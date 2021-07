„Bremer machten es dem MSV leicht“

Der WESER-KURIER schrieb am 16. September 1974:

Die Duisburger Sportjournalisten beschäftigten sich auf ungewöhnliche Art: sie Übten sich im Buchstabieren. Anlaß für beträchtliche Verwirrung hatte ihnen Werders Trainer Sepp Piontek gegeben, als er seine Mannschaftsaufstellung bekanntgab, überspitzt formuliert: Bekannt waren den Duisburgern eigentlich nur jene Leute, die im Wedaustadion nicht dabei waren: Zembski, Weist, Dietrich, Roentved. Doch nach dem 4:0-(2:0-)Sieg des MSV wußte man auch etwas mit den Namen Kontny, Brexendorf, Geils oder Klausmann anzufangen. Trainer Willibert Kremer lobte gar überschwenglich: „Wer so viele junge unbekannte Spieler in seinen Reihen hat und dann noch diesen ansprechenden Fußball zeigt, muß einen guten Trainer haben!" Nun tun sich Trainer mit Lobsprüchen für den Gegner nach hohen Siegen immer leicht. Kremers Worte waren im Kern dennoch berechtigt. Denn trotz dieser Vier-Tore-Niederlage — im Gegensatz zum 0:4 von Berlin — hatten die Gäste einen positiven Eindruck hinterlassen. Von einem Klassenunterschied konnte niemals die Rede sein.

Denn so sahen die Fakten, sprich Bremer Torchancen, aus: 14. Minute Kontny, in den Angriff aufgerückt, trifft mit einem Schrägschuß nur die Querlatte; 38. Minute: Außenstürmer Klausmann taucht plötzlich allein vor

MSV-Schlußmann Linders auf, verzieht den Ball aber aus fünf Metern; 45. Min.: der Amateur Geils umspielt alles, was sich ihm in den Weg stellt. Erst an Bella bleibt er hängen — doch nur deswegen, weil dieser ihn im Strafraum foult. Der Elfmeterpfiff aber bleibt aus, Schiedsrichter Dreher „verdrehte" den Tatort an die 16-m-Linie! Damit nicht genug: 65. Min. Dietz rettet bei einem Höttges-Freistoß auf der Torlinie; 81. Min.: Aussauer steht allein vor Linders, trifft aber den Ball nicht richtig.

In diese hundertprozentigen Werdertorchancen platzten vier MSV-Treffer, von denen bestenfalls drei halbwegs klaren Chancen entsprangen. Die vier Tore waren aber auch ein Beispiel in negativer Hinsicht dafür, was Werder derzeit für „katastrophale Treffer" (so Piontek) kassiert! Typisch das 1:0: Klausmann läuft 20 Meter

hinter dem nach vorn stürmenden Dietx her, ohne ihn anzugreifen; dieser flankt, Höttges ist nicht in „Fußweite" von Ronnie Worm — 1:0 und gegenseitige Vorwürfe. Die einen schimpfen auf Klausmann, die anderen auf Höttges.

Typisch auch das 2:0: Görts verfolgt den nach vorn preschenden Werner Schneider, und sieht 22 Meter vor dem Tor keine andere Wahl als ein Foul. Freistoß, von Bella zu Dietz plaziert, der schießt aus 22 Metern, Burdenski läßt abprallen, Worm ist da: 2:0 und das schon bekannte Schimpfen. Die einen auf Görts, die anderen auf Burdenski. Beides wiederum mit gutem Grund. Das 3:0 entsprang schließlich einem herrlichen

MSV-Angriff, der allerdings dadurch begünstigt wurde, daß fast die gesamte Bremer Mannschaft mit dem Unparteiischen wegen eines Freistoßes haderte. Und das 4:0 hatte schließlich der Amateur Geils auf dem Gewissen, der sich vorher so prachtvoll gegen den gefährlichen Büker geschlagen hatte.

Doch mit den ungenutzten Torchancen und den vier „billigen" Treffern nicht genug4 auch die Verletztenliste wurde wieder um einen Mann aufgestockt. Diesmal humpelte Görts spätestens ab der 75. Minute nur noch mit

schmerzverzerrtem Gesicht herum, ersten Befürchtungen zufolge könnte auch der blonde Außenstürmer wie schon der Lingener Neuling Röber einen Wadenbeinbruch erlitten haben. Für Trainer Piontek wird damit die Situation nicht nur wegen des Punkte- und Torestandes prekär. Mit Weist und Zembski ist wohl auch nicht für das Sonnabendspiel gegen Rot-Weiß Essen zu rechnen, Dietrich und Roentved stehen bis Ende Oktober ohnehin in keiner Werder-Kalkulation. Fällt jetzt auch noch Werner Görts aus, ist guter Rat teuer.

Denn guter Rat ist gleichbedeutend mit einem neuen Mann. Und eben den können die Bremer, wie ihr Präsident Dr. Böhmen auch in Duisburg versicherte, derzeit nicht bezahlen. Was bleibt, sind einige erfreuliche Erkenntnisse hinsichtlich der Spieler, denen viele in den vorangegangenen Spielen das Können von Bundesliga-Profis abgesprochen hatten: Klausmann setzte selbst dem Duisburger Publikumsliebling Dietz mächtig zu, Erkenbrecher hielt sich gegen den schußgewaltigen Lehmann achtbar. Brexendorf machte seine

Sache als „hängender" Mittelstürmer nicht schlecht, der 19jährige Geils versetzte Freund und Feind in Erstaunen. So sah sich auch Piontek veranlaßt, seine junge Leute einmal mehr in Schutz zu nehmen. „An ihnen hat dieses 0:4 mit Sicherheit nicht gelegen!" Es war gleichzeitig ein versteckter Vorwurf in Richtung der „alten" Spieler, wobei Kamp aber nach Pionteks Aussage erheblich verbessert war, Görts wie in besseren Werder-Zeiten rackerte und Assauer ein vorbildlicher Kapitän war. Gemeint haben konnte er nur

Höttges und Burdenski, deren Schnitzer in zwei harmlosen Situationen zwei vorentscheidende Tore kosteten, die mit dieser Rumpfmannschaft nicht mehr auszugleichen waren.

Das hochauflösende PDF der originalen Zeitungsseite von damals gibt es hier. (bei iOS den Link länger gedrückt halten).