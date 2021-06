„Erstes Werderspiel abgebrochen“

Am 31. Juli 1964 schrieb der WESER-KURIER:

Genau 18 Minuten lang kämpfte die Fußballmannschaft von Werder Bremen am Mittwochabend um 20.50 Uhr amerikanischer Zeit in New York gegen den Sieger der zweiten Gruppe des internationalen Fufiballturniers, die

polnische Mannschaft von Zaglebia Sosnowice — dann vertrieb ein wolkenbruchartiger Regen Spieler und rund 9000 Zuschauer beim Stande von 0:0 endgültig aus dem Stadion, nachdem die Begegnung bereits nach sieben Minuten wegen eines heftigen Regengusses einmal abgebrochen worden war. Genau 24 Stunden später, heute morgen um 1.30 Uhr unserer Zeitrechnung, wurde die Begegnung wiederholt. Das erfuhr der WESER-KURIER in einem Telefongespräch mit dem New Yorker Hotel Croydon, in dem die Werder-Mannschaft, wie bereits bei ihrem ersten Besuch in den Vereinigten Staaten, abgestiegen ist.

Die Bremer konnten zu diesem ersten Entscheidungsspiel um den Turniersieg nicht ganz mit der vorgesehenen Aufstellung aufs Feld laufen. Bei Verteidiger Piontek, der bereits beim Abflug unter einer leichten Schleimbeutelentzündung im Knie gelitten hatte, stellten sich stärkere Schmerzen ein, und Klaus Hänel hatte sich im Training im New Yorker Central Park eine leichte Rißwunde am Fuß zugezogen. So bestritt Werder mit folgender Elf die gestrige Begegnung: Bernard; Schütz, Höttges; Lorenz, Jagielski, Steinmann; Zebrowski, Ferner, Matischak, Soya, Klödcner. Obwohl nach den knapp 20 Spielminuten noch kein endgültiges Urteil möglich ist, zeigte sich Trainer Multhaup von der Leistung der polnischen Mannschaft beeindruckt.

Sie gefiel durch ihre gute Technik und große Schnelligkeit und konnte einige Chancen herausspielen. Doch auch die Werder-Elf stellte sich in ausgezeichneter Verfassung vor. Die drei Neulinge Steinmann, Höttges und Matischak fügten sich gut in die Mannschaft ein und hatten einige wirkungsvolle Szenen. Mit schnellen Spielzügen sorgte der Angriff der Bremer für gefahrvolle Situationen vor dem Tor der Polen, konnte jedoch keinen Treffer in den 18 Minuten erzielen.

Bereits nach dem ersten Regenguß hatten einige Zuschauer das Stadion, das zwar nur Sitzplätze, jedoch keine überdachten Tribünen hat, verlassen, ehe einige Minuten später der zweite Wolkenbruch mit solcher Gewalt herniederprasselte, daß an eine Fortsetzung der Begegnung nicht zu denken war. Die Polen stellten kurz danach den Antrag, das Gewitter nur als Unterbrechung zu werten und das Spiel einen Tag später mit der 19. Minute wieder beginnen zu lassen, doch dagegen erhob Werder Einspruch, so daß das Spiel heute morgen ganz wiederholt worden ist.

Das hochauflösende PDF der originalen Zeitungsseite von damals gibt es hier (bei iOS den Link länger gedrückt halten).