Der Tag war gut gefüllt. Dann am Abend noch dieser Termin. Werders Trainer Florian Kohfeldt wurde oben in der vierten Etage der Sparkasse am Brill auf die Bühne gebeten, wieder musste er über diese vermaledeite Verletzungsmisere reden. Danach – rein inhaltlich auch nicht viel angenehmer – über seine Erfahrungen als Hallenfußballer. Peinlich sei das gewesen, gestand der zuletzt mit dem Titel „Trainer des Jahres“ Geehrte. Krachend in der Vorrunde ausgeschieden sei er, als er einst mit Werders U 23 das große Bremer Amateur-Hallenturnier in der großen Bremer Halle bestritt. Beim zweiten Mal, diesmal mit Werders U 21: erneutes Vorrunden-Aus.

Kohfeldt entschied sich, lieber keine weiteren Details von damals preiszugeben. Er entschied sich, zu dem Thema zu sagen: „Ich wünsche allen viel Glück und möchte nicht mehr darüber sprechen.“ Das brachte Gelächter im Saal – und passte zur Stimmung des Abends. Locker, flockig, gelöst. Es war in Summe gesehen natürlich kein unangenehmer Termin für den Werder-Trainer. Es ging um die traditionelle Gruppen-Auslosung des Lotto-Masters um den Sparkassen-Cup in der ÖVB-Arena, das in diesem Jahr am 21. Dezember ausgetragen wird. Florian Kohfeldt war der Promi-Gast des Abends, der die beiden Vorrunden-Gruppen ausloste. Die acht besten Team der abgelaufenen Saison in der Bremen-Liga kommen in den Genuss, bei diesem in der Amateurszene äußerst beliebten Turnier mitzuspielen.

Überraschungssieger Schwachhausen

Das Hallenmasters hatte im vergangenen Jahr einen überraschenden Ausgang genommen. Nicht der Titelverteidiger FC Oberneuland, nicht der spätere Liga-Meister Bremer SV hatte den Cup geholt. Sondern der TuS Schwachhausen. Wobei: So überrascht durfte man auch wieder nicht sein, Schwachhausens Kicker spielen in der Halle seit einiger Zeit, sagen wir mal: deutlich erfolgreicher, als es Florian Kohfeldt je gelungen ist.

„Erst haben wir es ganz lange verpasst, uns zu qualifizieren“, sagte TuS-Abteilungsleiter Christof Frankowski. Aber seit vier Jahren sei sein Verein immer dabei, und immer sei man mindestens bis ins Halbfinale gekommen. Für die oft sehr jungen Spieler sei es eine große Sache, in der Halle mal vor ein paar tausend Zuschauern zu kicken, statt wie üblich im Ligabetrieb vor ein paar Dutzend. Auch wenn der rein sportliche Stellenwert des gern Budenzauber genannten Hallen-Events sich in überschaubaren Grenzen hält.

Im Geiste der locker-gelösten Stimmung konnte dann Titelverteidiger-Vertreter Frankowski verfolgen, welche Kugeln Florian Kohfeldt aus dem Lostopf fischte. Es war relativ egal, wer die Gruppengegner sind. Es galt für das Turnier der Satz, den Frankowski aussprach und den wohl alle anderen Vereinsvertreter ähnlich formuliert hätten: „Die Jungs haben alle Bock drauf.“