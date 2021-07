Was wünscht man sich für den Tag, an dem man 20 Jahre alt wird? Die Antworten mögen unterschiedlich ausfallen, bei einem Fußballspieler wäre es wohl ein Tor, wenn er an diesem Tag ein Spiel hat. Geburtstagskind Luc Ihorst hatte am Sonnabend mit Werders U 23 ein Regionalliga-Spiel gegen den BSV Rehden. Und schoss ein Tor. Schoss Werders einziges Tor. Und sagte hinterher laut zu ­„werder.de“: „Natürlich freue ich mich über meinen Treffer an meinem Geburtstag, aber jetzt nach dem Spiel bin ich mehr enttäuscht, dass wir nicht gewonnen haben.“

Werder war über ein 1:1 nicht hinausgekommen. Was angesichts der Chancen, die sich ­ergeben hatten, angesichts der spielbe­stimmenden Rolle, die Werder auf Platz 11 ­gespielt hatte, zu wenig war. Andererseits musste man auch sagen: Werder durfte froh sein, wenigstens noch ein Unentschieden ­herausgeholt zu haben. Eine ganze Stunde lang war der Gastgeber einem Rückstand hinterhergelaufen. Rehden hatte in der 11. Minute durch Quentin Fouley die Führung erzielt, es dauerte bis zur 72. Minute, bis der nun 20-jährige Werder-Stürmer Luc Ihorst den Ausgleich schaffte.

Werder-Trainer Konrad Fünfstück fand wie die restlichen befragten Werderaner auch, dass es liegengelassene Punkte waren. Er sagte aber auch, dass er unter dem Gesichtspunkt der Weiterentwicklung nicht unzufrieden sei mit dem, was seine junge Mannschaft am Sonnabend auf Platz 11 gezeigt habe. „In der Hinrunde hätten wir so ein Spiel aufgrund von einer Unkonzentriertheit sicherlich verloren. Nach dem gefühlten Eigentor sind wir aber ruhig und geduldig geblieben.“

Rieckmann mit Topchance

Das gefühlte Eigentor geht auf einen missratenen Pass im Aufbauspiel zurück. Werder-Torwart Eduardo Dos Santos Haesler bediente unfreiwillig den späteren Torschützen, der dadurch plötzlich völlig frei vor ihm stand. Dos Santos Haesler war zwischen die Pfosten der U-23-Hälfte gerückte, weil Luca Plogmann verhindert war. Plogmann war wegen der Verletzung von Jiri Pavlenka mit den Profis nach Berlin gefahren und saß dort als Ersatzkeeper auf der Bank.

In der Nachspielzeit ergab sich für Werder dann noch die fast größte Chance zum Siegtor. David Philipp, zurückgekehrt ins Team nach seiner Gelb-Sperre platzierte einen Eckstoß vielversprechend auf dem Kopf des ebenfalls nach einer Gelb-Sperre wieder ins Team gerückten Julian Rieckmann. Dessen Kopfball entschärfte jedoch Rehdens Keeper mit Bravour. „Ich hätte ich den Kopfball noch ein bisschen besser platzieren können, dann ist er vielleicht drin. Einfach bitter“, wird Rieckmann auf der Werder-Homepage zitiert. Doch auch er bilanzierte: „Grundsätzlich können wir aber damit zufrieden sein, wie wir gespielt haben.“