Brauerei und Inhaber von Union am Brommyplatz, ist besorgt. „Kaum einer hat Lust, zu den neuen Anstoßzeiten Bier zu trinken. Und unter der Woche müssen viele arbeiten“, sagt er. Auch er rechnet deshalb mit „einem erheblichen Einbruch“. Konkret, schätzt Kastens, bedeute das etwa ein Drittel bis die Hälfte der Einnahmen, die er an Spieltagen bisher einnimmt.

Malte Jonas, Inhaber der Flaschenpost XXL, einem Kiosk und Spätkauf in der Hamburger Straße, bezeichnet einen möglichen Abstieg in die zweite Liga als „fatal“. Bei Werder-Fans ist die Flaschenpost eine beliebte Adresse: Vor Heimspielen bietet Jonas einen Getränkeausschank und Würstchenverkauf vor dem Laden an. 200 bis 300 Leute kommen dort regelmäßig vor den Spielen, sagt er. Zumindest noch. „Was Werder da grad auf dem Platz macht, ist nicht überzeugend. Die Stimmung bei den Fans ist schon jetzt teils relativ schlecht.“

Kein Getränkeausschank und Würstchenverkauf mehr

Schlecht wäre das auch fürs Geschäft. Auch Jonas glaubt, dass er beim Gang in die Zweitklassigkeit auf Einnahmen verzichten müsste. „Ich rechne nicht damit, dass dann noch mehr als 50 Leute kommen“, sagt er. Den Getränkeausschank und Würstchenverkauf würde er dann wohl einstellen. „Lohnt dann einfach nicht mehr."

Knapp 400 Meter Fußweg entfernt steht eine vorm Zapfhahn, die sich den Optimismus bewahren will. Eine, die den Gedanken an den Abstieg noch beiseite schiebt. „Ist ja noch nichts entschieden“, sagt Michaela Kostel, „Werder muss ja noch mal ran, noch hoffen wir auf Punkte und den Klassenerhalt.“ Kostel arbeitet seit 1997 in der Brommy Kneipe, führt den Laden gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten.

Und was, wenn es Werder am Ende wirklich nicht packt? „Die Mannschaft hat das Glück, dass sie super Fans hat“, sagt Kostel. Bisher sei die Stimmung in der Brommy Kneipe noch gut. „Wir kommen auch noch, wenn Werder absteigt“, würden ihr die Gäste oft versichern. Michela Kostel glaubt deshalb, dass ein Abstieg kein großer Verlust wäre – zumindest zunächst. „Ein Jahr in der zweiten Liga wäre sicher zu verkraften“, sagt sie. Aber danach, wenn Werder „unten bleibt“, mache auch sie sich Sorgen. „Dann haben wir wirklich ein Problem.“ Kostel setzt auf die Treue der Stammgäste. „Die werden schon noch kommen“, sagt die Wirtin. „Wer weiß bloß, wie lange noch.“