Der Traum vom Weserstadion erfüllt sich

Eigentlich hatten sie ihn schon abgeschrieben. Den Traum, einmal in einem Pflichtspiel im Weserstadion aufzulaufen. Sie wollten das für den SV Werder machen, doch sie schafften den Sprung aus der Jugend in den Profibereich nicht. Nun bekommen sie die Gelegenheit, gegen die Grün-Weißen zu spielen. Vor ausverkauftem Haus. Unter Flutlicht. Gleich acht Akteure des SV Atlas – es wäre nicht verwunderlich, wenn sie alle in der Startelf stehen, wenn die Erstrundenpartie im DFB-Pokal am Sonnabend um 20.45 Uhr angepfiffen wird – spielten in der Jugend für den SV Werder Bremen.

Zwei Mann aus dem aktuellen Kader haben zumindest schon mal im Stadion am Osterdeich gespielt, wenn auch nur vor wenigen Zuschauern: 2015 organisierte der damalige Hauptsponsor Targobank ein Spiel für Amateurkicker gegen Werder. Für die Grün-Weißen lief Leon Lingerski auf, für die Auswahlmannschaft Marvin Osei. „Es war an sich schon beeindruckend, auf dem Rasen im Stadion zu spielen. Natürlich ist das aber nicht vergleichbar mit dem Spiel im Pokal“, meint Lingerski. Seine Mannschaft besiegte die Auswahl um Osei mit 11:2. Auch wenn er selbst mehrere Chancen vergab, hat Letzterer gute Erinnerungen an die Partie. „Eigentlich sollte Alexander Nouri uns coachen, hatte aber kurzfristig keine Zeit. Da kamen dann auf einmal Torsten Frings und Florian Kohfeldt in die Kabine und haben das übernommen. Das sind zwei geile Typen“, berichtet Osei.

Jugendjahre in Grün-Weiß

Neben Lingerski und Osei trugen sechs weitere aktuelle Atlas-Spieler das Werder-Trikot in der Jugend. Einer von ihnen ist Kapitän Nick Köster, der von der U14 bis zur U18 für Bremen spielte. „Klar spielt es eine Rolle, dass man bei Werder war. Ich hatte immer den Traum, im Weserstadion zu spielen. Wer hatte den nicht? Dass es jetzt über den Umweg Atlas klappt, ist eine schöne Sache“, meint er. Erfahrung im DFB-Pokal hat er bereits: Im Jahr 2011 stand er mit dem VfB Oldenburg gegen den Hamburger SV kurz vor der Überraschung. Erst in der 72. Minute erzielte Mladen Petric das entscheidende 2:1 für die Gäste. Das zwischenzeitliche 1:1 bereitete übrigens Julian Harings vor, der nun ebenfalls das Atlas-Trikot trägt (aber keine Werder-Vergangenheit hat). Kurz vor Schluss wurde damals Talent Marco Prießner eingewechselt. Er durchlief mehrere Jugendabteilungen bei Werder und stürmt nun für den SVA.

Ein weiterer Atlas-Akteur mit Pokal-Erfahrung und Werder-Vergangenheit ist Florian Stütz. Der Atlas-Neuzugang unterlag 2013 mit Schwarz-Weiß Rehden dem FC Bayern München in der ersten Runde mit 0:5, zu Werder kam er in der U18 und blieb fünf Jahre. „Das Spiel wird etwas Besonderes, von mir zu Hause sind es nur zehn Minuten mit dem Rad zum Stadion“, berichtet er. In Erinnerung ist ihm der Moment vor dem Pokalspiel geblieben. „Beim Aufwärmen und Spielen ist man gar nicht so aufgeregt, da kriegt man das Drumherum gar nicht so mit. Aber vorher im Spielertunnel, wenn man ein Einlaufkind an die Hand bekommt und sich die Profis neben einem pushen – da bekommt man wackelige Knie“, sagt Stütz.

Heimatgefühle im Weserstadion

Als Einlaufkind im Stadion war Karlis Plendiskis selbst einige Male dabei. Der Atlas-Abwehrchef weist die größte Werder-Erfahrung auf. Mit acht Jahren ging er zu Werder und blieb bis zur U19, bevor er den Sprung in die folgenden Mannschaften nicht mehr schaffte, was auch einer schweren Verletzung geschuldet war. „Ich war zwölf Jahre bei Werder, bin jeden Tag zum Training hingefahren. Ich habe fast mein ganzes Leben in Bremen verbracht. Das ist meine Heimat. Ich wollte natürlich immer mal im Weserstadion spielen. Freunde und Familie werden am Samstagabend dabei sein. Das ist etwas ganz Besonderes. Auch wenn ich nach außen vielleicht nicht so wirke, aber ich bin aufgeregt“, erzählt der Lette.

Damit ist er unter den Atlas-Spielern nicht alleine. „Ich muss mir abends selbst sagen: Denk nicht ans Spiel. Sonst kann ich nicht einschlafen. Aufregung gehört dazu, es wäre ja komisch, wenn man nicht aufgeregt wäre“, meint Lingerski. Bei Musa Karli hält sich die Anspannung noch in Grenzen. „Auf der Arbeit wird man abgelenkt, aber Freitag geht es dann richtig los. Man geht schon vorher einige Szenarien im Kopf durch. Aber was da auf uns zukommt, hat noch keiner von uns erlebt. Wir müssen uns überraschen lassen. Hoffentlich geht die Nervosität auf dem Platz dann schnell weg“, blickt Karli voraus, „vor den Kamerateams, Freunden, Bekannten und der Familie will man schon eine gute Performance bringen. Im Endeffekt haben wir nichts zu verlieren“, fügt Karli hinzu.

