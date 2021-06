Doppelter Doppelpack

Die rund 30 Gäste-Fans hatten sich nicht besonders gut eingeführt, als sie vor dem Anpfiff auf Platz 11 „HSV“ skandierten. Aber so wird der Aufsteiger aus Heide nun einmal abgekürzt. Mit den Fußballern des HSV hatten die Bremer dagegen weniger Probleme. Zwar erwartete Werder-Trainer Konrad Fünfstück einen Gegner mit „viel Selbstvertrauen“ angesichts eines 2:1-Erfolgs gegen den „richtigen“ HSV II am letzten Spieltag.

Tatsächlich blitzte der Wunsch um ein offenes Duell auch immer mal wieder auf bei den Gästen. Sie stellten aber nur selten ein gleichwertiges Team. Bereits in der ersten Minute setzte Werders David Philipp einen Schuss aus 15 Metern ans Außennetz, eine Viertelstunde später war es bereits soweit: Dass Ilia Gruev nach einer Ecke von Pascal Hackethal am kurzen Pfosten frei zum Kopfballtreffer kam, sagte dabei eine ganze Menge über das Abwehrverhalten des Heider SV aus.

Die Hintermannschaft der Gäste war den gut aufgelegten Angreifern in Grün-Weiß längst nicht immer gewachsen. Das wurde auch deutlich beim zweiten Bremer Tor, das Gruev nach einer schnellen Kombination nur wenige Minuten später erzielte. Und deshalb gelang der U 23, was ihr in den vergangenen Monaten oft versagt geblieben war: Mit einem dritten Treffer, erzielt durch Kebba Badjie, für die Vorentscheidung zu sorgen. Das war vermutlich der Grund dafür, dass die Gäste ihre defensive Haltung auch nach dem Wechsel nicht aufgaben und sich die Partie weiterhin auf die Hälfte des Heider SV konzentrierte. Die Treffer von Badjie und Philipp machten schließlich einen auch in der Höhe verdienten Erfolg perfekt.