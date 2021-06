Fanmarschverbot für Schalke-Fans

2. Bundesliga Auf wen trifft Werder: DFL gibt Spielplan bekannt

Am 13. August startet die Fußball-Bundesliga in die Saison 2021/22. Bereits am 23. Juli beginnt die 2. Bundesliga für Werder und Co. An diesem Freitag um 12 Uhr stellt die DFL die Spielpläne vor.