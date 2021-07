Einmal zugeschnappt

Eng war es im Münchner Sportpark Aschheim. Nicht mit Blick auf die Zuschauerränge, dafür aber mit Blick aufs Spielgeschehen. Werders Fußballerinnen hatten an diesem dritten Spieltag der zweiten Bundesliga bisweilen großes Glück, dass sie beim Spiel gegen den FC Bayern München II nicht in Rückstand gerieten. Und dann durften sie sich beim schwer zu besiegenden Gegner über den späten Sieg freuen.

Einmal richtig zugeschnappt, das reicht auch für drei Punkte. Es hatte an diesem heißen Sonntag bis zur 84. Minute gedauert, ehe das umjubelte Tor des Tages zum 1:0 für die Bremer Gäste gefallen war. Reena Wichmann, zur Halbzeit eingewechselt für Verena Volkmer, hatte getroffen. Julia Kofler hatte von der rechten Außenbahn aus vorgelegt, Wichmann dann ins kurze Eck geschossen.

„Der Erfolg gibt uns noch mal einen Schub, gerade weil wir es am Ende gut verteidigt haben. Mit sieben Punkten aus den ersten drei Spielen können wir zufrieden sein“, kommentierte anschließend Werders Trainer Alexander Kluge.

Beim Gut-Verteidigen war in München allerdings auch eine gewisse Portion Glück im Spiel. In der zweiten Halbzeit rettete erst Werders Torhüterin Aneke Borbe und dann Linksverteidigerin Adina Hamidovic. Borbes Rettungstat: Sie wehrte in der 60. Minute einen Schuss aus wenigen Metern durch die Bayern-Spielerin Leonie Weber ab. Borbe war am Sportpark Aschheim vom Trainerteam anstelle von Lena Pauels auf den Platz geschickt worden. Hamidovic‘ Rettungstat: Sie schlug nach einem Schuss von Jana Kappes den Ball anstelle ihrer geschlagenen Torhüterin noch von der Linie.

Die Werder-Frauen, die nach dem Last-Minute-Abstieg aus der ersten Liga im Frühjahr in dieser Saison unbedingt wieder in diese Liga zurückwollen, liegen damit jetzt in der Tabelle mit zwei Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Turbine Potsdam II und punktgleich mit dem SV Meppen auf dem dritten Platz. Nach einer jetzt dreiwöchigen Pause geht es erst Mitte September mit dem vierten Spieltag weiter. Zu Gast auf Platz 11 am Weserstadion ist am 15. September dann der FC Ingolstadt (11 Uhr).