Lingerski sieht es ähnlich, baut darauf, dass die Nervosität mit dem Anpfiff verfliegt. „Wenn man im Spiel ist, ist man im Spiel. Da blendet man auch ein bisschen die Zuschauer aus. Dass so viele Leute vorm Fernseher sind, blendet man auch aus, glaube ich. Vielleicht denkt man mal bei einer Unterbrechung auf dem Feld daran, wenn man hochguckt und das volle Stadion sieht“, vermutet er.

Kohfeldt, Eggestein und Co.

Eine weitere Gemeinsamkeit neben dem grün-weißen Trikot in Jugendtagen haben mehrere der Spieler: Florian Kohfeldt hat sie trainiert und sie haben mit dem einen oder anderen späteren Profi zusammengespielt.

„Kohfeldt war Co-Trainer, als ich in der U17 gespielt habe“, erinnert sich Lingerski. Er wohnte damals für einige Monate im Werder-Internat. Sein Zimmerpartner war Maximilian Eggestein, mehrere Jahre spielten beide gemeinsam in der U17 und U19. „Es wäre übertrieben, jetzt zu sagen, dass wir gute Kumpel sind. Unsere Wege sind auseinandergegangen. Aber ich habe mit ihm schon geschrieben im Vorfeld des Spiels, dass ich gerne sein Trikot hätte“, erzählt Lingerski.

Mit Co-Trainer Kohfeldt wurde Plendiskis 2011 Deutscher Vizemeister mit der U17, in der U16 war Kohfeldt Haupttrainer des Innenverteidigers. Mit Niclas Füllkrug spielte er in der U19. „Wir kennen uns jetzt aber nicht besonders. Er ist damals regelmäßig schon zur U21 hochgezogen worden“, berichtet Plendiskis.

Das Duo Viktor Skripnik/Kohfeldt nahm auch Nick Köster unter seine Fittiche. „Die hatten mich in der U16 gut im Griff“, erinnert sich Köster, „die Zeit hat mich sehr geprägt. In der U16 war ich noch auf einem guten Weg. Wir waren beispielsweise mit Kohfeldt mal auf einem Turnier in Venedig. Ich habe nur positive Erinnerungen an diese Phase bei Werder“, sagt der Atlas-Kapitän.

Zusammen mit Philipp Bargfrede hat Musa Karli einige Jahre gespielt. „Kontakt ist aber nicht mehr da. Insgesamt war ich sieben Jahre bei Werder in der Jugend. Klar wollte ich Profi werden und im Weserstadion spielen. Dass ich da jetzt mit meinem Heimatverein spiele, hätte ich vor Jahren natürlich nie gedacht“, sagt er. In jungen Jahren spielte Karli mit Osei gemeinsam bei Werder. „Da waren auch Karim Bellarabi und Felix Wiedwald dabei“, berichtet Osei.

Erwartungen an die Partie

Eines betonen alle Atlas-Spieler: Sie wollen mit Respekt, aber auch mit viel Mut auftreten. „Wir sollten und können mutig sein als Underdog gegen einen Bundesligisten. Wenn wir komplett ängstlich sind und den Ball nicht haben wollen, werden wir abgeschlachtet. Wir müssen uns was trauen, dann verkaufen wir uns auch besser. Letztes Jahr hat Hastedt gegen Gladbach nur den Ball weggeschlagen und 1:11 verloren. Das sollten wir nicht machen“, meint Lingerski. Die Partie wird anders verlaufen, als es Atlas aus der Oberliga kennt. „Werder wird uns viel laufen lassen, da stellen wir uns drauf ein. Ich glaube, es kann einen Ruck geben, wenn wir Zweikämpfe gewinnen und Bälle erobern“, blickt Karli voraus.

Unbestritten ist es ein Duell David gegen Goliath. „Aber wir wollen schauen, was geht. Wir müssen uns in jeden Zweikampf werfen und die Zuschauer mitnehmen, die aus Delmenhorst da sind. Wir müssen so ins Spiel gehen, dass jeder daran glaubt, dass wir gewinnen können. Sonst brauchen wir da nicht hinfahren“, gibt Kapitän Köster die Marschroute vor. „Klar bleibt man realistisch, aber wenn man in einem Fußballspiel antritt, will man auch gewinnen“, fügt er hinzu.

Ähnlich sieht es Florian Stütz: „Ich denke schon, dass wir das Spiel als Team genießen müssen. Wir dürfen uns aber auf keinen Fall in die Hose machen. Respekt muss natürlich da sein, aber man muss voll dagegenhalten und richtig in die Zweikämpfe gehen. Sonst wird das ein Selbstläufer für Werder.“

Offensivspieler Marvin Osei hat einen stürmertypischen Wunsch für das Pokalspiel: „Jiri Pavlenka ist einer der besten Torhüter der Bundesliga, wenn nicht Europas. Klar habe ich den Traum, ihm einen Ball reinzuhauen – oder ihn zumindest mal zu prüfen. So weit nach vorne müssen wir aber erst mal kommen, damit es überhaupt die Möglichkeit gibt“, sagt der Stürmer und lacht dabei.

Vermutlich wird Pavlenka weniger zu tun bekommen als sein Gegenpart im Atlas-Tor. Hier steht aller Voraussicht nach Florian Urbainski. Auch er trug in der Jugend das Trikot mit der Werder-Raute.