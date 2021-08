Wiedwald. Gebre Selassie. Djilobodji. Vestergaard. Santiago Garcia. Grillitsch. Fritz. Junuzovic. Maximilian Eggestein. Öztunali. Pizarro. Ujah. Yildirim. Galvez. Diese 14 Profis trugen am 14. Mai 2016 dazu bei, dass es Werder erspart geblieben ist, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in der Relegation zu landen. 1:0 gewann Werder an jenem Tag gegen Eintracht Frankfurt. Die Schlussphase dieser Saison war die Geburtsstunde des Ausrufes „This is Osterdeich!“ und der grün-weißen Wonderwall. Aber das heldenhafte Happy End am 34. Spieltag war nicht die Geburtsstunde einer Werder-Mannschaft. Sondern im Gegenteil: ihr letztes Stündchen.

Heute, nicht einmal 16 Monate später, stehen nur noch drei der 14 damals eingesetzten Profis in Bremen unter Vertrag. Frank Baumann, kurz nach der Rettung im Mai 2016 als Nachfolger von Thomas Eichin in der Geschäftsführung installiert, hat seitdem mehr als 50 Spieler transferiert, in beide Richtungen: Er hat Spieler geholt, aus- und verliehen und verkauft. Sage und schreibe 29 Profis, die im Mai 2016 noch einen Vertrag in Bremen hatten, sind nicht mehr bei Werder. Baumann hat den Kader einmal runderneuert. Ist Werder im September 2017 besser aufgestellt als im Frühsommer 2016?

Königstransfer nicht zu realisieren

Die aktuelle Transferbilanz lässt sich seriös noch nicht bewerten, dafür ist die Saison noch viel zu jung. Was sich sagen lässt: Werder hat anders als 2016 diesmal auf eine Verpflichtung mit Aha-Effekt verzichtet. Im vergangenen Sommer staunte die halbe Liga zum ersten Mal, als Werder dem VfL Wolfsburg Max Kruse abkaufte. Noch größer war das Staunen, als Werder später auch noch Serge Gnabry holte, den die halbe Liga gern in der eigenen Mannschaft gehabt hätte.

Diesmal hielten die Werder-Entscheider Baumann und Cheftrainer Alexander Nouri einen solchen Transfer nicht für nötig. Beziehungsweise ließ sich ein angedachter Königstransfer wie der von Davie Selke nicht realisieren. Baumann und Nouri sagen, dass sie die aktuelle Mannschaft auch so für stark genug halten, um nicht erneut in Abstiegsgefahr zu geraten. Das kann sein, aber vor dem Spiel bei der Hertha am Sonntag in Berlin, steht Werder schon wieder ein wenig unter Druck. Es droht ein Fehlstart.

Die zentralen Fragen, die erst in den kommenden Wochen beantwortet werden, lauten: Ist Jiri Pavlenka wirklich besser als sein Vorgänger Felix Wiedwald? War es eine kluge Entscheidung, auf die Verpflichtung eines neuen Innenverteidigers zu verzichten? Und: Hat Ishak Belfodil die Klasse, um in der Bundesliga eine Rolle spielen zu können wie vor ihm etwa Anthony Ujah als Mittelstürmer?

Es musste etwas passieren

Unstrittig ist, dass im vergangenen Sommer etwas passieren musste. Die Mannschaft, die Werder im Mai 2016 gegen Frankfurt in buchstäblich letzter Sekunde die Klasse gerettet hatte, war schließlich exakt die Mannschaft gewesen, die Werder auch erst in dieses Schlamassel geführt hatte. Baumann hat seitdem Verkäufe und Leihgeschäfte getätigt, die sich grob in vier Kategorien unterteilen lassen.

Baumann hat Spieler verkauft, die Werder gutes Geld gebracht haben: Für Ujah, Vestergaard und Gnabry nahm Werder innerhalb von zwölf Monaten rund 30 Millionen Euro ein.

Baumann hat Spieler abgegeben, die schon vor Beginn seiner Amtsübernahme in Bremen keine Zukunft mehr hatten, etwa Oliver Hüsing, Laszlo Kleinheisler, Felix Kroos, Mateo Pavlovic oder Özkan Yildirim. In diesem Sommer waren es Raphael Wolf, Levent Aycicek, Melvyn Lorenzen oder erneut Kleinheisler, diesmal aber endgültig.

In die dritte Gruppe fallen Spieler, die Baumann ungewollt gehen lassen musste. Mit Florian Grillitsch beispielsweise hätte Werder gern weitergemacht, aber die Gespräche zur gewünschten Vertragsverlängerung waren früh ins Stocken geraten. Grillitsch wechselte bekanntlich ablösefrei zu 1899 Hoffenheim. Ebenfalls keine Einigung konnte Baumann mit Santiago Garcia erzielen, dem Argentinier waren nach mehreren Verhandlungsrunden sowohl die Vertragsdauer als auch die sportlichen Aussichten nicht attraktiv genug. Auf der linken Außenbahn nämlich hatten Baumann und Nouri ihm Ludwig Augustinsson vor die Nase gesetzt.

