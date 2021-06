„Der mit Ball darf nicht der Dumme sein“

Der WESER-KURIER schrieb am 26. Juli 1999:

Vierter von vier Teilnehmern, das ist nicht unbedingt glanzvoll zu nennen. Doch auch ein letzter Platz kann noch erfreuliche Aspekte haben. „Gar nicht schlecht, daß es so gekommen ist„, sagte Werders neuer Vorstandschef Jürgen Born am Tag nach Werders letztem Platz beim Rapid-Jubiläunisturnier und begründete es beim Frühstück in idyllischer Umgebung am Stadtrand von Wien: „Das war die Quittung für die harte Arbeitswoche, jetzt weiß der Trainer mehr.“

Der Trainer versammelte derweil seine 24 Werder-Profis zum Dauerlauf um den Brunner See und machte anschließend auch keineswegs einen geknickten Eindruck: „Die Woche in Österreich war ein voller Erfolg", sagte Thomas Schaaf und wollte die Erkenntnis keineswegs in direkten Zusammenhang mit den sportlichen Ergebnissen bringen. Weder der Turniersieg in Zell am See (mit Siegen gegen Austria Salzburg und Hertha BSC) noch der letzte Platz in Wien (mit Niederlagen gegen Rapid und Botafogo Rio) haben für Werders neuen sportlichen Chef besondere Bedeutung. „Wichtiger ist, daß wir als Mannschaft weitergekommen und insgesamt enger zusammengerückt sind", sagte Schaaf. Noch griffiger formulierte es Lody Roembiak: „Wir spielen unter Thomas jetzt so, wie es Magath wollte, aber uns nicht vermitteln konnte", sagt der nach siebenmonatiger Zwangspause wieder in den Kader zurückgekehrte Holländer.

Das besonders Augenfällige am neuen Werder-Stil, der in Zell am See wesentlich deutlicher wurde als bei den beiden 45-Minuten-Kicks in Wien: Der Ball wird schneller und direkter gespielt, ganz selten läuft einer länger mit dem Leder am Fuß. „Der mit dem Ball darf nicht mehr der Dumme sein„, ist einer der Leitsätze von Schaaf, oder auch: „Jeder muß etwas für alle tun, wir dürfen nicht länger von ein, zwei Leuten abhängig sein.“

So freute es ihn besonders, daß Werder das unstrittig beste Spiel der bisherigen Vorbereitungsphase, das 2:0 über Hertha BSC, ohne die Stars Marco Bode und Andreas Herzog ablieferte. „Die Leistungsunterschiede sind geringer geworden„, sagt Schaaf und meint vor allem die, zu deren Entwicklung er schon längere Zeit beiträgt: Tjikuzu, Stalteri, Barten und vor allem Dabrowski aus der Regionalligamannschaft haben nach Meinung ihres Trainers den Anschluß geschafft, sind nicht mehr eine Stufe unter den etablierten Profis anzusiedeln. Schaaf: „Sie stehen auf der gleichen Ebene und haben die gleichen Chancen wie die anderen.“ Vor allem Klaus-Dieter Fischer, den „Vorstand Amateure„ im neuen Führungsgremium Werders, freute es be-sonders: „Es war höchste Zeit, daß sich auf dieser Ebene wieder etwas tut.“ Tjikuzu auf der rechten Seite und Stalteri im Mittelfeld gehörten beim Wiener Turnier in der Tat noch zu den positivsten Erscheinungen, auch wenn es angesichts des personellen Wechselspiels keine endgültigen Eindrücke sein konnten: Schaaf ließ alle 20 Spieler auflaufen - bis auf die angeschlagenen Seidel, Wicky und Trares sowie den noch nicht spielberechtigten Neuling Mamadou Thiob. Nur die Polen Wojtala und Chanko spielten komplette 90 Minuten.

So ist auch knapp drei Wochen vor Saisonbeginn praktisch alles offen, das Schlagwort von der „Wunschformation„ entlockte Schaaf nur ein müdes Lächeln. „Die gibt es bei mir nicht, höchstens für 50 Prozent der Plätze habe ich eindeutige Favoriten.“ Ungewißheit herrscht vor allem rechts (Roembiak, Flock, Tjikuzu, Frings?), aber auch links ist das Angebot mit Bode, Trares, Chanko, Skripnik oder Wiedener keineswegs geringer. So lassen sich praktisch alle Mannschaftsteile durchdiskutieren, nur im Tor (Rost vor Brasas) gibt es eine feste Hierarchie. Anders formuliert: Es scheint für Schaaf derzeit leichter zu sein, zwei in etwa gleich starke Mannschaft zu nominieren als eine eindeutige A-Formation. Doch das muß, betrachtet man das Kompaktprogramm der nächsten Monate, nicht unbedingt ein Nachteil ein.

Das hochauflösende PDF der originalen Zeitungsseite von damals gibt es hier (bei iOS den Link länger gedrückt halten).