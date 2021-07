„Der Anden-Bomber und das Risiko“

Der WESER-KURIER schrieb am 27. August 1999:

Toreschießen im Allgemeinen und Elfmetertreffer im Besonderen - das ist es, was Claudio Pizarro liegt. Für seinen bisherigen Verein, Alianza Lima, hat er in letzter Zeit immerzu getroffen (22 Spiele/18 Tore), und nun trifft es sich bestens, dass sein neuer Arbeitgeber genau so einen Goalgetter sucht. Werder hatte in 180 Bundesliga-Minuten nicht einen Treffer versenkt, selbst ein Strafstoß missriet.

Also dürften es die zahlreich erschienenen Vorständler mit Wohlwollen aufgenommen haben, was der 20-jährige Stürmer aus Peru gestern Morgen bei seiner Ankunft im Weserstadion verkündete. Die Geschichte mit dem vergeigten Elfer habe er schon gehört und auch, dass keiner schießen wollte. Also, zumindest bei Alianza Lima war er derjenige, der diese Sache zur Zufriedenheit der Kollegen erledigte. „Sehr schnell integrieren“ will er sich in Bremen, genauso flink Deutsch lernen, vielleicht sogar schon gegen Hertha spielen (vorausgesetzt, die Spielberechtigung aus Peru trifft rechtzeitig ein und der Jetlag bleibt aus). Sportdirektor Klaus Allofs erhofft sich, dass der peruanische Torschützenkönig auch in der Bundesliga einmal als solcher gekrönt wird.

Trainer Thomas Schaaf rühmt gleich mehrere Vorzüge seines neuen Mannes: „Er setzt den Körper gut ein, er deckt den Ball gut ab.“ 184 Zentimeter lichte Höhe lassen zudem auf eine gewisse Kopfballstärke schließen. Er habe ein „gesundes Selbstbewusstsein“ (Allofs), „einen ständigen Zug zum Tor“ (Schaaf), und trotz seines jugendlichen Alters habe er in Lima schon eine „Führungsrolle“ (Allofs) übernommen. Derartige Qualitäten haben dazu geführt, dass sein neuer Verein ihn bis zum Jahr 2002 unter Vertrag nimmt. Plus Option für ein weiteres Jahr. Die Rückennummer zehn haben sie ihm auch noch gegeben. Diese tragen bekanntlich ganz besondere Kicker, der letzte Werderaner mit diesem Leibchen hieß Flo und wurde von den Fans „Fußballgott“ genannt.

Soweit der schillernde und hoffnungsvolle Teil des von Südamerika-Kenner Jürgen Born eingefädelten Drei-Millionen-Transfers. Welcher noch dadurch aufgewertet wird, dass Claudio Pizarro Bosio nicht nur Peruaner, sondern - wegen seines Urgroßvaters - auch Italiener ist. Damit wird Werders ausgereiztes Nicht-Euro-Kontingent nicht weiter belastet. Doch auf Grund einschlägiger Erfahrungen müssen wir an dieser Stelle warnend den Zeigefinger heben.

Die Verpflichtung des Anden-Bombers mit dem Milchbubengesicht ist ein Spiel mit dem Feuer. Nicht nur deswegen, weil der personelle Überhang in Werders Sturm-Abteilung allmählich beängstigende Formen annimmt. Ein Missgriff nach Art des Ailton-Einkaufs könnte fatale Folgen fürs Image innerhalb der Branche haben. Pizarro muss einschlagen, genauso wie Julio Cesar, ansonsten spottet die halbe Liga über Werder. Der Zeitpunkt des Vereinswechsels ist nicht gerade der günstigste. Der beginnende nordeuropäische Herbst hat schon so manchem Südamerikaner die Anpassung an ein fremdes Klima und eine fremde Kultur unmöglich gemacht. Mal abgesehen davon, dass nicht jeder Südamerikaner zu der Art Fußball passt, die im Weserstadion gespielt wird. Siehe Baiano, siehe Cardoso, siehe Ailton. Insofern bleibt ein nicht unerhebliches Risiko, dass nicht nur Pizarros Flieger viel zu spät in Bremen eintraf, sondern der ganze Transfer zu spät über die Bühne ging. Man stelle sich einmal den umgekehrten Fall vor: Ein 20 Jahre alter deutscher Kicker versucht, in Übersee Fuß zu fassen. Wie lange würde er wohl zur Akklimatisierung benötigen? Drei Tage?

Einen Vorteil gegenüber dem reichlich unglücklichlichen Ailton aber hat der junge Mann aus Lima. Im Gegensatz zum fremdelnden Stürmerkollegen hat Claudio Pizarro seine Lebensgefährtin mit an die Weser gebracht. Seine Frau Carla teilt von Beginn an mit ihm das Hotelzimmer.