Kader ist straffer geworden

Nicht über die Dauer des Leihgeschäftes hinaus waren auch Levent Öztunali und Papy Djilobodji zu halten, beide hatten in ihrer Bremer Zeit den Nachweis ihrer Bundesligatauglichkeit erbracht, mussten aber nach Leverkusen (Öztunali) und zum FC Chelsea (Djilobodji) zurück. Von dort wechselten sie für viel Geld zu Mainz 05 (Öztunali, 5 Millionen Euro) und zum AFC Sunderland (Djilobodji, 9,5 Millionen Euro).

Schließlich musste Baumann bei einer vierten Gruppe von Spielern Entscheidungen korrigieren. Unter Vorgänger Thomas Eichin waren beispielsweise Thanos Petsos, Lennart Thy und Sambou Yatabaré geholt worden, für die der neue Cheftrainer Nouri keine Verwendung hatte. Baumann selbst hatte bei der Verpflichtung des Innenverteidigers Fallou Diagne danebengelegen. Der Senegalese spielt schon seit einem halben Jahr in Metz und wird dies auch bis mindestens zum Sommer 2018 noch tun.

Erreicht hat Baumann durch die vielen Abgänge eine straffere Kaderstruktur. Über 30 Profis standen bis zum Sommer zeitweise unter Vertrag, viele Jungprofis pendelten zwischen Bundesliga- und Drittligamannschaft. Inzwischen wirkt der Kader besser sortiert. Die Rollen sind klarer verteilt. Jaroslav Drobny etwa ist als dritter Torwart Back-up und Mentor für Jiri Pavlenka und Michael Zetterer. U19-Torwart Luca Plogmann, Niklas Schmidt und Jesper Verlaat sind Perspektivspieler, Justin Eilers fällt noch monatelang aus. Das ergibt aktuell eine Kernmannschaft bestehend aus 23 Profis, von denen Niklas Moisander und Zlatko Junuzovic für die nächsten Spiele verletzungsbedingt nicht infrage kommen. Nouri nennt die aktuelle Kadergröße „sehr gut“, um konzentriert und effizient arbeiten zu können. Skeptiker vermissen im Werder-Kader einen zusätzlichen gestandenen Innenverteidiger und einen kreativen Mittelfeldspieler.

Was Baumann mit all seinen Ein- und Verkaufsmaßnahmen gelungen ist: Er hat einen Kader aufgebaut, in dem Spieler mit einem gewissen Marktwert stehen. Max Kruse, Robert Bauer und Thomas Delaney hatten in diesem Sommer Anfragen von finanzstarken Klubs aus Russland und England. Ludwig Augustinsson könnte der nächste Spieler sein, der Interesse bei anderen Vereinen weckt. Aber das ist frühestens ein Thema für den Sommer 2018. Für den Moment sind die größten Umbaumaßnahmen abgeschlossen, ab sofort gilt die ganze Aufmerksamkeit dem anstehenden Hertha-Spiel.

Die Wechsel seit Sommer 2016

Abgänge Sommer 2017 (Verkauf und Leihe): Gnabry (FC Bayern), Wiedwald (Leeds United), Pizarro (vereinslos), Fritz (Karriereende), Grillitsch (1899 Hoffenheim), Busch (1. FC Heidenheim), Wolf (Fortuna Düsseldorf), Kleinheisler (FK Astana), Lorenzen (ADO Den Haag), S. Garcia (Deportivo Toluca/MEX), Thy (VVV Venlo), Petsos (Rapid Wien), Yatabare (Royal Antwerpen), Zander (FC St. Pauli), Guwara (1. FC Kaiserslautern), Aycicek (Greuther Fürth)

Abgänge Saison 2016/2017 (Verkauf und Leihe): Vestergaard (Mönchengladbach), Ujah (FC Liaoning), Kroos (Union Berlin), Galvez (SD Eibar), Diagne (FC Metz), Hüsing (Ferencvaros), Sternberg (Ferencvaros), Kleinheisler (Darmstadt 98/Ferencvaros), Fröde (Würzburger Kickers), von Haacke (NEC Nijmegen), Guwara (Darmstadt 98), Busch (1860 München), Yildirim (Fortuna Düsseldorf), Pavlovic (SCO Angers), Thy (FC St. Pauli), Petsos (FC Fulham), Tremmel (Swansea City), Djilobodji (FC Chelsea), Öztunali (Bayer Leverkusen)

Zugänge Sommer 2017 (Kauf und Leihe): Augustinsson (FC Kopenhagen), Pavlenka (Slavia Prag), Zhang (West Bromwich), Gondorf (Darmstadt 98), Belfodil (Standard Lüttich)

Zugänge Saison 2016/2017 (Kauf und Leihe): Kruse (VfL Wolfsburg), Gnabry (FC Arsenal), Delaney (FC Kopenhagen), Bauer (FC Ingolstadt), Kainz (Rapid Wien), Sane (Girondins Bordeaux), Moisander (Sampdoria Genua), Diagne (Stade Rennes), Drobny (Hamburger SV), Guwara, J. Eggestein (beide Werder U23)

Anmerkung: Die Profis Thy (FC St. Pauli), Eilers (Dynamo Dresden) und Petsos (Rapid Wien), die ebenfalls im Sommer 2017 zu Werder wechselten, hatte noch Thomas Eichin verpflichtet.

