Werder führte gegen die Bayern. Werder kam nach einem Rückstand noch einmal zurück ins Spiel. Werder war so nahe wie seit Jahren nicht an einem Teilerfolg gegen die Bayern. Werders Auftritt in München am Sonntag war respektabel. Wie überhaupt vieles bei Werder wieder Mut macht, seitdem Florian Kohfeldt Cheftrainer dieser Mannschaft ist. Kohfeldt hat einen Plan. Und die Spieler tun alles dafür, ihn umzusetzen. Das gibt ein gutes Gefühl.

Aber darin steckt auch eine Gefahr, denn ein gutes Gefühl ersetzt keine Punkte, und im Moment hat Werder davon viel zu wenige. Vier Punkte beträgt der Rückstand auf den rettenden 15. Platz. Das ist nicht wahnsinnig viel bei noch 15 ausstehenden Spielen, aber auch kein Klacks. Um diesen Rückstand aufzuholen, braucht man zwei Spieltage, wenigstens. Denn die Konkurrenz punktet fleißig; vergangene Woche gewannen der VfB Stuttgart und der 1. FC Köln, diesmal der SC Freiburg, Mainz 05 und erneut der wiederbelebte 1. FC Köln.

Es spricht wenig bis nichts dagegen, dass Werder am kommenden Wochenende gegen Hertha mit dem Siegen beginnen kann. Die Mannschaft sollte es dann aber auch wirklich tun.

